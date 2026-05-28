2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
24 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Corvinus University of Budapest, Hungary
Oktatás

Felsőoktatás helyzete a kormányváltás után: hatalmasak a kérdőjelek az alapítványi egyetemeknél - sokan tartanak a jövőtől

Pénzcentrum
2026. május 28. 13:33

Egyetlen közérdekű vagyonkezelő alapítvány sem követte a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kuratóriumának példáját. Utóbbi intézmény nemrég felajánlotta alapítói jogait az államnak, a tagok pedig lemondtak tisztségükről. Bár az uniós források felfüggesztése és a kilátásba helyezett törvénymódosítások miatt az alapítványi rendszer átalakítása napirenden van, az érintett intézmények eltérően reagálnak. Akad, aki zokszó nélkül visszaadná a vagyont az államnak. Mások viszont a jelenlegi modellt védik, vagy a működésük ellehetetlenülésétől tartanak - közölte több érintett a 24.hu megkeresésére.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) megszüntetését vagy átalakítását több tényező is sürgeti. A legfőbb ok, hogy az Európai Unió összeférhetetlenségi és átláthatósági aggályok miatt jelenleg kizárja az érintett egyetemeket az Erasmus-ösztöndíjakból és a Horizont Európa kutatási programokból.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A változást vetíti előre egy nemrég benyújtott alaptörvény-módosító javaslat is, amely jogi lehetőséget teremtene az alapítványok megszüntetésére. Ráadásul ez a téma a Tisza Párt választási programjában is hangsúlyosan szerepelt.

A lap körkérdésére válaszoló kuratóriumok közül többen jelezték, hogy szükség esetén készek visszaadni a rájuk bízott vagyont az államnak. A Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítvány azonban továbbra is kiáll a jelenlegi rendszer mellett.

Ennek az intézménynek a modellváltását annak idején hatalmas oktatói és hallgatói tiltakozás kísérte. A kuratórium nem látja szükségét semmilyen módosításnak, és fel sem merült a tagok lemondásának gondolata. Úgy vélik, az esetleges átalakítás vagy megszüntetés kizárólag a kormány hatásköre és felelőssége.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mások a várható lépések kockázataira hívják fel a figyelmet. A Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány például hangsúlyozta, hogy a jogi vagy pénzügyi hátteret érintő hirtelen változások komoly veszélyt jelentenek. Egy ilyen váratlan fordulat súlyosan veszélyeztetné, sőt, akár teljesen el is lehetetlenítené az egyetem mindennapi működését.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#kormány #egyetem #oktatás #európai unió #választások #alapítvány #uniós támogatás #törvényjavaslat #politika #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:33
13:17
13:02
12:48
12:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 28.
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
2026. május 28.
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
2026. május 28.
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: egyetlen papír elég hozzá, simán fizet havonta 600 ezret
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2
3 hete
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
3
1 hónapja
Megtörték a csendet az elit iskolák vezetői: ezt a kemény igazságot közölték Magyar Péterrel
4
1 hónapja
Nyári szünet 2026: mikor kezdődik és meddig tart a nyári szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
5
1 hónapja
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós árfolyam
az az árfolyam, melyen a konverzió megvalósul, a bank feltüntetni a számlakivonaton

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 13:02
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 11:20
Egyre óvatosabbak a magyar lakásvásárlók, megtorpant a drágulás: tényleg kipukkadhat a lufi 2026-ban?
Agrárszektor  |  2026. május 28. 12:27
Ez kemény: ennyiért melóznak 2026-ban a munkások a magyar földeken