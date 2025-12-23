Kedden maradnak a felhők, kezdetben párás, ködös lehet az idő. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás előfordulhat.
Veszélyes termékeket hívtak vissza: erre érdemes figyelni, ha karácsony előtt vásároltál ilyet
Kül és beltéri díszvilágítási füzéreket, valamint karácsonyi dekorációs villamossági termékeket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált laboratóriuma. Az 58 ellenőrzött termékből 56 bizonyult veszélyesnek. Az érintett árucikkek forgalomból történő kivonása folyamatban van. A kockázatokról és a lehetséges lakástüzekről az NKFH a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közösen tartott sajtótájékoztatón számolt be.
Az NKFH Mechanikai és Villamos Laboratóriuma az adventi időszakban olyan díszvilágítási füzéreket és dekorációs célú világítástechnikai termékeket vizsgált, amelyek közvetlenül hálózati feszültségről működnek. A laboratóriumi ellenőrzések eredménye alapján a termékek túlnyomó többsége nem felelt meg a biztonsági előírásoknak.
A kifogásolt termékeknél több, súlyos hibát is feltártak. Előfordult, hogy a vezetékezés szabadon hozzáférhető, szigetelés nélküli, feszültség alatt álló részeket tartalmazott. Több csatlakozódugó olyan kisméretű volt, hogy használat közben a felhasználó keze érintkezhetett az áram alatt lévő elemekkel. Gyakori hiba volt az előírtnál kisebb érkeresztmetszetű vezeték alkalmazása, valamint az, hogy a füzérek vezetékezése csak alapszigeteléssel rendelkezett.
Számos terméknél a hálózati tápvezeték hossza nem érte el az előírt minimum 1,5 métert, illetve éles szélek növelték a vezetékek sérülésének kockázatát. Több esetben nem tüntették fel az összekapcsolható füzérek maximális számát, valamint olyan termékeket is találtak, amelyeket kültéri használatra ajánlottak, miközben nem voltak védettek a víz behatolása ellen. Problémát jelentett továbbá a fényforrásokhoz forrasztott vezetékek nem megfelelő szigetelése és a magyar nyelvű használati utasítás hiánya.
A feltárt hiányosságok miatt ezek a termékek áramütést vagy égési sérülést okozhatnak, ezért súlyos kockázatot jelentenek a felhasználók számára. Az 56 nem megfelelő terméktípus további forgalmazását az illetékes kormányhivatalok megtiltják.
A katasztrófavédelemmel közösen tartott, szemléltető bemutatón az NKFH elnöke, Dr. Német Weingartner Lilla hangsúlyozta, hogy a hatósági fellépés mellett a fogyasztói tudatosság is kulcsszerepet játszik a balesetek megelőzésében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a jelölések nélküli, gyanúsan olcsó termékeket érdemes elkerülni, és nem ajánlott aluljárókban vagy harmadik országból beszerezni ezeket. A szaküzletek előnyben részesítése csökkenti a kockázatokat. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az adventi időszakban fokozott piacfelügyeleti ellenőrzésekkel járulnak hozzá a biztonságos ünnepi készülődéshez.
A hatóság emlékeztetett arra is, hogy az ősszel bejelentett, hét pontból álló fogyasztóvédelmi cselekvési terv egyik kiemelt eleme a vámhatáron végzett szigorúbb ellenőrzés. A Nemzeti Adó és Vámhivatallal együttműködve folyamatosan vizsgálják, hogy veszélyes termékek ne kerülhessenek forgalomba, így a díszvilágítási eszközök is kiemelt figyelmet kapnak.
Bár 2025-ben a kakaó ára korrigált a korábbi csúcsokhoz képest, még mindig kétszerese a néhány évvel ezelőtti szintnek.
Itt a hatósági feketelista: irtó veszélyesek lehetnek ezek a karácsonyi ajándékok, égősorok - Labubuk is vannak a listán
Számos Labubu, most népszerű kapibara-plüss és Stitch-figura került fel a hatósági listára, mint kémiai veszélyt hordozó, vagy fulladásveszélyes játék.
Ezek a Spar boltok karácsonykor is nyitva lesznek: itt a teljes országos lista a nyitva tartó üzletekről
A választék részét képezik a SPAR saját márkás termékei.
A betétdíjas palackvisszaváltási rendszer bevezetése óta a palackgyűjtés sokak számára vált létfontosságú jövedelemforrássá.
Hivatalos, tényleg megszünteti a levélkézbesítést a posta: december végétől már nem érkeznek küldemények
A levélforgalom drasztikus visszaesése világszerte kényszeríti átalakulásra a postaszolgáltatókat. Egyes országok már radikális lépéseket tettek, máshol óvatosabb a tempó.
A magyar sörpiac 2025-ben komoly törést szenvedett el, a sörfogyasztás bezuhant.
Borzasztó veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltokból: húsok, zöldség, gyümölcs, édesség is a listán
Az év utolsó heteiben a gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok egyaránt kiemelt figyelmet kaptak, miközben a karácsonyi készülődés és az év végi kiadások új kihívásokat...
A tavalyi év vége kiemelten forgalmas volt a SZÉP kártyás költések szempontjából – decemberben az ételházhozszállítási szolgáltatásokra költöttek legtöbbet a kártyabirtokosok.
Nagyon fájni fog, ha egyszer ki kell józanodni az árrésstopból: érik a katasztrófa a hazai boltokban
Nagy Ádám, a Nádudvari Élelmiszer ügyvezetője szerint az árrésstop miatt elmaradtak az indokolt áremelések, miközben a költségek érdemben nőttek.
Ilyen nincs, már ezek a termékek is kisebbek lettek a magyar boltokban: sokak kedvencét érte el a zsugorfláció
A fogyasztóvédelmi hatóság legfrissebb adatai szerint decemberben ismét csökkent számos termék kiszerelése a magyarországi üzletekben.
A fővárosi temetőkben drasztikusan csökken a sírhelyek újraváltási aránya: koporsós temetkezéseknél mindössze 4, urnáknál pedig 10 százalék a megújítás.
Hivatalos! Rendkívüli zárvatartás jön a magyar boltokban: itt a lista, mindegyik üzlet és pláza érintett
A legtöbb kiskereskedelmi lánc december 24-én zárva tart, vagy legfeljebb délig fogad vásárlókat. Karácsony mindkét napján és újévkor jellemzően zárva lesznek az üzletek.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
Az átlagosnál több esetben kellett visszahívni terméket Magyarországon 2025-ben. A fő ok: mikrobiológiai szennyeződés.
Bolti és éttermi halászleveket kóstolt vakteszten a TikTokon ismert magyar szakács, brgs_thamek, hogy kiderüljön, melyik éri meg igazán az árát.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
Budapest turisztikai vonzerejét elsősorban a város épített öröksége, kulturális kínálata és gasztronómiája határozza meg, nem pedig a prémium kategóriás üzletek száma.
A korábbi tendenciákhoz hasonlóan idén is az ingyenes hirdetések voltak a legkeresettebbek a használtpiacon, de nagy értékű áruk is szép számmal találtak gazdára.
Óriási bejelentést tett a Tesco: nem semmi, kivel lépnek partnerségre, ennek rengeteg vásárló fog örülni
A Tesco stratégiai partnerségre lépett a francia Mistral AI startuppal, hogy mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal optimalizálja üzleti folyamatait.
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen...
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.