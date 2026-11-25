Jelentősen emelkedhetnek jövőre a magyar vállalkozások banki költségei, miután az Országgyűlés elfogadta a pénzügyi tranzakciós illeték módosítását.
Így csapolták meg a gyanútlan magyarok bankszámláit: százmilliókat zsákmányolt a bűnszervezet
Rendőrkézre került annak a kiberbűnözői hálózatnak a két vezetője, akik magukat banki ügyintézőnek vagy rendőrnek kiadva több száz millió forintot csaltak ki áldozataiktól. A bűnszervezet négy tagját már a nyáron letartóztatták, a most elfogott irányítókkal együtt pedig a hálózat legfelsőbb szintjét is sikerült felszámolni - tudósított a 24.hu.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság kibernyomozói idén februárban kezdtek vizsgálni egy nagyszabású csalássorozatot. Az elkövetők telefonon keresték meg a gyanútlan ügyfeleket, majd rávették őket egy olyan alkalmazás letöltésére, amellyel távoli hozzáférést szereztek a bankszámláikhoz. Egyetlen esetben közel százmillió forintot utaltak el, bár a gyors rendőri és banki beavatkozásnak köszönhetően ebből több mint 50 millió forintot sikerült időben zárolni és visszatartani.
A hatóságok alulról felfelé haladva térképezték fel a bűnszervezetet. Elsőként a kicsalt összegeket készpénzben felvevő strómanokat, majd az ő elszámolásukat felügyelő úgynevezett kísérőket azonosították. A Terrorelhárítási Központ (TEK) bevonásával a nyár folyamán négy gyanúsítottat fogtak el Budapesten és Szigetszentmiklóson, akiket a bíróság pénzmosás gyanúja miatt letartóztatott.
A nyomozás ezt követően is folytatódott, a felderítés eredményeként pedig november 10-én hajnalban Pest, valamint Bács-Kiskun vármegyében csaptak le a hálózat két, 34 és 45 éves vezetőjére. Ők voltak a csalássorozat értelmi szerzői, és ők irányították a rendszer teljes működését. Hozzájuk futott be a megszerzett zsákmány, ők biztosították a bűncselekményekhez használt járműveket és mobiltelefonokat, valamint az új tagok beszervezését is ők hagyták jóvá.
A házkutatások során a rendőrök a vagyonvisszaszerzés keretében mintegy hárommillió forintnyi készpénzt és valutát, egy nagy értékű személyautót, továbbá gáz- és riasztó-, valamint gumilövedékes fegyvereket foglaltak le. A két irányítót bűnszervezetben elkövetett csalás és pénzmosás megalapozott gyanúja miatt vették őrizetbe, a bíróság pedig már el is rendelte a letartóztatásukat.
A magyarok 82 százaléka több mint két évig használja mobilkészülékét, a telefonok átlagéletkora 2,9 év.
Szintet lépett a kiberháború Európában: egy pillanat alatt megbénulhat minden – emögött is az oroszok állnak?
November 2-án több európai ország üzleteiből jelentettek hűtési problémákat, néhány héttel azután, hogy Franciaországban mintegy 700 üzletet érintettek hasonló támadások.
Te is játszol a Honfoglalón? Most közölték a fejlesztők, törölni fogják a fiókodat, ha ezt nem végzed el
A kétezres évek elején tömegeket vonzó, asztali gépekre optimalizált böngészős verzió még 2021-ben megszűnt.
Szintet lép a ChatGPT: mostantól a lakossági előfizetőknek is önállóan végzi el a munkát az új funkció
A vállalati ügyfelek után a ChatGPT Plus előfizetői számára is elérhetővé válik az OpenAI autonóm mesterségesintelligencia-ügynöke
Tizenhárom év várakozás után csütörtökön végre megjelent a Grand Theft Auto 6, amely a becslések szerint a szórakoztatóipar történetének eddigi legnagyobb rajtját produkálta.
Kapu Tibor, Magyarország második űrhajósa tavaly nyáron tért vissza a Nemzetközi Űrállomásról, ahol 25 hazai kísérletet hajtott végre.
Fontos figyelmeztetést adott ki a hatóság: ezek a népszerű telefonok hamarosan használhatatlanná válnak
Karácsony közeledtével évről évre sokan szeretnék meglepni szeretteiket vagy saját magukat egy új mobiltelefonnal.
A szemünk előtt írt történelmet a NASA: soha nem történt még ilyen, példátlan dolgot értünk el az űrben
Az 1977 szeptemberében felbocsátott eszközt és ikertestvérét, a Voyager–2-t eredetileg mindössze ötévesre tervezett küldetéssel indították útnak.
Elképesztő módszert eszelt ki ez az európai ország az energiatermelésre: ezek után már egy csepp orosz gázra sem szorulnak rá
A környezetvédők ugyanakkor élesen bírálják ezt a modellt.
Grand Theft Auto VI mai megjelenése miatt több tízezer, középértéken 50–60 ezer magyar munkavállaló maradhat távol a munkahelyétől.
A drasztikusan növekvő és egyre súlyosabb fenyegetésekre válaszul a hatóság a brit jegybankkal közösen új iránymutatást dolgozott ki.
Kibertámadás érte az Európai Bizottságot: mesterséges intelligenciával bénították meg a belső rendszereket
Mesterséges intelligenciára épülő szoftverrel hajtottak végre kibertámadást az Európai Bizottság ellen.
Újabb kritikus biztonsági rést talált a mesterséges intelligencia: bankok és technológiai óriások is veszélybe kerültek
Mesterséges intelligencia segítségével tárt fel egy kritikus biztonsági rést a rendkívül népszerű Java programozási nyelvben a Calif nevű kiberbiztonsági startup.
Kiberbiztonsági szakértők több tucat olyan kártékony fájlt azonosítottak, amelyek GTA 6-hoz kapcsolódó tartalomnak álcázzák magukat.
A mesterséges intelligencia miatti félelmek emeltek reflektorfénybe egy hétköznapi szót: ez lett 2026 év szava
A mesterséges intelligencia mindennapjainkat érintő, megosztó vitái közepette a Cambridge Szótár az "ember" (human) kifejezést választotta 2026-ban az év szavának.
A mesterséges intelligencia forradalmának kulcsszereplője, az Nvidia várakozásokat felülmúló, rekordméretű negyedéves bevételről és felfelé módosított előrejelzésekről számolt be.
A társaság a jelenlegi gazdasági környezet, a piaci folyamatok és az ügyfelek fogyasztási szokásai alapján határozott így.
Nem kell új konzolt venni a GTA VI miatt! Régi Xboxon is játszható lesz: így indíthatod el Xbox One-on
A GTA VI Xbox One konzolokon is játszható lesz az Xbox Cloud Gaming segítségével: mutatjuk, hogyan futtathatod a Grand Theft Auto VI-ot régi Xbox konzolon.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.