Itt van Zelenszkij karácsonyi ajándéka a világnak? Az ukrán elnök szerint az új béketervvel tényleg lezárulhat a háború

Zelenszkij szerint közel a megállapodás az orosz-ukrán háború lezárásáró - írta a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy a közel négyéves orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalások "nagyon közel állnak a valódi eredményhez". Az ukrán tárgyalóküldöttséget Rusztem Umerov vezeti, akik európai képviselőkkel együtt az elmúlt napokban Floridában találkoztak amerikai küldöttekkel.

Az orosz felet Kirill Dmitrijev, Putyin elnök befektetési megbízottja képviseli, aki szintén külön tárgyalásokat folytatott amerikai tisztviselőkkel Floridában. Mind az ukrán, mind az orosz delegáció hétfőn tért haza, hogy beszámoljon a megbeszélések eredményéről.

"Mindez elég ígéretesnek tűnik... És fontos, hogy ez mind a mi, mind az Egyesült Államok munkája. Ez arra utal, hogy nagyon közel vagyunk egy valódi eredményhez" – mondta Zelenszkij ukrán diplomaták előtt tartott beszédében.

Az ukrán elnök elmondta, hogy a tárgyalófelek egy 20 pontos amerikai terven dolgoznak, amely hetekkel ezelőtt került napirendre, miután az eredeti tervezetet az ukránok és az európaiak túlságosan Oroszország-pártinak találták. "Nem minden ideális ebben, de a terv létezik" – jegyezte meg.

A tárgyalások során szó esett azokról a biztonsági garanciákról is, amelyeket Ukrajna kér egy esetleges jövőbeli orosz katonai akció ellen a harcok befejezése után, valamint Ukrajna gazdasági helyreállításának tervéről.

"Az összes dokumentum alapvető része készen áll. Vannak olyan kérdések, amelyekre mi nem vagyunk felkészülve. És biztos vagyok benne, hogy vannak olyan kérdések, amelyekre az oroszok nincsenek felkészülve" – tette hozzá Zelenszkij.

Az amerikai tárgyalócsoportot Donald Trump elnök megbízottja, Steve Witkoff és veje, Jared Kushner vezeti.

Esti videóüzenetében Zelenszkij kiemelte, hogy a kulcskérdés annak meghatározása, hogy az Egyesült Államok képes-e "választ kapni Oroszországtól, valódi készséget arra, hogy az agresszión kívül másra is összpontosítson".

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a Kremlre gyakorolt folyamatos nyomás létfontosságú Moszkva háborús képességeinek csökkentéséhez. "Az orosz olaj árának csökkentése, az erős globális szankciók és a nyomásgyakorlás egyéb formái azok, amelyek még egy makacs embert is meggyőzhetnek. Idén már sok minden történt az orosz háborús gépezet rendelkezésére álló pénz csökkentése érdekében" – zárta gondolatait.