Veszélyes termékeket hívtak vissza: erre érdemes figyelni, ha karácsony előtt vásároltál ilyet

Kül és beltéri díszvilágítási füzéreket, valamint karácsonyi dekorációs villamossági termékeket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált laboratóriuma. Az 58 ellenőrzött termékből 56 bizonyult veszélyesnek. Az érintett árucikkek forgalomból történő kivonása folyamatban van. A kockázatokról és a lehetséges lakástüzekről az NKFH a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közösen tartott sajtótájékoztatón számolt be.

Az NKFH Mechanikai és Villamos Laboratóriuma az adventi időszakban olyan díszvilágítási füzéreket és dekorációs célú világítástechnikai termékeket vizsgált, amelyek közvetlenül hálózati feszültségről működnek. A laboratóriumi ellenőrzések eredménye alapján a termékek túlnyomó többsége nem felelt meg a biztonsági előírásoknak.

A kifogásolt termékeknél több, súlyos hibát is feltártak. Előfordult, hogy a vezetékezés szabadon hozzáférhető, szigetelés nélküli, feszültség alatt álló részeket tartalmazott. Több csatlakozódugó olyan kisméretű volt, hogy használat közben a felhasználó keze érintkezhetett az áram alatt lévő elemekkel. Gyakori hiba volt az előírtnál kisebb érkeresztmetszetű vezeték alkalmazása, valamint az, hogy a füzérek vezetékezése csak alapszigeteléssel rendelkezett.

Számos terméknél a hálózati tápvezeték hossza nem érte el az előírt minimum 1,5 métert, illetve éles szélek növelték a vezetékek sérülésének kockázatát. Több esetben nem tüntették fel az összekapcsolható füzérek maximális számát, valamint olyan termékeket is találtak, amelyeket kültéri használatra ajánlottak, miközben nem voltak védettek a víz behatolása ellen. Problémát jelentett továbbá a fényforrásokhoz forrasztott vezetékek nem megfelelő szigetelése és a magyar nyelvű használati utasítás hiánya.

A feltárt hiányosságok miatt ezek a termékek áramütést vagy égési sérülést okozhatnak, ezért súlyos kockázatot jelentenek a felhasználók számára. Az 56 nem megfelelő terméktípus további forgalmazását az illetékes kormányhivatalok megtiltják.

A katasztrófavédelemmel közösen tartott, szemléltető bemutatón az NKFH elnöke, Dr. Német Weingartner Lilla hangsúlyozta, hogy a hatósági fellépés mellett a fogyasztói tudatosság is kulcsszerepet játszik a balesetek megelőzésében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a jelölések nélküli, gyanúsan olcsó termékeket érdemes elkerülni, és nem ajánlott aluljárókban vagy harmadik országból beszerezni ezeket. A szaküzletek előnyben részesítése csökkenti a kockázatokat. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az adventi időszakban fokozott piacfelügyeleti ellenőrzésekkel járulnak hozzá a biztonságos ünnepi készülődéshez.

A hatóság emlékeztetett arra is, hogy az ősszel bejelentett, hét pontból álló fogyasztóvédelmi cselekvési terv egyik kiemelt eleme a vámhatáron végzett szigorúbb ellenőrzés. A Nemzeti Adó és Vámhivatallal együttműködve folyamatosan vizsgálják, hogy veszélyes termékek ne kerülhessenek forgalomba, így a díszvilágítási eszközök is kiemelt figyelmet kapnak.