Valorizációs szorzó 2026: megjelent a rendelet, így számítják idén a nyugdíjakat

Megjelent a kormányrendelet a nettó havi életpálya átlagkereset számításához alkalmazandó valorizációs szorzókról. A nyugdíj számításához elengedhetetlen szorzószám fontos mindazoknak, akik 2025. december 31. után mentek nyugdíjba 2026. december 31-ig bezárólag. Mutatjuk a hivatalos valórizációs szorzók 2026-ra vonatkozó értékét, mely az idei évben megállapított nyugdíjakra érvényes.

Megjelent a Magyar Közlöny 2026. évi 33. számában a 75/2026. (III. 26.) kormányrendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

168/1997. (X. 6.) kormányrendelet módosításáról. A rendelet meghatározza a valorizációs szorzó 2026-os évi nyugdíjazásokra vonatkozó mértékét. A nyugdíjszámítás során fontos szorzószámok idén is a kedvezmények nélkül számított országos nettó átlagbér előző évi nominális növekedését követik. Ezek a szorzószámok nagy szerepet játszanak a nyugdíjszámításban, de nem az egyetlen meghatározó tényezők.

A valorizációs szorzók helye a nyugdíjszámításban 2026-ban

A nyugdíjszámítás rendkívül bonyolult folyamat Magyarországon, egyáltalán nem egy egyszerű képletről van szó. Az átláthatatlanság miatt hiába is áll a nyugdíjazás előtt álló magyarok rendelkezésére minden adat a számításhoz, valószínűleg nem azt az összeget tudnák kihámozni belőle, amit a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság végül meg fog határozni.

A nyugdíj összege függ a szolgálati idő hosszától, illetve a nettó életpálya átlagkereset összegétől is. Utóbbi meghatározásában játszik nagy szerepet a valorizációs szorzó. Ugyanis például egy 90-es évek elején szerzett 10 ezer forintos átlagbért nem ezen az értéken fognak figyelembe venni, hanem a bérek aktuális értékén. A valorizáció lényege tehát, hogy az életpálya során (az 1988 óta figyelembe vehető korábbi években) szerzett, nettósított éves bért a nyugdíjba vonulás évét megelőző év átlagkereseti szintjéhez igazítják. Ezért a valorizációs szorzók az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedéséhez igazodnak.

A 2026-ban történő nyugdíjmegállapítások esetén a valorizálás a 2024-ben és előtte elért keresetekre vonatkozik, amelyeket a 2025-ös országos nettó átlagkereseti szinthez kell igazítani. Vagyis a 2025-öt megelőző években szerzett keresetet meg kell szorozni az adott évre meghatározott, idei valorizációs szorzóval. Így az évenkénti keresetek igazodni fognak a 2025-ös év országos nettó átlagkereseti szintjéhez.

Ezért a valorizációs szorzó 2026-ban sem egyetlen szám, amivel felszorozzák a nettó kereseteket a nyugdíjszámításban. Hanem minden évhez külön tartozik egy szorzószám, amivel az adott évi nettó átlagkeresetet felszorozzák.

Valorizációs szorzók 2026-ban

A valorizációs szorzó, ahogy a fentiekben kitértünk rá, nem egyetlen szám, minden évhez tartozik egy valorizációs szorzószám. A 2024-es évre vonatkozó szorzó 9 százalék lesz. A rendelet alapján az egyes évekhez a következő szorzók tartoznak: