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Rendkívüli adatok érkeztek az európai gazdaságról: olyan fordulat jött, ami a magyarok pénztárcáját is elérheti
Az euróövezet gazdasága a második negyedévben a korábban becsültnél gyorsabban, 0,6 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest. Az EU egészében 0,7 százalékos növekedést mértek, éves alapon pedig 1,2, illetve 1,4 százalékkal nőtt a GDP. A felülvizsgálatban kulcsszerepe volt Írországnak, ahol a korábban jelzett 3,9 helyett már 10,2 százalékos negyedéves növekedést mutatnak az adatok. Magyarország 0,5 százalékos negyedéves és 1,7 százalékos éves növekedéssel a mezőny közepén helyezkedik el, írta meg a Portfolio.
A felülvizsgált adatok szerint az euróövezet gazdasága több mint egy éve nem látott erős negyedévet zárt. Az április és június közötti időszakban 0,6 százalékkal nőtt a GDP az előző három hónaphoz képest, miközben az EU egészében 0,7 százalékos bővülést mértek. Éves összevetésben az euróövezet gazdasága 1,2, az unióé pedig 1,4 százalékkal teljesített jobban. A növekedéshez elsősorban a nettó export járult hozzá, miközben a háztartások fogyasztása kisebb mértékben szintén támogatta a bővülést.
A kedvezőbb európai adatban azonban komoly szerepe van egyetlen országnak: Írországnak. Az ír statisztikai hivatal a második negyedéves GDP-növekedést 3,9 százalékról 10,2 százalékra módosította. A kiugró teljesítmény hátterében elsősorban az országban működő multinacionális vállalatok, köztük az Apple és az Eli Lilly erős teljesítménye áll. Írország gazdasági szerkezete miatt a GDP-adatok hagyományosan rendkívül hektikusak, ezért az ország adatai az egész uniós növekedési képet is jelentősen befolyásolhatják.
A negyedéves európai rangsort így Írország vezeti, 10,2 százalékos bővüléssel. Mögötte Szlovénia és Litvánia végzett, míg Svédország a negyedik helyre került. Málta, Lengyelország, Portugália és Spanyolország szintén 1 százalék körüli negyedéves növekedést ért el. Magyarország 0,5 százalékos bővülésével a 12. helyet szerezte meg, vagyis hazánk a mezőny közepén található.
Éves összevetésben már más képet mutat a rangsor. Az elmúlt egy év legnagyobb növekedését Málta produkálta 5 százalékkal, amelyet Szlovénia 4,8, majd Dánia 4,6 százalékkal követ. A legalább 3 százalékos bővülést elérő országok között található Lengyelország, Litvánia, Ciprus, Svédország és Lettország is. Magyarország 1,7 százalékos növekedése ezzel szemben európai és régiós összevetésben is inkább közepes teljesítménynek számít.
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A régióban is vegyes a kép: Lengyelország és Szlovénia kiemelkedik, Románia viszont recesszióban van. A magyar gazdaság 1,7 százalékos éves növekedése a második negyedéves rangsorban a 16. helyre volt elég. A lista végén Románia mellett Írország, Ausztria, Franciaország és Belgium található. Közben az erősebb európai növekedési kilátások az Európai Központi Bank döntéshozóira is hatással lehetnek: a piaci várakozások szerint a csütörtöki ülésen 25 bázispontos kamatemelés jöhet.
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