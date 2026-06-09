Figyelem! Átírják a nyugdíjszabályokat: rengetg magyar idős érintett, itt vannak a részletek

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Jelentős változások lépnek életbe az özvegyi nyugdíj szabályaiban 2026. július 1-jétől. Az új rendelkezések elsősorban az élettársak, a külön élő házastársak és a nyugdíjkorhatár felett kötött házasságok esetében módosítják a jogosultsági feltételeket - írta Farkas András nyugdíjszakértő. A változások a 2026. június 30-a után elhunyt személyek özvegyeire vonatkoznak majd.
A nyugdíjszakértő szerint az egyik legfontosabb módosítás, hogy a jövőben nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha akár neki, akár az elhunyt partnerének más személlyel fennálló házassága volt az élettárs halálakor.
Az új szabály szerint az élettárs akkor szerezhet jogosultságot, ha az elhunyttal legalább egy éve megszakítás nélkül együtt élt és közös gyermekük született, vagy legalább tíz éve folyamatosan élettársi kapcsolatban éltek. Emellett feltétel, hogy egyik fél sem állhatott házasságban más személlyel a halál időpontjában.
A törvényből kikerül a „külön élő házastárs” fogalma. A jövőben a házasság ténye önmagában megalapozza az özvegyi nyugdíjra való jogosultságot, függetlenül attól, hogy a házastársak ténylegesen együtt éltek-e. Külön szabályok csak az elvált házastársakra maradnak érvényben. Számukra az ideiglenes özvegyi nyugdíj továbbra is csak akkor járhat, ha az elhunyttól tartásdíjban részesültek, vagy a bíróság részükre tartásdíjat állapított meg - hangsúlyozta Farkas András.
Új lehetőség a hosszú élettársi kapcsolatban élőknek
A módosítás kedvezhet azoknak, akik hosszú ideig éltek élettársi kapcsolatban, és csak később kötöttek házasságot. Jelenleg az a személy, aki olyan házastárssal kötött házasságot, aki már betöltötte a nyugdíjkorhatárt, csak szigorú feltételek mellett jogosult özvegyi nyugdíjra. Júliustól azonban a házasság időtartamába beszámítható lesz a házasságot közvetlenül megelőző, megszakítás nélküli élettársi kapcsolat időszaka is.
Az új szabály szerint özvegyi nyugdíj járhat, ha a házasságból vagy a korábbi együttélésből gyermek született, a házasság legalább öt évig fennállt, vagy a házasság és az azt közvetlenül megelőző élettársi kapcsolat együttes időtartama eléri a tíz évet.
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Így működik jelenleg az özvegyi nyugdíj
Farkas András rámutatott, hogy az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálát követően általában egy évig jár. Ha az özvegy másfél évesnél fiatalabb, árvaellátásra jogosult gyermeket nevel, akkor az ellátás a gyermek 18 hónapos koráig, tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermek esetében pedig hároméves koráig folyósítható.
Az ellátás összege az elhunytat megillető vagy megillető öregségi nyugdíj 60 százaléka. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően csak meghatározott esetekben éledhet fel a jogosultság. Ilyen például, ha az özvegy eléri a nyugdíjkorhatárt, egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos, vagy árvaellátásra jogosult gyermekeket nevel. A jelenlegi szabályok szerint az özvegyi nyugdíj akkor is feléledhet, ha a jogosultsági feltételek valamelyike az elhalálozástól számított tíz éven belül következik be.
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