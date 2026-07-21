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Nyugdíj

Nyugdíjszámítás 2026: erről rengeteg magyar egyáltalán nem tud, pedig rengeteg pénz múlhat rajta

Pénzcentrum
2026. július 21. 11:03

A ténylegesen folyósított összeg meghatározásához a korábbi évek béreit nettósítják és valorizálják, majd a havi átlagkereset kiszámítása után az összeget a szolgálati évek alapján járó szorzóval és az esetleges bónuszokkal korrigálják.

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A 2026-os magyar nyugdíjszámítás összetett, többlépcsős folyamat, amely a teljes életpálya alatt megszerzett szolgálati időn és az 1988 óta elért kereseteken alapul - erőrl ír új hírlevelében Farkas András nyugdíjszakértő.

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A számítás első lépéseként a ledolgozott napok számát elosztják 365-tel, így meghatározva az elismert szolgálati évek számát. Ebben a lépésben kizárólag a teljes évek számítanak, a töredékéveket figyelmen kívül hagyják. A szolgálati évek száma határozza meg a nyugdíjskála szerinti százalékos szorzót, amely például 40 évnyi szolgálati idő esetén pontosan 80 százalék.

Ezután megvizsgálják az átlagszámítási időszakban, vagyis az 1988. január 1. és a nyugdíjba vonulás napja között szerzett kereseteket. Ezeket a béreket az adott években érvényes szabályok szerint először csökkentik a járulékok, majd a személyi jövedelemadó összegével, így alakítva ki a nettó alapot.

A nettósított éves kereseteket ezt követően a 2026 márciusában közzétett valorizációs szorzóval szorozzák meg, amely kilenc százalékkal haladja meg a 2025-ös szintet. A valorizáció alól kivételt képeznek a nyugdíjmegállapítás évében és az azt megelőző évben, azaz 2025-ben és 2026-ban szerzett bérek.

A kiszámított értékeket összeadják, majd elosztják az 1988 óta szerzett szolgálati idő azon napjainak számával, amelyeken a biztosítottnak volt keresete. Ebből a napi nettó átlagból kiindulva, 365-tel való szorzással határozzák meg az éves, majd 12-vel való osztással a havi nettó életpálya-átlagkeresetet.

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Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A degresszió szabálya alapján ha a havi nettó átlagkereset meghaladja a 372 ezer forintot, a határérték feletti részt már csak csökkentett mértékben veszik figyelembe.

A kiszámított és szükség esetén degresszált havi nettó átlagkeresetet végül megszorozzák a szolgálati évek alapján megállapított százalékos szorzóval. Az így kapott induló nyugdíjösszeget – amennyiben az igénylő jogosult rá – növelik a nyugdíjbónusszal, megkapva a ténylegesen folyósítandó ellátást.

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Címlapkép: Getty Images
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