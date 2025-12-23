2025. december 23. kedd Viktória
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
gazdagon feldíszített és kivilágított előkertek karácsonykor Brooklynban, New Yorkban
Vásárlás

Veszélyes termékeket hívtak vissza: erre érdemes figyelni, ha karácsony előtt vásároltál ilyet

Pénzcentrum
2025. december 23. 11:04

Kül és beltéri díszvilágítási füzéreket, valamint karácsonyi dekorációs villamossági termékeket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált laboratóriuma. Az 58 ellenőrzött termékből 56 bizonyult veszélyesnek. Az érintett árucikkek forgalomból történő kivonása folyamatban van. A kockázatokról és a lehetséges lakástüzekről az NKFH a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közösen tartott sajtótájékoztatón számolt be.

Az NKFH Mechanikai és Villamos Laboratóriuma az adventi időszakban olyan díszvilágítási füzéreket és dekorációs célú világítástechnikai termékeket vizsgált, amelyek közvetlenül hálózati feszültségről működnek. A laboratóriumi ellenőrzések eredménye alapján a termékek túlnyomó többsége nem felelt meg a biztonsági előírásoknak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kifogásolt termékeknél több, súlyos hibát is feltártak. Előfordult, hogy a vezetékezés szabadon hozzáférhető, szigetelés nélküli, feszültség alatt álló részeket tartalmazott. Több csatlakozódugó olyan kisméretű volt, hogy használat közben a felhasználó keze érintkezhetett az áram alatt lévő elemekkel. Gyakori hiba volt az előírtnál kisebb érkeresztmetszetű vezeték alkalmazása, valamint az, hogy a füzérek vezetékezése csak alapszigeteléssel rendelkezett.

Számos terméknél a hálózati tápvezeték hossza nem érte el az előírt minimum 1,5 métert, illetve éles szélek növelték a vezetékek sérülésének kockázatát. Több esetben nem tüntették fel az összekapcsolható füzérek maximális számát, valamint olyan termékeket is találtak, amelyeket kültéri használatra ajánlottak, miközben nem voltak védettek a víz behatolása ellen. Problémát jelentett továbbá a fényforrásokhoz forrasztott vezetékek nem megfelelő szigetelése és a magyar nyelvű használati utasítás hiánya.

Kapcsolódó cikkeink:

A feltárt hiányosságok miatt ezek a termékek áramütést vagy égési sérülést okozhatnak, ezért súlyos kockázatot jelentenek a felhasználók számára. Az 56 nem megfelelő terméktípus további forgalmazását az illetékes kormányhivatalok megtiltják.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A katasztrófavédelemmel közösen tartott, szemléltető bemutatón az NKFH elnöke, Dr. Német Weingartner Lilla hangsúlyozta, hogy a hatósági fellépés mellett a fogyasztói tudatosság is kulcsszerepet játszik a balesetek megelőzésében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a jelölések nélküli, gyanúsan olcsó termékeket érdemes elkerülni, és nem ajánlott aluljárókban vagy harmadik országból beszerezni ezeket. A szaküzletek előnyben részesítése csökkenti a kockázatokat. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az adventi időszakban fokozott piacfelügyeleti ellenőrzésekkel járulnak hozzá a biztonságos ünnepi készülődéshez.

A hatóság emlékeztetett arra is, hogy az ősszel bejelentett, hét pontból álló fogyasztóvédelmi cselekvési terv egyik kiemelt eleme a vámhatáron végzett szigorúbb ellenőrzés. A Nemzeti Adó és Vámhivatallal együttműködve folyamatosan vizsgálják, hogy veszélyes termékek ne kerülhessenek forgalomba, így a díszvilágítási eszközök is kiemelt figyelmet kapnak.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #biztonság #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #visszahívás #lakástűz #veszélyes #nkfh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:45
11:38
11:30
11:15
11:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 23.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 23.
Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után
2025. december 22.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
2025. december 22.
Ügyeletes gyógyszertár 2025: itt van nyitva patika karácsony és szilveszter alatt, két ünnep között
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 23. kedd
Viktória
52. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
2
1 hete
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?
3
2 hete
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
4
1 hete
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
5
1 hete
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelszerződés
A bank hitelszerződés alapján meghatározott devizában, meghatározott időre kamat, díj, jutalék ellenében bizonyos összeget (hitelkeretet) tart az ügyfél rendelkezésére. A hitelkeret összegéig az ügyfél igényelheti a teljes hitelösszeget külön hitelvizsgálat nélkül. A hitelszerződés lehet "committed" vagy "uncommitted".

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 10:01
Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 06:29
Leesik az állad: ennyiért keres melósokat a Penny - semmilyen végzettség sem kell a munkához
Agrárszektor  |  2025. december 23. 11:29
Hihetetlen, de igaz: ennyiért árulnak most egy kiló pontyot itthon