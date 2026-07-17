Az önkormányzati beiskolázási támogatás összege és feltételei településenként eltérnek, érdemes időben tájékozódni.
Itt vannak a 100 ezres iskolakezdési támogatás részletei: így kapják meg a pénzt a jogosultak
A Tisza-kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a gyermekenként százezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséről szóló törvényjavaslatot. A rászoruló és speciális élethelyzetű gyermekeket célzó juttatás adó- és végrehajtásmentes lesz, a jogosultak pedig automatikusan, két részletben kapják majd meg az összeget.
Július 17-én Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes a kormány nevében terjesztette a parlament elé a vonatkozó törvénymódosításokat, amelyek előadója Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A tervezet kifejezett célja, hogy az anyagi nehézségek miatt egyetlen diák se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben.
A célzott támogatás több sérülékeny társadalmi csoportot is érint. Jogosultak lesznek rá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegségük vagy súlyos fogyatékosságuk miatt emelt összegű családi pótlékban részesülők, valamint a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek. Szintén jár a juttatás a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek, az árvaellátást kapó, a gyermekvédelmi szakellátásban élő, továbbá a Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevő tanulóknak - közölte a Portfolio.
A javaslat egyik legfontosabb eleme, hogy az elbírálás és a megállapítás az állami nyilvántartások adatai alapján automatikusan történik, így
a családoknak nem kell külön igényelniük a segítséget.
A Tisza korábbi választási ígéretén alapuló százezer forintos összeget a bejelentések szerint két részletben folyósítják. Ötvenezer forintot augusztus 24-ig készpénzben vagy utalással fizetnek ki, a fennmaradó ötvenezer forintot pedig november 30-ig iskolakezdési utalvány formájában juttatják el az érintettekhez.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A törvényjavaslat fontos garanciákat is tartalmaz a családok védelme érdekében. A támogatás teljesen adómentes, és a szociális ellátások megállapításakor sem számít bele a jövedelembe, így nem veszélyezteti az egyéb juttatások igénybevételét. Emellett a teljes összeg mentesül a bírósági végrehajtás alól, vagyis semmilyen tartozás fejében nem vonható le belőle.
A rendszer működéséhez szükséges információkat az oktatási és szociális nyilvántartások biztosítják, a szükséges adatokat pedig az eljáró hatóságok a folyósítást követő öt évig kezelhetik. A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendszer pontos részletszabályait pedig egy kapcsolódó kormányrendelet rögzíti majd véglegesen.
Komoly változás az új, 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásnál: ezt rengeteg jogosult szülőnek el kell intéznie
A családok többféle beiskolázási támogatást is igénybe vehetnek 2026-ban, köztük a Tisza-kormány új, 100 ezer forintos, rászorultsági alapú juttatását.
Az elmúlt tanévben több mint háromszáz esetben kellett intézkedniük az iskolaőröknek, miközben tucatnyi alkalommal magukat az őröket érte atrocitás.
Beiskolázási támogatás 2026: kinek járhat iskolakezdési támogatás, mik a feltételei, és hogyan lehet igényelni?
Több támogatástípus is segíthet azoknak a családoknak, akiknek az iskolakezdés nagy anyagi terhet jelent. Mutatjuk, mik a beiskolázási támogatás 2026-os lehetőségei.
Július 9-ig lehet sorrendet módosítani és hiányzó dokumentumokat feltölteni az E-felvételi rendszerében.
Az őszi tanévkezdésre jelentős átalakításokat készít elő az oktatási rendszerben a Tisza-kormány.
Itt van feketén-fehéren, milyen keveset költöttek erre a fontos területre: már szinte mindenki leelőzött minket a régióban
A magyar mutató a 2010-es évek elején még 5,5 százalék körül mozgott, az utóbbi években azonban stabilan az öt százalék alatti, 4,3 és 4,9 százalék...
Felfüggesztette a parlament a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, amely az idei tanévben már nem lesz alkalmazandó.
A szülőknek megoldás a nyári felügyeletre, a gyerekeknek élménydús program, a szervezőknek viszont rengeteg betartandó szabály. Mutatjuk, mik a táboroztatás feltételei 2026-ban!
Megmutatjuk, mire lehet elég a 100 ezer forintos támogatás alsóban, és miért fogyhat el pillanatok alatt egy középiskolásnál.
Most közölte a friss infót a Tisza-kormány az iskolakezdési támogatásról: módosítják a jogszabályokat
Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a százezer forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni.
Kiderült, melyik diploma éri a legtöbbet: több tízmillió forinttal is többet kereshetsz életed során, ha ezt a szakot választod
Nem minden diploma éri meg pénzügyileg: egy friss kutatás szerint a végzettek negyede összességében rosszabbul járhat.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: százezer forintos támogatást kapnak a magyar családok - itt vannak a részletek
A kormány százezer forintos iskolakezdési támogatást vezet be a rászoruló diákok számára
100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról döntött a Tisza-kormány – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter.
Nem várt döntést hozott a magyar miniszter a pokoli hőség miatt: rengeteg diákot és tanárt érint a változás
A szombattól életbe lépett harmadfokú hőségriadó miatt az oktatási intézmények és a nyári táborok is rendkívüli intézkedéseket vezettek be.
"Olyan kövér a feladat, mint te!" – döbbenetes részletek derültek ki a magyar iskolákban zajló megalázásokról
Több mint 1200 panasz érkezett tavaly az oktatási ombudsmanhoz, a bejelentések jelentős része pedagógusok bántalmazó, megalázó viselkedése, és kortárs erőszak miatt született.
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
Interjút készítettünk Rakovszky Andorással, a Veres Péter gimnázium igazgatójával.
Csaknem teljes tilalmat vezetnek be a mesterséges intelligenciát használó eszközökre az általános iskolás gyerekek számára