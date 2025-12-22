A tüntetés csak a kezdet? Új szerveződésről beszélnek a kamionosok

Hiába kommunikálta a kormány, hogy megállapodott a fuvarozókkal az útdíjemelésről, a hétfői kamionos demonstráció ennek épp az ellenkezőjét mutatta. Orosz Tibor főszervező szerint a tiltakozás ereje önmagáért beszél: ha valódi egyezség lett volna, nem telt volna meg Budapest kamionokkal, írja a HVG.

A kamionos tüntetés szervezője, Orosz Tibor a HVG-nek nyilatkozva élesen bírálta a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületét, amely szerinte nem képviselte megfelelően a fuvarozók érdekeit a kormánnyal folytatott egyeztetéseken. Úgy fogalmazott: ha valódi megállapodás született volna, nem vonult volna fel ennyi tiltakozó jármű a fővárosban.

A demonstrálók legfontosabb követelése a december elején bejelentett útdíjemelésről szóló jogszabály visszavonása, valamint az, hogy érdemi párbeszéd induljon a minisztérium és a fuvarozók érdekképviseletei között. Orosz elmondása szerint a minisztérium részéről érkezett egy új ajánlat, ám azt a kamionosok nem tartották elfogadhatónak – ez vezetett a hétfői tiltakozáshoz.

A szervező arról is beszélt, hogy egy új, teljesen független, magyar fuvarozókból álló érdekvédelmi formáció létrehozásán dolgoznak. Döntésük hátterében az áll, hogy az elmúlt hetek történései végleg megingatták a bizalmukat a jelenlegi érdekképviseletekben.

A demonstráció során csak ötven kamion kapott engedélyt a Hősök terére történő behajtásra, ezért sok jármű a város más pontjain kényszerült várakozni. A szervezők szerint a rendőrség együttműködő volt, a lakosságtól pedig sok támogatást kaptak: dudálással és integetéssel jelezték szolidaritásukat. A tüntetés este nyolc óráig kapott engedélyt, addig a kiszorult kamionosok a városban köröztek, megpróbálva bejutni az M3-as bevezető felől.