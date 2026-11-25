Rendőrkézre került annak a kiberbűnözői hálózatnak a két vezetője, akik magukat banki ügyintézőnek vagy rendőrnek kiadva több száz millió forintot csaltak ki áldozataiktól. A bűnszervezet négy tagját már a nyáron letartóztatták, a most elfogott irányítókkal együtt pedig a hálózat legfelsőbb szintjét is sikerült felszámolni - tudósított a 24.hu.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság kibernyomozói idén februárban kezdtek vizsgálni egy nagyszabású csalássorozatot. Az elkövetők telefonon keresték meg a gyanútlan ügyfeleket, majd rávették őket egy olyan alkalmazás letöltésére, amellyel távoli hozzáférést szereztek a bankszámláikhoz. Egyetlen esetben közel százmillió forintot utaltak el, bár a gyors rendőri és banki beavatkozásnak köszönhetően ebből több mint 50 millió forintot sikerült időben zárolni és visszatartani.

A hatóságok alulról felfelé haladva térképezték fel a bűnszervezetet. Elsőként a kicsalt összegeket készpénzben felvevő strómanokat, majd az ő elszámolásukat felügyelő úgynevezett kísérőket azonosították. A Terrorelhárítási Központ (TEK) bevonásával a nyár folyamán négy gyanúsítottat fogtak el Budapesten és Szigetszentmiklóson, akiket a bíróság pénzmosás gyanúja miatt letartóztatott.

A nyomozás ezt követően is folytatódott, a felderítés eredményeként pedig november 10-én hajnalban Pest, valamint Bács-Kiskun vármegyében csaptak le a hálózat két, 34 és 45 éves vezetőjére. Ők voltak a csalássorozat értelmi szerzői, és ők irányították a rendszer teljes működését. Hozzájuk futott be a megszerzett zsákmány, ők biztosították a bűncselekményekhez használt járműveket és mobiltelefonokat, valamint az új tagok beszervezését is ők hagyták jóvá.

A házkutatások során a rendőrök a vagyonvisszaszerzés keretében mintegy hárommillió forintnyi készpénzt és valutát, egy nagy értékű személyautót, továbbá gáz- és riasztó-, valamint gumilövedékes fegyvereket foglaltak le. A két irányítót bűnszervezetben elkövetett csalás és pénzmosás megalapozott gyanúja miatt vették őrizetbe, a bíróság pedig már el is rendelte a letartóztatásukat.