A Tisza-kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a gyermekenként százezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséről szóló törvényjavaslatot.
Ponthatár‑kihirdetés előtt leállhat az Oktatási Hivatal oldala: napokra megbénulhat a felület
A hétvégi informatikai karbantartás miatt július 17-én délutántól július 19-ig időszakosan szünetelhet a bejelentkezés az Oktatási Hivatal azonosításhoz kötött rendszereibe, így az E-felvételi felületére is.
A szolgáltatáskiesést a kormányzati e-közigazgatási rendszerek általános, külső szolgáltató által végzett karbantartása okozza. - jelentette a felvi.hu.
A leállás minden olyan felületet érint, amely a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), illetve a Digitális Állampolgár (DÁP) rendszerén keresztül azonosítja a felhasználókat.
Mivel július 17-én délután, valamint július 18-án és 19-én egész nap bármikor előfordulhatnak belépési nehézségek, az Oktatási Hivatal arra kéri az érintetteket, hogy a fennakadások esetén legyenek türelemmel, és kíséreljék meg a bejelentkezést egy későbbi időpontban.
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