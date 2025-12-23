Mik a GYED és a GYED extra feltételei, mennyi a GYED összege 2026-ban? Mikortól jár GYED szja mentesség és hogyan történik a GYED számítása a...
Leesik az állad: ennyiért keres melósokat a Penny - semmilyen végzettség sem kell a munkához
Új munkatársakat keres alsónémedi logisztikai központjába a Penny. Az áruösszekészítő pozícióban elérhető bruttó bér 540 ezer forintról indul, de teljesítménytől függően akár bruttó 670 ezer forintig is emelkedhet. A versenyképes fizetés mellé kiterjedt juttatási csomag is társul.
A Penny alsónémedi raktárába keres áruösszekészítőket. A kezdő jövedelem heti 40 órás műszakban bruttó 540 ezer forint, amely teljesítménytől függően elérheti a bruttó 670 ezer forintot is.
A munkakör azok számára lehet elsősorban vonzó, akik megbízható, hosszú távú lehetőséget keresnek a logisztikai szektorban. A fizetésen túl a Penny számos pénzbeli és természetbeni juttatással igyekszik növelni a dolgozói elégedettséget.
Az OTP Szép kártyára érkező támogatás mellett teljesítménybónusz, hűségprémium és ajánlási prémium is elérhető. Emellett a dolgozók iskolakezdési támogatásban is részesülhetnek, melyek a családos dolgozók számára jelenthet komoly segítséget.
A mindennapi munkavégzést a Penny kedvezményes, minőségi meleg étkezési lehetőséggel is támogatja, valamint munkatársi vásárlási kedvezmény is jár, amely a havi kiadások csökkentésében segíthet.
A raktári munkakör betöltéséhez szükséges szaktudás megszerzésében is segítséget nyújt a Penny, ugyanis díjmentesen megszerezhető targoncavezetői jogosítványt is kínálnak, az itt megszerzett képesítés pedig később más területeken is kamatoztatható a munkaerőpiacon.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A munkába járás és az elhelyezés kérdésére is kínál megoldást a vállalat: ingyenes buszjáratok szállítják a dolgozókat a logisztikai központba, emellett szükség esetén díjmentes szállás is rendelkezésre áll a munkavállalóknak.
Mennyi keresnek az áruösszekészítők?
A KSH legfrisebb adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló áruösszekészítők bruttó átlagkeresete 484 972 forint volt 2024-ben. A 30–39 éves korcsoport keresett a legjobban, ők bruttó 507 040 forintot vihettek haza, de a 40–49 éves korcsoport sem maradt le tőlük nagyon, ők bruttó 497 688 forintot kerestek. Az 50 év felettieknek már némileg kevesebbet fizettek, bruttó 478 052 forintot, a 30 év alattiak pedig bruttó 451 599 forintot tehettek zsebre a hónap végén.
Látható tehát, hogy az átlagkeresethet viszonyítva a Penny ajánlata már a belépéskor is kiemelkedőnek számít: a bruttó 540 ezer forintos kezdőbér mintegy 11 százalékkal haladja meg az áruösszekészítők országos átlagbérét. Teljesítményalapú bérezéssel pedig a fizetés akár bruttó 670 ezer forintig is emelkedhet, ami már jóval az átlag feletti jövedelmet jelent ebben a munkakörben.
Továbbra sincs hivatalos információ a minisztériumi dolgozók idei év végi jutalmazásáról.
A védőnők bére ugyan nőtt, de a pótlékok megvonása miatt sokan még kevesebbet vihetnek haza, mint korábban.
2025 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 700, a nettó átlagkereset 482 400 forint volt.
A mesterséges intelligencia már nem trend, hanem kényszerű alkalmazkodás a magyar HR-piacon.
Az építőiparban 2025-ben a csökkenő megrendelések mellett a munkaerő megtartása jelentette a legnagyobb kihívást.
Érik a tömeges felmondási hullám 2026 elején Magyarországon? Asztalra csapnak a dolgozók, egyre többen állnak fel
A munkavállalók továbbra is aktívak az álláspiacon, döntéseiket elsősorban a fizetések és a juttatások befolyásolják.
A leépítés mértéke nem érte el a csoportos létszámcsökkentés törvényi határát.
Itt a rendelet, brutálisan szigorodnak a munkavédelmi szabályok Magyarországon: rengeteg dolgozót érint
Megjelent a Magyar Közlönyben a munkavédelmi szabályok jelentős szigorítása, amely az uniós előírások átvételével erősíti az egészségvédelmet.
Leesik az állad, ennyi egy szerzetes órabére Magyarországon: ezzel keresik a legtöbb pénzt a monostorok
Szerzetesenként havi mintegy 400 ezer forintnyi költséget spórolnak meg a bakonybéli bencések külsős, piaci szereplők igénybe vétele helyett.
Kinek és meddig jár munkanélküli segély, álláskeresési járadék 2026-ban? Az álláskeresési segély összege, utalása, igénylése
Álláskeresési járadék 2026: mennyi a munkanélküli segély összege 2026-ban, hogyan történik az álláskeresési járadék igénylése, milyen munkanélküli központot keressünk fel?
Brutális bérolló nyílik egyre nagyobbra Magyarországon: íme, ebben a megyében keresnek a legrosszabbul
Az országos nettó települési átlagkereset 474 ezer forint volt 2024-ben, mely 13,5 százalékkal bővült az előző évi 418 ezer forinthoz képest.
A szakszervezet szerint legalább 118 ember biztosan távozott, miközben a cég nyereséges évet zárhatott.
A GKI kutatása szerint a magyar lakosság 80 százaléka még nem használja aktívan a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket.
Az Audi Hungaria elnöke évértékelő interjújában bejelentette, hogy a győri üzemben további létszámcsökkentésre készülnek a hatékonyság növelése érdekében.
Vége a klasszikus nyolcórás munkanapnak? Forradalmi változás készül, ami teljesen átírhatja a mindennapokat
Németországban a kormánykoalíció törvényjavaslatot készít elő, amely megszüntetné a hagyományos nyolcórás munkanapot,
CSED összege 2026: itt a CSED számítás, meddig jár és kinek - Adómentesség, táppénz, szabadság CSED alatt
CSED extra 2026: tudd meg, mennyi a CSED összege 2026-ban, kinek jár CSED GYED adómentesség és hogyan történik a CSED számítás? Mennyi lesz a CSED...
Egy Ausztriában dolgozó magyar szobalány TikTok‑videóban mutatta meg, milyen kemény munka rejlik a vendéglátás kulisszái mögött.
A kukások évek óta alulfizettek és túlterheltek — nem csoda, hogy egyre gyakoribbak a leállások Budapesten.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.