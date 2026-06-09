Kiderült, gyorsított eljárásban alakítják át a tankönyvkínálatot: óriási változás jön a hazai iskolákban

Az Oktatási Minisztérium rendkívül szoros, mindössze tíznapos határidővel hirdetett gyorsított eljárást a könyvkiadóknak a 2026/2027-es tanév tankönyvkínálatának bővítésére. A kezdeményezés célja, hogy a pedagógusok és a diákok olyan új nyomtatott, illetve digitális kiegészítő anyagokhoz jussanak, amelyek érdemben szélesítik az iskolák eddigi választási lehetőségeit.

A kormányzati portálon hétfőn közzétett felhívás a közismereti tankönyveket kiegészítő tartalmak bevonását célozza. A tárca a hagyományos nyomtatott segédletek, így a munkafüzetek, feladat- és szöveggyűjtemények, atlaszok, valamint szótárak mellett kiemelt figyelmet fordít a modern digitális eszközökre is. Ennek megfelelően a kiadók online feladatbankokkal, a differenciált gyakorlást támogató anyagokkal, valamint a pedagógusok által testre szabható, interaktív feladatcsomagokkal is pályázhatnak.

Bár a dokumentum rögzíti, hogy a tárca hosszú távon a tankönyvellátási rendszer átfogó reformját tervezi, a jelenlegi kiírás még nem a rendszerszintű átalakítást hajtja végre. A mostani lépés elsősorban az azonnali kínálatbővítést szolgálja, miközben szavatolja a következő tanév zökkenőmentes és biztonságos ellátását.

Lannert Judit oktatási miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy tisztában van a teljesen szabad tankönyvválasztás iránti igénnyel, ám annak megteremtése időt és alapos szakmai munkát igényel. Mivel a tárca nem szeretne egy helyben állni, megnyitják az állami rendszert azon minőségi kiadványok előtt, amelyek eddig egyáltalán nem vagy csak korlátozottan voltak elérhetők.

A miniszter a tankönyvellátás megújítása felé tett fontos első lépésként értékelte a kezdeményezést, amelynek köszönhetően a tanárok több szakmai alternatíva közül választhatnak, a diákok pedig a saját képességeikhez és egyedi igényeikhez jobban igazodó eszközökből tanulhatnak.

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Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA