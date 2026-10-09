Kiderült, mennyi nyugdíjra számíthatnak az új KATA-sok: többszörösére nőhet az összeg, de van egy bökkenő

Jelentősen javulhat a katás vállalkozók nyugdíjhelyzete a kata tervezett átalakításával. A jelenlegi szabályok szerint egy év katás vállalkozói tevékenység a nyugdíj összegének kiszámításakor mindössze négy hónapnak felel meg, 2028-tól azonban már teljes évként számíthatna. A Bankmonitor számításai szerint a változás hatására a jelenlegi feltételekkel kalkulált 29 ezer forint helyett akár 170–180 ezer forintos havi nyugdíj is elérhető lenne 40 év után. A magasabb összeg ugyanakkor továbbra is jóval elmaradna a legtöbb nyugdíjas ellátásától.

Az október 6-án közzétett, a kata átalakításáról szóló tervezet jelentős változást hozhat a kisadózó vállalkozók nyugdíjjogosultságában. Magyar Péter korábban többször is beszélt arról, hogy a katások időskori ellátását rendezni kellene, a mostani javaslat pedig éppen az egyik legsúlyosabb problémára kínálhat megoldást. Fontos ugyanakkor, hogy egyelőre nem elfogadott jogszabályról van szó: a tervezetet október 14-ig lehet véleményezni, ezt követően kerülhet a parlament elé.

A jelenlegi rendszerben a főállású katások havi ellátási alapja mindössze 108 ezer forint, amely 2022 óta változatlan. Eközben a minimálbér 61 százalékkal emelkedett, így míg 2017-ben a katások ellátási alapja a minimálbér 71 százalékát tette ki, mára ez az arány 33 százalékra csökkent. Az ellátási alap korábbi emelkedését elsősorban a munkát terhelő közterhek csökkenése okozta, nem pedig a katások nyugdíjhelyzetének célzott javítása.

A probléma azonban nem kizárólag az alacsony ellátási alapból ered. A nyugdíjtörvény szerint ugyanis, ha a járulékalap nem éri el a minimálbért, a nyugdíj összegének meghatározásakor a szolgálati időt arányosan kell figyelembe venni. Egy év katázás így jelenleg mindössze körülbelül 122 napot, vagyis négy hónapot ér. A nyugdíjjogosultsághoz szükséges húsz évbe ugyanakkor a teljes időszak beszámít.

A Bankmonitor számítása szerint, ha a jelenlegi feltételeket negyven évre vetítjük ki, egy kizárólag katásként dolgozó vállalkozó mindössze 29 ezer forintos havi állami nyugdíjra számíthatna. Ez természetesen elméleti példa, hiszen a jelenlegi kata még nem létezik negyven éve. A korábbi katás időszakok hatása azonban már most is jelentős lehet: egy korábban átlagkeresettel rendelkező, majd 2013-tól katázó vállalkozó esetében a Bankmonitor korábbi számítása havi 102 ezer forintos nyugdíjkiesést mutatott ki.

Akár hatszorosára nőhet a katások nyugdíja

A tervezet két lépcsőben emelné meg a főállású katások ellátási alapját. Ez 2027-ben havi 317 ezer forint lenne, 2028-tól pedig az adott évi minimálbérhez igazodna. A legfontosabb változást az jelentené, hogy 2028-tól megszűnne a szolgálati idő arányos csökkentése, így egy teljes katás év a nyugdíj összegének kiszámításakor is teljes évnek számítana.

A 2027-es év még átmeneti időszak lenne. A 317 ezer forintos ellátási alap ugyanis még a 2026-os, 322 800 forintos minimálbért sem éri el, ezért továbbra is alkalmazni kellene az arányosítást. A jelenlegi minimálbérrel számolva egy év körülbelül 98 százalékát ismernék el, de a 2027-es minimálbér emelkedésével ez az arány valamivel alacsonyabb lehet.

Az oldal számításai szerint, ha valaki negyven éven keresztül a tervezett új szabályok alapján katázna, havi 170–180 ezer forintos állami nyugdíjat kaphatna. Ez közel hatszorosa a jelenlegi feltételekkel számított 29 ezer forintnak. A kalkuláció azonban csak a két rendszer összehasonlítására alkalmas, nem tekinthető negyven évre szóló nyugdíjelőrejelzésnek, mivel nem veszi figyelembe a későbbi valorizációt és jogszabályváltozásokat.

A jelentős emelkedés ellenére ez az összeg továbbra sem számítana magas nyugdíjnak. A KSH 2026. januári adatai szerint a mintegy 2,28 millió nyugdíjban vagy egyéb ellátásban részesülő közül körülbelül 725 ezren kaptak havi 180 ezer forintnál kevesebbet. Vagyis az új szabályokkal számított ellátásnál az érintettek közel 70 százaléka magasabb összeget kapott.

A régi katában maradóknak még várniuk kell

A tervezet lehetőséget adna arra is, hogy akik 2026. december 31-én katások, 2028 végéig a régi rendszerben maradjanak. Ebben az esetben a havi tételes adó 2027-ben 75 ezer, 2028-ban pedig 100 ezer forintra emelkedne, miközben az ellátási alap 161 ezer, majd 215 ezer forint lenne.

Bár ezek az összegek meghaladják a jelenlegi 108 ezer forintot, továbbra sem érnék el a minimálbért, ezért a szolgálati idő arányosítása is megmaradna. A 2026-os minimálbérrel számolva 2027-ben egy év legfeljebb 182 napot, 2028-ban pedig 243 napot érne a nyugdíj összegének meghatározásakor. A tényleges arány a minimálbér későbbi emelkedése miatt ennél is kedvezőtlenebb lehet.

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A jelenlegi katásoknak ezért mérlegelniük kellene, melyik rendszert választják. A kizárólag magánszemélyeknek számlázók számára a régi kata 2027-ben havi 25 ezer, éves szinten 300 ezer forinttal lenne olcsóbb, cserébe azonban a nyugdíjszámítás során jelentős szolgálati időt veszítenének.

2028-ban már kisebb lenne a különbség a két rendszer adóterhelése között. Az új kata havi összege a 2027-es minimálbér 31,5 százalékának felelne meg, vagyis valamivel meghaladná a 100 ezer forintot, viszont a teljes minimálbér után biztosítana nyugdíjjogosultságot. A régi rendszerben ekkor is csak 215 ezer forint lenne az ellátási alap. A régi kata 2029. január 1-jén megszűnne, az érintettek pedig automatikusan az új rendszerbe kerülnének, amennyiben nem nyilatkoznak másként.

A módosítás ugyanakkor visszamenőleg nem rendezné a korábbi évek problémáját. A már megszerzett katás időszakokat továbbra is az akkori ellátási alap és arányosított szolgálati idő alapján vennék figyelembe a nyugdíjszámításkor.

A magasabb bevétel nem jelentene magasabb nyugdíjat

Az új kata egyik fontos sajátossága továbbra is megmaradna: a nyugdíj alapját nem a vállalkozó tényleges bevétele, hanem a minimálbér határozná meg. Vagyis ugyanakkora nyugdíjjogosultságot szerezne az, aki havonta 300 ezer forintot számláz, mint az, akinek a bevétele megközelíti az éves 22 millió forintos keretet.

Ez jelentős különbség az átalányadózáshoz képest, ahol a költséghányad levonása után fennmaradó jövedelem alapján fizetett járulékok magasabb bevétel esetén magasabb nyugdíjat is eredményezhetnek. A katások ezzel szemben alacsonyabb közterheket fizetnek, de az állami nyugdíjuk is korlátozott marad.

A mellékállású katások helyzete ettől is eltérne. A legalább heti 36 órás munkaviszony mellett katázók a vállalkozásuk alapján nem válnának biztosítottá, így abból külön nyugdíjjogosultságot sem szereznének. Nyugdíjukat elsősorban a főállásukban szerzett jövedelem és szolgálati idő határozná meg. A cégeknek történő számlázás után fizetendő 15 százalékos kiegészítő adó szintén nem keletkeztetne további ellátási jogosultságot.

A Bankmonitor ezért arra hívja fel a figyelmet, hogy a katásoknak a kedvezőbb szabályok mellett is érdemes külön nyugdíjcélú megtakarítást felépíteniük, például az átalányadózáshoz képest megtakarított közterhekből. Bizonyos nyugdíj-megtakarítások után a befizetések 20 százalékának megfelelő adójóváírás is igénybe vehető, amennyiben rendelkezésre áll elegendő, összevont adóalap után fizetett személyi jövedelemadó. A Bankmonitor arra is felhívja a figyelmet, hogy megfelelő konstrukció esetén egy adófizető közeli hozzátartozó szerződőként köthet nyugdíjbiztosítást a vállalkozó javára, és ő veheti igénybe az adójóváírást.

Az új kata tehát jelentősen javíthatná a főállású kisadózók nyugdíjhelyzetét, elsősorban azzal, hogy megszüntetné a szolgálati idő arányosításából eredő hátrányt. A minimálbérhez kötött ellátási alap miatt azonban a vállalkozók továbbra sem számíthatnának arra, hogy az állami nyugdíj önmagában pótolja aktív éveik jövedelmét.