Kevesen tudnak erről az iskolakezdési támogatásról: nem csak az állami 100 ezer járhat a családoknak

Az önkormányzati beiskolázási támogatás sok családnak nyújthat segítséget a tanévkezdés költségeinek fedezésében. A támogatás összege, jogosultsági feltételei és az igénylés határideje azonban településenként, illetve kerületenként jelentősen eltérhet. Az igénylést jellemzően a szülő vagy törvényes képviselő nyújthatja be, a határidő elmulasztása pedig több helyen jogvesztő. A Pénzcentrumon most összegyűjtöttük, hol, milyen feltételekkel és mekkora összegű beiskolázási támogatás igényelhető 2026-ban.

Az önkormányzati beiskolázási támogatás egy helyi szintű juttatás, amelyet a különböző kerületek és települések önkormányzatai nyújtanak a tanévkezdés előtt a családoknak. A támogatás összege, az igénylés feltételei, valamint annak határideje is eltérhet kerületenként és településenként.

Az igénylés feltételei közé leggyakrabban az alábbiak tartoznak:

Lakcím A kérelmezőnek az adott kerületben vagy településen bejelentette lakóhellyel kell rendelkeznie.

A kérelmezőnek az adott kerületben vagy településen bejelentette lakóhellyel kell rendelkeznie. Jövedelem Sokszor vizsgálják a család egy főre eső jövedelmét, ami nem haladhat meg egy bizonyos összeget. Ez lehet az öregségi nyugdíjhoz vagy például a szociális vetítési alap kötött.

Sokszor vizsgálják a család egy főre eső jövedelmét, ami nem haladhat meg egy bizonyos összeget. Ez lehet az öregségi nyugdíjhoz vagy például a szociális vetítési alap kötött. Jogviszony A támogatást legtöbb esetben olyan gyermek után adják, aki alapfokú vagy középfokú oktatásban részesül és nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkezik.

A beiskolázási támogatás leggyakrabban szeptember végéig igényelhető, a kérelem benyújtását pedig a szülő vagy törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult teheti meg. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

EZ IS ÉRDEKELHET Beiskolázási támogatás 2026: kinek járhat iskolakezdési támogatás, mik a feltételei, és hogyan lehet igényelni? Több támogatástípus is segíthet azoknak a családoknak, akiknek az iskolakezdés nagy anyagi terhet jelent. Mutatjuk, mik a beiskolázási támogatás 2026-os lehetőségei.

Beiskolázási támogatás az egyes budapesti kerületekben

Budapest I. kerületében az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként évente 15 ezer forint. Ebben a kerületben azok részesülhetnek iskolakezdési támogatásban, akiknek gyermeke alapfokú vagy középfokú oktatásban folytat tanulmányokat (nappali munkarendben), és utóbbi esetben 23. életévét nem töltötte be. Kitétel még, hogy egyedülálló kérelmező esetében az egy főre eső havi jövedelem nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 800%-át, nem egyedülálló kérelmezőnél pedig a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 650%-át. A támogatási kérelem szeptember 15-ig nyújtható be.

Budapest II. kerületében szintén 15 ezer forintos iskolakezdési támogatás jár gyermekenként. Itt a támogatást a kerületben lakó családok tudják igényelni, akiknek gyermeke alapfokú vagy középfokú tanulmányokat folytat, és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 150 ezer forintot, fokozottan rászorulók esetében a 165 ezer forintot. A kérelmeket szeptember 30-ig lehet benyújtani.

Újpesten, vagyis a főváros IV. kerületében gyermekenként, valamint fiatal felnőttenként szintén 15 ezer forintos támogatás jár, a kérelem itt szeptember 30-ig nyújtható be. Ebben a kerületben iskolakezdési támogatásban azok részesülhetnek, akiknek vagy általános iskolás, vagy nappali rendszerű középiskolában/szakiskolában tanuló 18 év alatti, vagy önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 23 év alatti gyermekük van. A család egy főre jutó havi nettó jövedelme együttesen nem haladhatja meg 2 fő esetében a helyi jövedelemalap 300%-át, 3 vagy ennél több fő esetében pedig a helyi jövedelemalap 250%-át.

Terézvárosban, vagyis a VI. kerületben a korábbi iskolakezdési támogatást felváltotta a Junior Utalvány, ami minden 6 és 20 év közötti terézvárosi fiatalnak jár. Az összeg fejenként 13 ezer forint, melyet a jogosultak bármire elkölthetnek.

Józsefvárosban, a főváros VIII. kerületében 15 ezer forintos iskolakezdési támogatás jár minden, az általános iskola első osztályát első alkalommal megkezdő, valamint a támogatás megállapításának évében 15. életévét betöltő kerületi gyermek családjának.

Budapest IX. kerületében, vagyis Ferencvárosban 20 ezer forintos támogatás jár a nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermekek után. Emellett támogatásra jogosult a 18. életévét betöltött, de a 22. életévét nem betöltött nappali tagozatos közoktatásban tanuló kérelmező is.

Hegyvidék, vagyis a XII. kerület önkormányzata 21 ezer forintos támogatást fizet gyermekenként, amennyiben az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanul, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 161 600 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén pedig a 184 200 forintot. A támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul és 20. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és a 25. életévét még nem töltötte be. A kérelem szeptember 30-ig nyújtható be.

A főváros XIII. kerületében az önkormányzat 13 ezer forintos támogatást nyújt minden iskoláskorú gyermeket nevelő, bejelentett kerületi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben élő szülőnek (családonként egy szülő). A gyermekenként 2×6 500 forint értékű utalvány július 1-től október 16-ig váltható be különböző kerületi papírboltokban. A támogatás szeptember 15-ig igényelhető.

Budapest XV. kerületében az 1., 5. vagy 9. évfolyamot, illetve középfokú tanulmányainak utolsó évfolyamát megkezdő gyermekek után igényelhető támogatás, melynek összege 25 ezer forint. A támogatást itt az a kiskorú gyermeket nevelő szülő vagy a szülői felügyeleti jogot gyakorló gyám igényelheti, akik a kerületben bejelentett lakó,- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, életvitelszerűen a kerületben élnek, és a családjukban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 250 ezer forintot. Az igénylések benyújtásának határideje szeptember 30.

Csepelen, vagyis a XXI. kerületben az első osztályos csepeli gyerekek családjai részesülhetnek 25 ezer forintos támogatásban.

A XXIII. kerületben, vagyis Soroksáron a beiskolázási támogatás mértéke gyermekenként 25 ezer forint. Itt támogatásra jogosult az, aki nappali tagozaton tanulmányokat folytat és vagy kiskorú, vagy 23 év alatti középfokú tanulmányokat folytató, vagy 25 év alatti felsőfokú tanulmányokat folytató. A családban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 650%-át (185 250 forint), gyermekét egyedül nevelő esetén a szociális vetítési alap összegének 750%-át (213 750 forint) nem haladhatja meg. Az igénylések benyújtásának határideje szeptember 30.

Beiskolázási támogatás néhány vidéki nagyvárosban

Debrecenben az iskolakezdési támogatás összege általános iskolában tanuló gyermek esetén 50 ezer forint, középiskolában, szakiskolában tanuló fiatal esetén pedig 40 ezer forint. A tájékoztatás szerint iskolakezdési támogatás állapítható meg

a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került jogosultnak, amennyiben a családban legalább egy nappali rendszerű oktatási intézményben tanulmányokat folytató 20. életévét be nem töltött fiatal él.

Emellett a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 110 ezer forintot, egyedül élő vagy egyedülálló esetén a 145 ezer forintot. Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem október 31-ig nyújtható be.

Szegeden a beiskolázási támogatás összege 20 ezer forint gyermekenként. Itt a támogatást nappali rendszerű oktatásban 1–8. évfolyamon tanuló, saját háztartásában nevelt gyermekekre tekintettel kaphatják meg a szegedi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Szegeden élő szülők, más törvényes képviselők, nevelőszülők, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nettó 390 ezer forintot nem haladja meg. Az igénylés szeptember 15-ig nyújtható be.

Dunaújvárosban a beiskolázási támogatás összege gyermekenként 10 ezer forint. A támogatásra azok a dunaújvárosi, nappali rendszerű oktatásban tanuló diákok jogosultak, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 256 500 forintot. A támogatás az általános iskola 1–8. évfolyamán, valamint a középfokú iskola vagy szakképző intézmény 9–12. évfolyamán tanulók számára igényelhető. A kérelmek benyújtásának határideje október 31.

Miskolcon iskolakezdési támogatásra az a szülő vagy más törvényes képviselő jogosult, aki alap- vagy középfokú tanulmányokat nappali munkarendben folytató 18. év alatti gyermeket nevel és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200%-át, gyermekét egyedül nevelő személy esetében a szociális vetítési alap összegének 250%-át. A támogatás összege gyermekenként 10 ezer forint, de családonként maximum 30 ezer forint. A kérelem benyújtásának határideje október 31.

100 ezer forintos iskolakezdési támogatás

2026-ban a kormány a rászoruló gyerekek számára 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást vezet be. Az összeg gyermekenként jár, így több jogosult gyermek esetén minden gyermek után megkapja a család a támogatást. Az összeget két részletben fizetik ki: az első 50 ezer forintot legkésőbb 2026. augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, a második 50 ezer forint pedig novemberben, utalvány formájában érkezik. A támogatás adómentes, és végrehajtás alá sem vonható.

EZ IS ÉRDEKELHET Mire elég ma Magyarországon 100 ezer forint az iskolakezdéshez? Mutatjuk a számokat Megmutatjuk, mire lehet elég a 100 ezer forintos támogatás alsóban, és miért fogyhat el pillanatok alatt egy középiskolásnál.

A támogatásra jogosult:

minden gyermek, akinek családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

minden tartósan beteg, súlyos fogyatékkal élő gyermek,

minden sajátos nevelésű igényű gyermek,

minden gyermek, aki részt vesz a Dobbantó programban vagy Műhelyiskolai képzésben,

minden gyermek, aki egyszülős családban él,

minden gyermekvédelmi intézményben, vagy a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek,

minden árvaellátásban részesülő gyerek.

Az érintett családoknak nem kell külön kérelmet benyújtaniuk. A jogosultságot a meglévő állami nyilvántartások alapján automatikusan állapítják meg, így nincs szükség külön igénylésre vagy nyomtatvány kitöltésére.