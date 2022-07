Itt a tételes táblázat: ennyit kell fizetni augusztustól a gázért, áramért

Sokkoló táblzat kering az interneten arról, hogy mennyibe is fog kerülni a gáz és az áram augusztustól annak, aki túllépi a rezsikvótát, és piaci árat kell fizetnie az átlagon felüli fogyasztásért. A kalkuláció szerint, aki eddig 20 ezret fizetett az áramért havonta, az akár 80 ezres csekket is kaphat.

Egy elég érdekers táblázat kering az interneten arról, mennyi is lesz majd a villany- és gázszámla a rezsicsökkentés részleges kivezetése után. Velünk például a TikTok-on jött szembe az a táblázat, amely szerint például ha valakinek eddig 20 ezer forint volt a villanyszámlája, az az intézkedés hatására a készítő szerint 88 ezer forintot fog fizetni. Ugyanekkora gázszámla esetén a "rezsikvóta" bevezetése után 43 ezer forintra nő ez az összeg.

Ugyanakkor a táblázatot érdemes fenntartásokkal kezelni, mert egyelőre nem sikerült beazonosítani, hogy pontosan ki és mi alapján készíthette azt. Ám a korábbi számításokat megnézve még akár reális is lehet ez a számítás.

Gulyás Gergely a július 13-i kormányinfón 7 pontos intézkedéscsomagot jelentett be, amelynek részeként aki az átlagnál több energiát fogyaszt, az a többlethez már piaci áron jut hozzá. A kormány által kiszámolt átlag elektromos áram esetében 210 kWh per hó, azaz éves szinten 2523 kWh éves szinten, földgáz esetében 144 köbméter per hó, azaz 1729 köbméter éves szinten.