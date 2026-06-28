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Hátulnézet egy diákcsoportról, akik reggel, az első napjukon a gimnáziumba tartanak.
Gazdaság

Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért vallanak később kudarcot a zseninek tartott gyerekek

Pénzcentrum
2026. június 28. 18:55

A mesterséges intelligencia térnyerése, a magyar bérek közötti hatalmas különbségek, a nyugdíjkorhatár és az egészségben eltöltött évek közötti szakadék, valamint a hitelkártyák változó szerepe is sokakat foglalkoztatott a héten. Nagy érdeklődés övezte a budai elitgimnázium igazgatójával készült interjút, a mélyszegénységről szóló riportot, a mobilozó autósokra leselkedő súlyos bírságokat és a világ országainak megítélését bemutató összeállítást is. Mutatjuk a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit a hétről. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Többszörös túljelentkezés, tudatosan kerülő specializáció és a sokoldalúságra építő szemlélet jellemzi a budai Veres Péter Gimnáziumot. A Pénzcentrumnak adott interjúban Rakovszky Andorás igazgató arról beszélt, hogy a túl korai szakosodás később visszaüthet, ezért a diákoknak inkább széles látókört és alkalmazkodóképességet érdemes adni. Az interjúban szó esett a felvételi rendszerről, a pedagógushiányról, a szülői elvárásokról és a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepéről is.

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Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
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Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
Interjút készítettünk Rakovszky Andorással, a Veres Péter gimnázium igazgatójával.

Sok magyar autós ma is kézben tartott mobiltelefont használ vezetés közben, pedig ez nemcsak súlyos baleseti kockázatot jelent, hanem komoly bírságot is vonhat maga után. A cikk bemutatja, hogy szabálysértési eljárás esetén akár 52 ezer forintos pénzbüntetés és három büntetőpont is járhat a szabályszegésért. A cikk hazai és nemzetközi felmérések alapján arra is rámutatott, hogy a telefonozás továbbra is az egyik leggyakoribb figyelemelterelő tényező a közlekedésben.

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Hiába ismert a veszély, a vezetés közbeni mobiltelefon-használat továbbra is tömeges jelenség Európa-szerte.

Bár a hitelkártyák népszerűsége az elmúlt években csökkent, a megfelelően használó ügyfelek számára továbbra is komoly előnyöket kínálhatnak. Megnéztük, hogy a kamatmentes időszak, a pénzvisszatérítési programok és egyéb kedvezmények miatt a hitelkártya ma már inkább tudatos pénzügyi eszköz, mint hitelforrás. Arra is felhívta a figyelmet, hogy egy kihasználatlan hitelkeret is csökkentheti a felvehető lakáshitel összegét, ezért érdemes átgondolni a meglévő hitelkártyák szerepét.

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Miközben a mesterséges intelligencia egyre több területen veszi át a rutinfeladatokat, vannak olyan pénzügyi munkakörök, ahol az emberi döntéshozatal továbbra is nélkülözhetetlen. A Pénzcentrum szakértőkkel járta körül, mely feladatokat alakítja át leginkább az AI, és melyek maradhatnak hosszú távon is biztonságban. A cikk szerint az elemzői, tanácsadói és bizalmi kapcsolatokra épülő pozíciókban az AI inkább segíti, mint helyettesíti a szakembereket, miközben új készségek elsajátítása egyre fontosabbá válik.

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Magyarország legszegényebb településein sok családnak még a legalapvetőbb kiadások fedezése is komoly nehézséget jelent. A Pénzcentrum riportja bemutatta, hogy az alacsony jövedelmek, a tartós munkanélküliség és az oktatási hátrányok miatt a szegénység gyakran generációról generációra öröklődik. A cikkben megszólaló szakértők szerint a kitöréshez nem elég a pénzügyi segítség, hosszú távú oktatási, foglalkoztatási és szociális programokra is szükség lenne a leszakadó térségekben.

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Miközben a leggazdagabb magyar településeken már a 800 ezer forintot közelíti a nettó átlagkereset, addig a legszegényebb falvakban alig haladja meg a 165 ezer forintot.

Bár Magyarországon a nyugdíjkorhatár 65 év, a magyarok átlagosan már ennél korábban elveszítik az egészségben eltöltött éveiket. A Pénzcentrum az Eurostat friss adatai alapján mutatta be, hogy miközben az Európai Unióban javult az egészségesen várható élettartam, Magyarországon romlott a helyzet. A cikk szerint a hazai lakosság átlagosan 63,3 egészséges életévre számíthat, vagyis sokan már a nyugdíjba vonulás előtt krónikus egészségügyi problémákkal küzdenek.

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Súlyos hírek érkeztek a 65 éves magyar nyugdíjkorhatárról: ezzel most mégis mit fognak csinálni?
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Miközben az Európai Unióban jelentősen nőtt az egészségesen eltölthető életévek száma, Magyarországon romlott a helyzet.

A Pénzcentrum a világ egyik legnagyobb demokráciapercepciós kutatásának eredményeit mutatta be, amely több mint 94 ezer ember véleménye alapján rangsorolta az országok nemzetközi megítélését. A felmérés szerint a legnegatívabb megítélésű államok között Izrael, Észak-Korea, Afganisztán és az Egyesült Államok is szerepel, míg Svájc, Kanada és Japán vezeti a pozitív listát. Magyarország a vártnál kedvezőbb helyezést ért el, több demokratikus mutatóban is az élmezőnyhöz tartozott.

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A világ legnagyobb demokráciapercepciós kutatása idén is megvizsgálta, hogyan látják az emberek a világ országait, a demokrácia működését és a nemzetközi konfliktusokat.

A Pénzcentrum videósorozata, a CashTag ezen a héten is rendkívül érdekes témával foglalkozott. A Cashtag stábja Vácon járt egy fotósétán, ahol kiderült: a filmes fényképezés nemcsak nosztalgia, hanem egy tudatosabb, lassabb alkotási mód, amelyért egyre többen hajlandók komoly összegeket kifizetni.

Igazi aranybánya lehet a magyar padlásokon: hihetetlen összegeket fizetnek ezekért a porosodó retro eszközökért
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Az analóg fotózás újra divat lett: a padlásokon porosodó gépek ma már keresett darabok, a lejárt filmek kiszámíthatatlan színei pedig különleges élményt adnak a fotósoknak.

Az analóg fotózás reneszánszát éli, ezzel együtt pedig jelentősen megnőtt a kereslet a régi filmes fényképezőgépek, objektívek és fotós kiegészítők iránt. Sok olyan eszköz, amely évtizedek óta egy padláson, pincében vagy szekrény mélyén porosodik, ma már komoly összeget érhet a gyűjtők és fotósok szemében.

A legismertebb márkák ritkább modelljei akár több százezer, sőt milliós áron is gazdát cserélhetnek, de egyes objektívek, vakuk és egyéb tartozékok is meglepően értékesek lehetnek. Érdemes odafigyelne arra, hogy eladás előtt utána kell nézni az adott típus piaci értékének, mert sok tulajdonos nincs tisztában azzal, milyen értéket őriz otthon.
Címlapkép: Getty Images
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