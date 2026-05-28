Az "egy út, egy jegy" koncepció lehetővé tenné az utasok számára, hogy egyetlen tranzakcióval keressenek, foglaljanak és fizessenek a több vasúttársaságot érintő nemzetközi utakra.
Felsőoktatás helyzete a kormányváltás után: hatalmasak a kérdőjelek az alapítványi egyetemeknél - sokan tartanak a jövőtől
Egyetlen közérdekű vagyonkezelő alapítvány sem követte a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kuratóriumának példáját. Utóbbi intézmény nemrég felajánlotta alapítói jogait az államnak, a tagok pedig lemondtak tisztségükről. Bár az uniós források felfüggesztése és a kilátásba helyezett törvénymódosítások miatt az alapítványi rendszer átalakítása napirenden van, az érintett intézmények eltérően reagálnak. Akad, aki zokszó nélkül visszaadná a vagyont az államnak. Mások viszont a jelenlegi modellt védik, vagy a működésük ellehetetlenülésétől tartanak - közölte több érintett a 24.hu megkeresésére.
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) megszüntetését vagy átalakítását több tényező is sürgeti. A legfőbb ok, hogy az Európai Unió összeférhetetlenségi és átláthatósági aggályok miatt jelenleg kizárja az érintett egyetemeket az Erasmus-ösztöndíjakból és a Horizont Európa kutatási programokból.
A változást vetíti előre egy nemrég benyújtott alaptörvény-módosító javaslat is, amely jogi lehetőséget teremtene az alapítványok megszüntetésére. Ráadásul ez a téma a Tisza Párt választási programjában is hangsúlyosan szerepelt.
A lap körkérdésére válaszoló kuratóriumok közül többen jelezték, hogy szükség esetén készek visszaadni a rájuk bízott vagyont az államnak. A Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítvány azonban továbbra is kiáll a jelenlegi rendszer mellett.
Ennek az intézménynek a modellváltását annak idején hatalmas oktatói és hallgatói tiltakozás kísérte. A kuratórium nem látja szükségét semmilyen módosításnak, és fel sem merült a tagok lemondásának gondolata. Úgy vélik, az esetleges átalakítás vagy megszüntetés kizárólag a kormány hatásköre és felelőssége.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Mások a várható lépések kockázataira hívják fel a figyelmet. A Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány például hangsúlyozta, hogy a jogi vagy pénzügyi hátteret érintő hirtelen változások komoly veszélyt jelentenek. Egy ilyen váratlan fordulat súlyosan veszélyeztetné, sőt, akár teljesen el is lehetetlenítené az egyetem mindennapi működését.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Itt a kormányhatározat: 100 ezer forintos extra támogatás landolhat a magyar családok számláján hamarosan
A legfrissebb kormányhatározat értelmében megkezdődik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítése.
Május 22-én rendben befejeződtek a 2025/2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái.
Új szemléletet és gyermekközpontú oktatást ígér az átalakuló tárca, két ismert szakember kapott kulcspozíciót.
A tűzoltói beavatkozással párhuzamosan a gázszolgáltató szakemberei elzárták az érintett vezetékszakaszt, megelőzve ezzel a további veszélyhelyzetet.
Komoly kihívással néz szembe az oktatás: folyamatosan nő az SNI-s diákok száma, roskadozik a rendszer
A legfrissebb adatok szerint már meghaladja a 69 ezret a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma a magyar iskolákban.
Tízezrek nyara került veszélybe az állami támogatás megszűnése miatt: így húzzák le a kétségbeesett családokat
Az államilag támogatott napközis táborok tavalyi megszüntetése miatt idén nyáron több tízezer új jelentkező jelenik meg a piacon.
Hazai, vidéki szakiskolások mutattak rá a fiatalokat emésztő legsúlyosabb problémákra, de rögtön megoldásokat is kitaláltak.
Átfogó oktatási reformot hirdetett Lannert Judit: három elvet emelne be az iskolákba a Tisza minisztere
Gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségre épülő, korszerű oktatási rendszert ígért hétfői parlamenti bizottsági meghallgatásán Lannert Judit.
Feigl Edit, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetője elmondta, hogy ezek a lépések megadják a választás szabadságát a szülőknek és a gyerekeknek.
Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési-oktatási intézménybe.
Többek között egy híres német női focistáról szóló feladatot kell megoldaniuk a diákoknak.
Mit kell tudni a német érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a német érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.
Elírás csúszott a történelemérettségibe: az utolsó pillanatban kellett közbelépni, a tanárok sem örültek
Elírás volt a középszintű történelemérettségi egyik feladatában, amelyet az Oktatási Hivatal még a vizsga megkezdése előtt javított.
Idén a középszintű angolérettségi szövegértési feladataiban többek között a Nemzeti Állatjóléti Alapítvánnyal, Roald Dahl forgatókönyvíróval, az ételfestékekkel és Monet festményeivel kapcsolatos szövegekkel találkoztak a vizsgázók.
Május 11-én indul a rendkívüli felvételi 2026-ban: összegyűjtöttük, hol kereshetők az üres férőhelyek, és hogyan lehet még jelentkezni középiskolába.
Mit kell tudni az angol érettségi előtt? Milyen feladatok voltak az angol érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.
Egy feladatnál két válasz is elfogadható lehet, egy másiknál pedig még a javítótanár is furcsaságot emelt ki.
A tanár szerint a kommunizmus szinte biztos pont volt, de a 19. századi eszméknél és egy karikatúránál már sokan elbizonytalanodhattak
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.