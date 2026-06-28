Az analóg fotózás újra divat lett: a padlásokon porosodó gépek ma már keresett darabok, a lejárt filmek kiszámíthatatlan színei pedig különleges élményt adnak a fotósoknak.
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért vallanak később kudarcot a zseninek tartott gyerekek
A mesterséges intelligencia térnyerése, a magyar bérek közötti hatalmas különbségek, a nyugdíjkorhatár és az egészségben eltöltött évek közötti szakadék, valamint a hitelkártyák változó szerepe is sokakat foglalkoztatott a héten. Nagy érdeklődés övezte a budai elitgimnázium igazgatójával készült interjút, a mélyszegénységről szóló riportot, a mobilozó autósokra leselkedő súlyos bírságokat és a világ országainak megítélését bemutató összeállítást is. Mutatjuk a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit a hétről.
Többszörös túljelentkezés, tudatosan kerülő specializáció és a sokoldalúságra építő szemlélet jellemzi a budai Veres Péter Gimnáziumot. A Pénzcentrumnak adott interjúban Rakovszky Andorás igazgató arról beszélt, hogy a túl korai szakosodás később visszaüthet, ezért a diákoknak inkább széles látókört és alkalmazkodóképességet érdemes adni. Az interjúban szó esett a felvételi rendszerről, a pedagógushiányról, a szülői elvárásokról és a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepéről is.
Sok magyar autós ma is kézben tartott mobiltelefont használ vezetés közben, pedig ez nemcsak súlyos baleseti kockázatot jelent, hanem komoly bírságot is vonhat maga után. A cikk bemutatja, hogy szabálysértési eljárás esetén akár 52 ezer forintos pénzbüntetés és három büntetőpont is járhat a szabályszegésért. A cikk hazai és nemzetközi felmérések alapján arra is rámutatott, hogy a telefonozás továbbra is az egyik leggyakoribb figyelemelterelő tényező a közlekedésben.
Bár a hitelkártyák népszerűsége az elmúlt években csökkent, a megfelelően használó ügyfelek számára továbbra is komoly előnyöket kínálhatnak. Megnéztük, hogy a kamatmentes időszak, a pénzvisszatérítési programok és egyéb kedvezmények miatt a hitelkártya ma már inkább tudatos pénzügyi eszköz, mint hitelforrás. Arra is felhívta a figyelmet, hogy egy kihasználatlan hitelkeret is csökkentheti a felvehető lakáshitel összegét, ezért érdemes átgondolni a meglévő hitelkártyák szerepét.
Miközben a mesterséges intelligencia egyre több területen veszi át a rutinfeladatokat, vannak olyan pénzügyi munkakörök, ahol az emberi döntéshozatal továbbra is nélkülözhetetlen. A Pénzcentrum szakértőkkel járta körül, mely feladatokat alakítja át leginkább az AI, és melyek maradhatnak hosszú távon is biztonságban. A cikk szerint az elemzői, tanácsadói és bizalmi kapcsolatokra épülő pozíciókban az AI inkább segíti, mint helyettesíti a szakembereket, miközben új készségek elsajátítása egyre fontosabbá válik.
Magyarország legszegényebb településein sok családnak még a legalapvetőbb kiadások fedezése is komoly nehézséget jelent. A Pénzcentrum riportja bemutatta, hogy az alacsony jövedelmek, a tartós munkanélküliség és az oktatási hátrányok miatt a szegénység gyakran generációról generációra öröklődik. A cikkben megszólaló szakértők szerint a kitöréshez nem elég a pénzügyi segítség, hosszú távú oktatási, foglalkoztatási és szociális programokra is szükség lenne a leszakadó térségekben.
Bár Magyarországon a nyugdíjkorhatár 65 év, a magyarok átlagosan már ennél korábban elveszítik az egészségben eltöltött éveiket. A Pénzcentrum az Eurostat friss adatai alapján mutatta be, hogy miközben az Európai Unióban javult az egészségesen várható élettartam, Magyarországon romlott a helyzet. A cikk szerint a hazai lakosság átlagosan 63,3 egészséges életévre számíthat, vagyis sokan már a nyugdíjba vonulás előtt krónikus egészségügyi problémákkal küzdenek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Pénzcentrum a világ egyik legnagyobb demokráciapercepciós kutatásának eredményeit mutatta be, amely több mint 94 ezer ember véleménye alapján rangsorolta az országok nemzetközi megítélését. A felmérés szerint a legnegatívabb megítélésű államok között Izrael, Észak-Korea, Afganisztán és az Egyesült Államok is szerepel, míg Svájc, Kanada és Japán vezeti a pozitív listát. Magyarország a vártnál kedvezőbb helyezést ért el, több demokratikus mutatóban is az élmezőnyhöz tartozott.
A Pénzcentrum videósorozata, a CashTag ezen a héten is rendkívül érdekes témával foglalkozott. A Cashtag stábja Vácon járt egy fotósétán, ahol kiderült: a filmes fényképezés nemcsak nosztalgia, hanem egy tudatosabb, lassabb alkotási mód, amelyért egyre többen hajlandók komoly összegeket kifizetni.
Az analóg fotózás reneszánszát éli, ezzel együtt pedig jelentősen megnőtt a kereslet a régi filmes fényképezőgépek, objektívek és fotós kiegészítők iránt. Sok olyan eszköz, amely évtizedek óta egy padláson, pincében vagy szekrény mélyén porosodik, ma már komoly összeget érhet a gyűjtők és fotósok szemében.
A legismertebb márkák ritkább modelljei akár több százezer, sőt milliós áron is gazdát cserélhetnek, de egyes objektívek, vakuk és egyéb tartozékok is meglepően értékesek lehetnek. Érdemes odafigyelne arra, hogy eladás előtt utána kell nézni az adott típus piaci értékének, mert sok tulajdonos nincs tisztában azzal, milyen értéket őriz otthon.
Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump: nem várt csapás jöhet a közkedvelt európai államokból érkező termékekre
A BBC beszámolója szerint Trump a Truth Social közösségi oldalon tette nyilvánvalóvá álláspontját.
Az OTP Csoport négy év folyamatos előrelépést követően idén először került be a világ legjelentősebb 400 vállalatának mezőnyébe.
Magyar Péter szerint Magyarországnak társadalmi, politikai és gazdasági konzultációra van szüksége az euróbevezetésről.
Évtizedes rekord dőlt meg Magyarországon: szinte mindenki ezt akarja, mégis óriási akadályba ütközünk
A legfrissebb felmérések szerint a magyarok közel négyötöde, mintegy 80 százaléka támogatja az euró bevezetését.
Csótányok, működésképtelen liftek és politikai befolyás is szerepel a kiszivárgott jelentésben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Mindössze egy liter vegyi anyag szivárgott ki, a cég szerint perceken belül sikerült megfékezni a helyzetet.
Napközben hektikus mozgás után végül erősödéssel zárt a forint, az euró árfolyama is visszacsúszott.
A BUX emelkedéssel zárt, miközben az OTP új rekordot döntött, de nem minden blue chip tudott erősödni.
Kiderült, pontosan milyen sávokban emelkedhetnek a pedagógusbérek.
Magyar Péter bejelentése: otthoni munkavégzést rendel el a kormány a hőség miatt, ezeket a dolgozókat érinti
Csütörtökön délután ismét kormányszóvivői tájékoztatót tartott a kormány, melyen részt vett Magyar Péter és Vitézy Dávid is.
Az olajárak a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom fokozatos újraindulásával az Irán elleni háborút megelőző szintre estek vissza.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc városa előtt tiszteleg a jegybank által kibocsátott új emlékérme.
Új prioritás a szélenergia: szélerőmű pályázat meghirdetését lengette be Kapitány István, ennyit tudunk eddig
Nagyobb hangsúlyt kap a szélenergia, a kormány 2030-ig az Európai Unió támogatásával több mint tízszeresére növelné a magyarországi szélerőművi kapacitásokat Kapitány István bejelentése szerint.
Komoly fordulat reggelre: olyat lépett a forint a vezető devizákkal szemben, amire kevesen számítottak
A hazai fizetőeszköz az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is jelentős erősödést mutat az év eleji szintekhez képest.
A lakossági hangulat tovább javult júniusban, miközben a cégek áremelési szándéka kilenchavi mélypontra süllyedt.
Bár a Tisza-kormány 2030-ra célozza az euró bevezetését, az EKB szerint Magyarország most minden fő feltételtől távol áll.
Ez lehet a magyar gazdaság legnagyobb korlátja a jövőben: hiába a kormányváltás, nagyon nehéz lesz visszafordítani
Bár a befektetők jelentős bizalmat szavaztak az új kormánynak, a magyar gazdaság előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!