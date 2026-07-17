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Oktatás

Itt vannak a 100 ezres iskolakezdési támogatás részletei: így kapják meg a pénzt a jogosultak

Pénzcentrum
2026. július 17. 14:06

A Tisza-kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a gyermekenként százezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséről szóló törvényjavaslatot. A rászoruló és speciális élethelyzetű gyermekeket célzó juttatás adó- és végrehajtásmentes lesz, a jogosultak pedig automatikusan, két részletben kapják majd meg az összeget.

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Július 17-én Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes a kormány nevében terjesztette a parlament elé a vonatkozó törvénymódosításokat, amelyek előadója Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A tervezet kifejezett célja, hogy az anyagi nehézségek miatt egyetlen diák se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben.

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A célzott támogatás több sérülékeny társadalmi csoportot is érint. Jogosultak lesznek rá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegségük vagy súlyos fogyatékosságuk miatt emelt összegű családi pótlékban részesülők, valamint a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek. Szintén jár a juttatás a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek, az árvaellátást kapó, a gyermekvédelmi szakellátásban élő, továbbá a Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevő tanulóknak - közölte a Portfolio.

A javaslat egyik legfontosabb eleme, hogy az elbírálás és a megállapítás az állami nyilvántartások adatai alapján automatikusan történik, így

a családoknak nem kell külön igényelniük a segítséget.

A Tisza korábbi választási ígéretén alapuló százezer forintos összeget a bejelentések szerint két részletben folyósítják. Ötvenezer forintot augusztus 24-ig készpénzben vagy utalással fizetnek ki, a fennmaradó ötvenezer forintot pedig november 30-ig iskolakezdési utalvány formájában juttatják el az érintettekhez.

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Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A törvényjavaslat fontos garanciákat is tartalmaz a családok védelme érdekében. A támogatás teljesen adómentes, és a szociális ellátások megállapításakor sem számít bele a jövedelembe, így nem veszélyezteti az egyéb juttatások igénybevételét. Emellett a teljes összeg mentesül a bírósági végrehajtás alól, vagyis semmilyen tartozás fejében nem vonható le belőle.

A rendszer működéséhez szükséges információkat az oktatási és szociális nyilvántartások biztosítják, a szükséges adatokat pedig az eljáró hatóságok a folyósítást követő öt évig kezelhetik. A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendszer pontos részletszabályait pedig egy kapcsolódó kormányrendelet rögzíti majd véglegesen.
Címlapkép: Getty Images
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