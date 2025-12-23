Több pénzhez juthatnak a családok: rengeteg embert érint, itt vannak a részletek

Jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg. Január 1-től egy gyermek után havi nettó 20 ezer forint jár, két gyermek esetén gyermekenként 40 ezer forint, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forint.

Mint írták, a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos eltartottak után szintén magasabb összeg igényelhető. Jövőre havi nettó 20 ezer forint kedvezmény jár ebben az esetben is.

A kedvezmény érvényesítéséhez január elejétől elérhető az adóelőleg nyilatkozat. A NAV szerint ezt legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban lehet benyújtani, de továbbra is leadható papíron a munkáltatónál vagy kifizetőnél. Újdonság, hogy a két, három, illetve négy vagy többgyermekes édesanyák, akik szja mentességre jogosultak, összevont nyilatkozatot is tehetnek. Ebben egyszerre kérhetik a családi adókedvezmény, a járulékkedvezmény és az anyakedvezmény figyelembevételét.

A NAV jelezte, hogy a családi kedvezmény keretösszege a családi jövedelemtől függően szja mentesség mellett is igénybe vehető. Előfordulhat, hogy az édesanyának olyan jövedelme van, amelyre nem vonatkozik az adómentesség. Ilyenkor a kedvezmény továbbra is érvényesíthető. Az szja mentesség miatt fel nem használt rész családi járulékkedvezményként is elszámolható. Amennyiben az anya minden adóalapja lenullázódik, a családi kedvezményt az édesapa is igénybe veheti. A NAV honlapján részletes tájékoztatók és gyakorlati kérdésekre adott válaszok érhetők el.

Januártól további adóváltozások is életbe lépnek. Teljes szja-mentességet kapnak a harminc év alatti anyák, valamint a negyven év alatti kétgyermekes anyák is bekerülnek az adómentes körbe.

A családi kedvezmény emelése két lépcsőben valósul meg. 2025. július 1 től az első emelés után egy gyermeknél havi nettó 15 ezer forint, két gyermeknél gyermekenként 30 ezer forint, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 49 500 forint járt. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos eltartottak után járó kedvezmény ekkor havi 5 ezer forinttal nőtt. 2026. január 1 től újabb 5 ezer forintos emelés lép életbe, így az összeg eléri a havi nettó 20 ezer forintot.