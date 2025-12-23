A KÖKI bevásárlóközpont 2026. január 1-től jelentősen emeli parkolási díjait, ami 16,6 százalékos növekedést jelent a jelenlegi árakhoz képest.
Több pénzhez juthatnak a családok: rengeteg embert érint, itt vannak a részletek
Jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg. Január 1-től egy gyermek után havi nettó 20 ezer forint jár, két gyermek esetén gyermekenként 40 ezer forint, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forint.
Mint írták, a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos eltartottak után szintén magasabb összeg igényelhető. Jövőre havi nettó 20 ezer forint kedvezmény jár ebben az esetben is.
A kedvezmény érvényesítéséhez január elejétől elérhető az adóelőleg nyilatkozat. A NAV szerint ezt legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban lehet benyújtani, de továbbra is leadható papíron a munkáltatónál vagy kifizetőnél. Újdonság, hogy a két, három, illetve négy vagy többgyermekes édesanyák, akik szja mentességre jogosultak, összevont nyilatkozatot is tehetnek. Ebben egyszerre kérhetik a családi adókedvezmény, a járulékkedvezmény és az anyakedvezmény figyelembevételét.
A NAV jelezte, hogy a családi kedvezmény keretösszege a családi jövedelemtől függően szja mentesség mellett is igénybe vehető. Előfordulhat, hogy az édesanyának olyan jövedelme van, amelyre nem vonatkozik az adómentesség. Ilyenkor a kedvezmény továbbra is érvényesíthető. Az szja mentesség miatt fel nem használt rész családi járulékkedvezményként is elszámolható. Amennyiben az anya minden adóalapja lenullázódik, a családi kedvezményt az édesapa is igénybe veheti. A NAV honlapján részletes tájékoztatók és gyakorlati kérdésekre adott válaszok érhetők el.
Januártól további adóváltozások is életbe lépnek. Teljes szja-mentességet kapnak a harminc év alatti anyák, valamint a negyven év alatti kétgyermekes anyák is bekerülnek az adómentes körbe.
A családi kedvezmény emelése két lépcsőben valósul meg. 2025. július 1 től az első emelés után egy gyermeknél havi nettó 15 ezer forint, két gyermeknél gyermekenként 30 ezer forint, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 49 500 forint járt. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos eltartottak után járó kedvezmény ekkor havi 5 ezer forinttal nőtt. 2026. január 1 től újabb 5 ezer forintos emelés lép életbe, így az összeg eléri a havi nettó 20 ezer forintot.
A Solarpro Holding rekordméretű napenergia-beruházást valósít meg Heves megyében.
Az eurót este hat órakor 388,75 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
Utolérheti Magyarország Ausztriát életszínvonalban? Egy friss előrejelzés szerint nem kizárt – de komoly feltételei vannak.
A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Váratlan időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
Az indoklás szerint az Apple a piaci erejével visszaélve megsértette az európai versenyjogi előírásokat.
A lepárló azért marad zárva, hogy a vállalat fejlesztéseket hajthasson végre a létesítményben.
A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az uniós támogatások jelentős károkat okoztak a kínai tejágazatnak.
Az arany az elmúlt hónapokban egymás után döntötte meg korábbi rekordjait, idén eddig közel 70 százalékkal drágult.
A nemzetközi felmérések adatai ugyanakkor azt mutatják, hogy ehhez még jelentős előrelépésre lenne szükség.
A magyar költségvetési politika idei évét a folyamatos gazdaságpolitikai bejelentések és a viszonylag fegyelmezett hiánypálya ellentmondásos együttélése jellemezte.
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a korábbi szigorú szabály helyett 3 százalékpontos toleranciasávot vezet be a devizaadósság arányára.
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
Orosz Tibor érdekvédő az útdíj-megállapodás kapcsán arról beszélt: a fuvarozók nem adtak felhatalmazást, és nem fogadták el a kormány ajánlatát.
Nem lehet tovább titkolni, mélyül a törésvonal az "új" és a "régi" EU között: hogy fog ebből kijönni Magyarország?
Egy friss kutatás szerint az Európai Unió gazdaságilag fejlettebb tagállamaiban szoros összefüggés mutatható ki az innovációs képességek és a fenntarthatósági teljesítmény között.
Fű alatt indulhat a hazai termőföldek kiárusítása? Váratlanul módosították a törvényt: zöld az út a befektetők előtt
December 24-én életbe lép egy látszólag jelentéktelen jogszabályi változás, amely alapjaiban alakíthatja át a magyar termőföldpiac szabályozását.
A három éve tartó stagnálás után 2025-ben lassú kilábalás kezdődhet a német gazdaságban, az érdemi fellendülés azonban csak később jöhet.
Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói érdekképviseletek a fuvardíjak jelentős emeléséről, amely két lépcsőben valósul meg 2025 elején.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
