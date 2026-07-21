Nyugdíjszámítás 2026: erről rengeteg magyar egyáltalán nem tud, pedig rengeteg pénz múlhat rajta

A ténylegesen folyósított összeg meghatározásához a korábbi évek béreit nettósítják és valorizálják, majd a havi átlagkereset kiszámítása után az összeget a szolgálati évek alapján járó szorzóval és az esetleges bónuszokkal korrigálják.

A 2026-os magyar nyugdíjszámítás összetett, többlépcsős folyamat, amely a teljes életpálya alatt megszerzett szolgálati időn és az 1988 óta elért kereseteken alapul - erőrl ír új hírlevelében Farkas András nyugdíjszakértő.

A számítás első lépéseként a ledolgozott napok számát elosztják 365-tel, így meghatározva az elismert szolgálati évek számát. Ebben a lépésben kizárólag a teljes évek számítanak, a töredékéveket figyelmen kívül hagyják. A szolgálati évek száma határozza meg a nyugdíjskála szerinti százalékos szorzót, amely például 40 évnyi szolgálati idő esetén pontosan 80 százalék.

Ezután megvizsgálják az átlagszámítási időszakban, vagyis az 1988. január 1. és a nyugdíjba vonulás napja között szerzett kereseteket. Ezeket a béreket az adott években érvényes szabályok szerint először csökkentik a járulékok, majd a személyi jövedelemadó összegével, így alakítva ki a nettó alapot.

A nettósított éves kereseteket ezt követően a 2026 márciusában közzétett valorizációs szorzóval szorozzák meg, amely kilenc százalékkal haladja meg a 2025-ös szintet. A valorizáció alól kivételt képeznek a nyugdíjmegállapítás évében és az azt megelőző évben, azaz 2025-ben és 2026-ban szerzett bérek.

A kiszámított értékeket összeadják, majd elosztják az 1988 óta szerzett szolgálati idő azon napjainak számával, amelyeken a biztosítottnak volt keresete. Ebből a napi nettó átlagból kiindulva, 365-tel való szorzással határozzák meg az éves, majd 12-vel való osztással a havi nettó életpálya-átlagkeresetet.

A degresszió szabálya alapján ha a havi nettó átlagkereset meghaladja a 372 ezer forintot, a határérték feletti részt már csak csökkentett mértékben veszik figyelembe.

A kiszámított és szükség esetén degresszált havi nettó átlagkeresetet végül megszorozzák a szolgálati évek alapján megállapított százalékos szorzóval. Az így kapott induló nyugdíjösszeget – amennyiben az igénylő jogosult rá – növelik a nyugdíjbónusszal, megkapva a ténylegesen folyósítandó ellátást.