Gigapályázatot hirdetett az állam: rengeteg ingyenpénzt osztanak szét, mutatjuk, ki igényelheti

Jövőre indul a 100 milliárd forintos lakossági energiatárolási pályázat, amely elsősorban a szaldós elszámolásból kikerülő háztartásokat célozza. A program részleteiről szakmai egyeztetést tartottak az Energiaügyi Minisztérium és a szakmai szervezetek részvételével.

Az Energiaügyi Minisztérium beszámolója ismertette a 2026-ban induló lakossági energiatárolási pályázat részleteit. A program a kormány azon célkitűzését szolgálja, hogy 2030-ra 3000 MW energiatárolói kapacitás épüljön ki Magyarországon. A támogatást korábban Gulyás Gergely jelentette be a kormányinfón.

A pályázat három fő célcsoportot határoz meg: a szaldós elszámolásból már kiesett vagy 2030-ig kieső háztartási méretű kiserőmű (HMKE) tulajdonosokat, a napelemmel még nem rendelkező háztartásokat, valamint a bruttó elszámolásban lévő HMKE rendszereket. Az első csoport fix 2,5 millió forintos támogatásra számíthat, amely fedezheti az invertercserét, energiatárolót és a szerelést.

A pályázat menetrendje szerint 2026 januárjában minden érintett HMKE-tulajdonos levélben kap tájékoztatást, január 10-én indul a kormányzati kommunikációs kampány, február 1. és március 15. között pedig várható az első benyújtási szakasz. A megvalósítás végső határideje 2027. december 31.

A minimális akkumulátorméret várhatóan 8 kWh lesz, felső korlát nincs. A pályázat teljes keretösszege 100 milliárd forint, amelyből várhatóan 200 MW lakossági tárolókapacitás épülhet ki, és körülbelül 40 ezer család lehet érintett. A jelentkezők elbírálásánál nem a beérkezési sorrend számít, hanem egy értékelési rendszer, amelyben elsőbbséget élveznek a már szaldóból kiesett rendszerek és az 5000 fő alatti települések.

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség üdvözölte a kezdeményezést, és aktívan részt kíván venni a végleges pályázati feltételek kialakításában, hogy a program hatékony és fenntartható legyen.