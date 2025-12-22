2025. december 22. hétfő Zénó
Technológiai napelem, mérnöki szolgáltatási ellenőrzés telepítés napelem a gyár tetején reggel.
Hitel

Gigapályázatot hirdetett az állam: rengeteg ingyenpénzt osztanak szét, mutatjuk, ki igényelheti

Pénzcentrum
2025. december 22. 10:32

Jövőre indul a 100 milliárd forintos lakossági energiatárolási pályázat, amely elsősorban a szaldós elszámolásból kikerülő háztartásokat célozza. A program részleteiről szakmai egyeztetést tartottak az Energiaügyi Minisztérium és a szakmai szervezetek részvételével.

Az Energiaügyi Minisztérium beszámolója ismertette a 2026-ban induló lakossági energiatárolási pályázat részleteit. A program a kormány azon célkitűzését szolgálja, hogy 2030-ra 3000 MW energiatárolói kapacitás épüljön ki Magyarországon. A támogatást korábban Gulyás Gergely jelentette be a kormányinfón.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pályázat három fő célcsoportot határoz meg: a szaldós elszámolásból már kiesett vagy 2030-ig kieső háztartási méretű kiserőmű (HMKE) tulajdonosokat, a napelemmel még nem rendelkező háztartásokat, valamint a bruttó elszámolásban lévő HMKE rendszereket. Az első csoport fix 2,5 millió forintos támogatásra számíthat, amely fedezheti az invertercserét, energiatárolót és a szerelést.

A pályázat menetrendje szerint 2026 januárjában minden érintett HMKE-tulajdonos levélben kap tájékoztatást, január 10-én indul a kormányzati kommunikációs kampány, február 1. és március 15. között pedig várható az első benyújtási szakasz. A megvalósítás végső határideje 2027. december 31.

A minimális akkumulátorméret várhatóan 8 kWh lesz, felső korlát nincs. A pályázat teljes keretösszege 100 milliárd forint, amelyből várhatóan 200 MW lakossági tárolókapacitás épülhet ki, és körülbelül 40 ezer család lehet érintett. A jelentkezők elbírálásánál nem a beérkezési sorrend számít, hanem egy értékelési rendszer, amelyben elsőbbséget élveznek a már szaldóból kiesett rendszerek és az 5000 fő alatti települések.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség üdvözölte a kezdeményezést, és aktívan részt kíván venni a végleges pályázati feltételek kialakításában, hogy a program hatékony és fenntartható legyen.
Címlapkép: Getty Images
