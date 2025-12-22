Váratlan időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A tüntetés csak a kezdet? Új szerveződésről beszélnek a kamionosok
Hiába kommunikálta a kormány, hogy megállapodott a fuvarozókkal az útdíjemelésről, a hétfői kamionos demonstráció ennek épp az ellenkezőjét mutatta. Orosz Tibor főszervező szerint a tiltakozás ereje önmagáért beszél: ha valódi egyezség lett volna, nem telt volna meg Budapest kamionokkal, írja a HVG.
A kamionos tüntetés szervezője, Orosz Tibor a HVG-nek nyilatkozva élesen bírálta a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületét, amely szerinte nem képviselte megfelelően a fuvarozók érdekeit a kormánnyal folytatott egyeztetéseken. Úgy fogalmazott: ha valódi megállapodás született volna, nem vonult volna fel ennyi tiltakozó jármű a fővárosban.
A demonstrálók legfontosabb követelése a december elején bejelentett útdíjemelésről szóló jogszabály visszavonása, valamint az, hogy érdemi párbeszéd induljon a minisztérium és a fuvarozók érdekképviseletei között. Orosz elmondása szerint a minisztérium részéről érkezett egy új ajánlat, ám azt a kamionosok nem tartották elfogadhatónak – ez vezetett a hétfői tiltakozáshoz.
A szervező arról is beszélt, hogy egy új, teljesen független, magyar fuvarozókból álló érdekvédelmi formáció létrehozásán dolgoznak. Döntésük hátterében az áll, hogy az elmúlt hetek történései végleg megingatták a bizalmukat a jelenlegi érdekképviseletekben.
A demonstráció során csak ötven kamion kapott engedélyt a Hősök terére történő behajtásra, ezért sok jármű a város más pontjain kényszerült várakozni. A szervezők szerint a rendőrség együttműködő volt, a lakosságtól pedig sok támogatást kaptak: dudálással és integetéssel jelezték szolidaritásukat. A tüntetés este nyolc óráig kapott engedélyt, addig a kiszorult kamionosok a városban köröztek, megpróbálva bejutni az M3-as bevezető felől.
Összeszerelő országból könnyen éltanuló lehet Magyarország: óriásit nyerhetünk a nagyüzemi iparosításon
Az európai elektromobilitási átállás már a nagyüzemi iparosítás szakaszába lépett, a költséghatékonyság, a lokalizáció és az akkumulátorlogisztika kulcskérdéssé vált.
Ezt sokan nem tudják az új M1 regionális autópálya matricáról: ki veheti meg, hol és meddig érvényes 2026-ban?
Már elérhető az M1 regionális matrica 2026-ra, ez az új matrica az M1-es autópálya felújítása és bővítése miatt kerül bevezetésre.
Magyarországon a személygépkocsi lopások száma az európai országok adataihoz is viszonyítva jelenleg alacsonynak tekinthető.
A Pénzcentrum 2025-ös autótesztjei a belépőszintű kisautóktól az elektromos és hibrid SUV-okig átfogó képet adtak arról, mit tudnak valójában az új modellek a mindennapokban.
Óriási fordulat az autópiacon: asztalon a tervezet, ami mindent átír - ezzel nagyon kevesen számoltak
Sokan, akik eddig bizonytalanok voltak, így inkább visszatérhetnek a benzines vagy dízel autókhoz.
Súlyos hírt kapott rengeteg dolgozó: bérbefagyasztást jelentett be a multi, ez sokaknak nem fog tetszeni
A Volkswagen-csoport 2026-ra vonatkozó bérbefagyasztást jelentett be.
Brutális, ami az autópiacon történik: őrült tempoban hódítanak a kínaiak, érkeznek a filléres népautók
A kínai autógyártók példátlan tempóban hódítják meg az európai piacot: novemberben több mint kétszeresére növelték eladásaikat az előző év azonos időszakához képest.
A kormány rendeletmódosítási tervezete szerint 2026 januárjától emelkedik a műszaki vizsgák során fizetendő környezetvédelmi hozzájárulás díja.
Társadalmi egyeztetésre bocsátották a magyar–osztrák határforgalmi együttműködést szabályozó, 2014-ben kötött megállapodás módosítását.
Az Európai Unió enyhítene a 2035-re tervezett belső égésű motorokra vonatkozó tilalmon.
Alig ismert szabály szedi áldozatait: 115 ezres bírságot kaphatsz, ha itt hajtasz le az autópályáról, könnyű benézni
A téli turisztikai szezonban szigorúan fellépnek az autópályákról dugó esetén lehajtó tranzitforgalommal szemben.
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
A kecskeméti Mercedes-gyár 2026 első negyedévében egy műszakos termelésre áll át. A lépés nem érinti a törzsállományt, de nem tudni, mi lesz a kölcsönzött munkavállalók...
Lezárult a vizsgálat: ezért tankolt több autós is vizet az egyik Shell benzinkúton, kártérítést kapnak
A töltőállomás meghibásodása miatt tankolt vizet több autós is az egyik Shell benzinkúton - derült ki a társaság vizsgálatából.
A teljes tiltás helyett 90 százalékos szén-dioxid-kibocsátás‑csökkentést várna el a gyártóktól az Európai Tanács.
A presztízsberuházásként indult Üveggyár sorsa évek óta kérdéses volt, most végleg leáll az autógyártás Drezdában.
A Parkl és az E.ON Drive Infrastructure Hungary közös elemzése feltárja a magyar e-autósok mindennapi ritmusát.
Osztogatják a brutál bírságokat az utakon: vigyázz, ezért 2,5 milliós csekket is lehet kapni Magyarországon
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei 2,5 millió forint bírságot szabtak ki egy bolgár furgon sofőrjére.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.