Leesik az állad: ennyiért keres melósokat a Penny - semmilyen végzettség sem kell a munkához
HRCENTRUM

Leesik az állad: ennyiért keres melósokat a Penny - semmilyen végzettség sem kell a munkához

Pénzcentrum
2025. december 23. 06:29

Új munkatársakat keres alsónémedi logisztikai központjába a Penny. Az áruösszekészítő pozícióban elérhető bruttó bér 540 ezer forintról indul, de teljesítménytől függően akár bruttó 670 ezer forintig is emelkedhet. A versenyképes fizetés mellé kiterjedt juttatási csomag is társul.

A Penny alsónémedi raktárába keres áruösszekészítőket. A kezdő jövedelem heti 40 órás műszakban bruttó 540 ezer forint, amely teljesítménytől függően elérheti a bruttó 670 ezer forintot is.

A munkakör azok számára lehet elsősorban vonzó, akik megbízható, hosszú távú lehetőséget keresnek a logisztikai szektorban. A fizetésen túl a Penny számos pénzbeli és természetbeni juttatással igyekszik növelni a dolgozói elégedettséget.

Az OTP Szép kártyára érkező támogatás mellett teljesítménybónusz, hűségprémium és ajánlási prémium is elérhető. Emellett a dolgozók iskolakezdési támogatásban is részesülhetnek, melyek a családos dolgozók számára jelenthet komoly segítséget.

A mindennapi munkavégzést a Penny kedvezményes, minőségi meleg étkezési lehetőséggel is támogatja, valamint munkatársi vásárlási kedvezmény is jár, amely a havi kiadások csökkentésében segíthet.

A raktári munkakör betöltéséhez szükséges szaktudás megszerzésében is segítséget nyújt a Penny, ugyanis díjmentesen megszerezhető targoncavezetői jogosítványt is kínálnak, az itt megszerzett képesítés pedig később más területeken is kamatoztatható a munkaerőpiacon.

A munkába járás és az elhelyezés kérdésére is kínál megoldást a vállalat: ingyenes buszjáratok szállítják a dolgozókat a logisztikai központba, emellett szükség esetén díjmentes szállás is rendelkezésre áll a munkavállalóknak.

Mennyi keresnek az áruösszekészítők?

A KSH legfrisebb adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló áruösszekészítők bruttó átlagkeresete 484 972 forint volt 2024-ben. A 30–39 éves korcsoport keresett a legjobban, ők bruttó 507 040 forintot vihettek haza, de a 40–49 éves korcsoport sem maradt le tőlük nagyon, ők bruttó 497 688 forintot kerestek. Az 50 év felettieknek már némileg kevesebbet fizettek, bruttó 478 052 forintot, a 30 év alattiak pedig bruttó 451 599 forintot tehettek zsebre a hónap végén.

Látható tehát, hogy az átlagkeresethet viszonyítva a Penny ajánlata már a belépéskor is kiemelkedőnek számít: a bruttó 540 ezer forintos kezdőbér mintegy 11 százalékkal haladja meg az áruösszekészítők országos átlagbérét. Teljesítményalapú bérezéssel pedig a fizetés akár bruttó 670 ezer forintig is emelkedhet, ami már jóval az átlag feletti jövedelmet jelent ebben a munkakörben.
Címlapkép: Getty Images
