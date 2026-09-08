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Nyugdíj

Rendkívüli változás jön a nyugdíjaknál: százezreket érint a hatalmas emelés, de komoly bökkenőre derült fény

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 10:33

Jövő januártól 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik a minimálnyugdíj, a döntés azonban több részletkérdést is felvet. Farkas András nyugdíjszakértő szerint egyebek mellett azt is tisztázni kell, hogy az emelés pontosan mely ellátásokra vonatkozik majd.

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A minimálnyugdíj összege 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra nő a jelenlegi 28 500 forintról. Farkas András nyugdíjszakértő szerint a változás 127 ezer öregségi nyugdíjast és több ezer, 65 évesnél idősebb, rokkantsági ellátásban részesülő személyt érinthet. A szakértő szerint ugyanakkor több fontos kérdést is rendezni kell a döntés kapcsán.

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Az egyik ilyen a 120 ezer forintos összeg rögzítése. Farkas András szerint a minimálnyugdíjnak legalább az infláció ütemével együtt kellene emelkednie, vagyis nem lenne célszerű hosszú időre változatlan összegben meghatározni.

Felmerülhet az is, hogy a minimálnyugdíj összegét a mindenkori mélyszegénységi küszöbhöz kössék. A szakértő szerint ezt a lehetőséget érdemes lenne megvizsgálni, különösen azért, mert a jövő évi mélyszegénységi küszöb várhatóan éppen 120 ezer forint körül alakulhat.

Több ellátásnál is kérdéses az emelés

Farkas András szerint azt is egyértelművé kell tenni, hogy a minimálnyugdíj emelése kiterjed-e az özvegyi nyugdíjra, az árvaellátásra és a rokkantsági járadékra. Külön kérdés lehet azoknak a helyzete, akik külföldön is szereztek nyugdíjjogosultságot. A szakértő szerint azt is tisztázni kell, hogy rájuk milyen szabályok vonatkoznak majd.

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A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainál szintén több részletet kell rendezni. Ezeket az ellátásokat 2012 óta nem a nyugdíjrendszer, hanem az egészségbiztosítási rendszer részeként kezelik. Az összegük ezért nem a szolgálati időtől és a nyugdíjalapot képező korábbi jövedelemtől függ, hanem többek között a minősítési kategóriától és az átlagjövedelemtől.

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A megváltozott munkaképességűek ellátásának jelenlegi átlagos összege havonta 138 ezer forint. A bejelentett 10 százalékos emelés a KSH adatai alapján mintegy 238 ezer embert érinthet. A 120 ezer forintos minimum várhatóan csak néhány ezer, korhatárt betöltött, de öregségi nyugdíjat nem igénylő, rokkantsági ellátásban részesülő személyt érinthet.

A rokkantsági járadékosokról sem szabad megfeledkezni

Farkas András külön felhívta a figyelmet a rokkantsági járadékban részesülőkre is. Jelenleg mintegy 33 ezer ember kap ilyen ellátást, amelynek fix összege 2026-ban 63 915 forint.

A nyugdíjszakértő szerint fontos, hogy a döntéshozók róluk se feledkezzenek meg. A rokkantsági járadék ugyanis külön ellátás, nincs köze a rokkantsági ellátáshoz. Farkas András szerint az ő esetükben is indokolt lehet, hogy a járadék összege 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedjen.
Címlapkép: Getty Images
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