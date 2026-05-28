Felsőoktatás helyzete a kormányváltás után: hatalmasak a kérdőjelek az alapítványi egyetemeknél - sokan tartanak a jövőtől

Egyetlen közérdekű vagyonkezelő alapítvány sem követte a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kuratóriumának példáját. Utóbbi intézmény nemrég felajánlotta alapítói jogait az államnak, a tagok pedig lemondtak tisztségükről. Bár az uniós források felfüggesztése és a kilátásba helyezett törvénymódosítások miatt az alapítványi rendszer átalakítása napirenden van, az érintett intézmények eltérően reagálnak. Akad, aki zokszó nélkül visszaadná a vagyont az államnak. Mások viszont a jelenlegi modellt védik, vagy a működésük ellehetetlenülésétől tartanak - közölte több érintett a 24.hu megkeresésére.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) megszüntetését vagy átalakítását több tényező is sürgeti. A legfőbb ok, hogy az Európai Unió összeférhetetlenségi és átláthatósági aggályok miatt jelenleg kizárja az érintett egyetemeket az Erasmus-ösztöndíjakból és a Horizont Európa kutatási programokból.

A változást vetíti előre egy nemrég benyújtott alaptörvény-módosító javaslat is, amely jogi lehetőséget teremtene az alapítványok megszüntetésére. Ráadásul ez a téma a Tisza Párt választási programjában is hangsúlyosan szerepelt.

A lap körkérdésére válaszoló kuratóriumok közül többen jelezték, hogy szükség esetén készek visszaadni a rájuk bízott vagyont az államnak. A Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítvány azonban továbbra is kiáll a jelenlegi rendszer mellett.

Ennek az intézménynek a modellváltását annak idején hatalmas oktatói és hallgatói tiltakozás kísérte. A kuratórium nem látja szükségét semmilyen módosításnak, és fel sem merült a tagok lemondásának gondolata. Úgy vélik, az esetleges átalakítás vagy megszüntetés kizárólag a kormány hatásköre és felelőssége.

Mások a várható lépések kockázataira hívják fel a figyelmet. A Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány például hangsúlyozta, hogy a jogi vagy pénzügyi hátteret érintő hirtelen változások komoly veszélyt jelentenek. Egy ilyen váratlan fordulat súlyosan veszélyeztetné, sőt, akár teljesen el is lehetetlenítené az egyetem mindennapi működését.

