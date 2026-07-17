Ponthatár‑kihirdetés előtt leállhat az Oktatási Hivatal oldala: napokra megbénulhat a felület

A hétvégi informatikai karbantartás miatt július 17-én délutántól július 19-ig időszakosan szünetelhet a bejelentkezés az Oktatási Hivatal azonosításhoz kötött rendszereibe, így az E-felvételi felületére is.

A szolgáltatáskiesést a kormányzati e-közigazgatási rendszerek általános, külső szolgáltató által végzett karbantartása okozza. - jelentette a felvi.hu.

A leállás minden olyan felületet érint, amely a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), illetve a Digitális Állampolgár (DÁP) rendszerén keresztül azonosítja a felhasználókat.

Mivel július 17-én délután, valamint július 18-án és 19-én egész nap bármikor előfordulhatnak belépési nehézségek, az Oktatási Hivatal arra kéri az érintetteket, hogy a fennakadások esetén legyenek türelemmel, és kíséreljék meg a bejelentkezést egy későbbi időpontban.