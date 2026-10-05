Az 50 forintos üvegvisszaváltó rendszer csak a kezdet volt: ennek a rendszernek a bevezetése lehet a következő lépés

A hazai palackvisszaváltási rendszer elmúlt két évének tapasztalatai rávilágítanak arra, hogy a környezettudatosság és a pénzügyi ösztönzők mellett a kényelem a sikeres működés legfőbb mozgatórugója. Ez a felismerés kulcsfontosságú a küszöbön álló, európai uniós előírásokra épülő ételdoboz-visszaváltási rendszer kialakításában is, amely csak akkor működhet a gyakorlatban, ha felveszi a versenyt az eldobható csomagolások egyszerűségével.

Magyarországon mára a mindennapok részévé vált az üres PET-palackok és alumíniumdobozok visszaváltása. Bár az ötvenforintos visszaváltási díj vonzó, a Scientific Reports folyóiratban idén augusztusban megjelent kutatás szerint önmagában a pénzügyi ösztönző nem elegendő a rendszer sikeréhez.

A több mint 2600 magyar fogyasztó bevonásával készült felmérés rámutatott, hogy a vásárlókat leginkább a hiányos infrastruktúra – a távoli gyűjtőpontok, a meghibásodott automaták és a hosszú sorban állás –, a nehézkes otthoni tárolás, valamint az üzemeltetővel szembeni bizalmatlanság riasztja el - ismerteti az eredményeket a körkörös.hu cikke.

Ezek a tapasztalatok az ételrendelés jövője szempontjából is iránymutatóak. Bár maga az ételkiszállítás technológiailag rendkívül gördülékeny, a csomagolás többnyire továbbra is a szemetesben végzi. Egy idei dél-koreai vizsgálat szerint a többször használatos ételdobozoknál a közös visszavételi pontokra épülő modell jelenti a leghatékonyabb megoldást. A kutatásból kiderült, hogy környezetvédelmi szempontból átlagosan közel öt, gazdaságilag pedig huszonnégy használat után térül meg egy-egy tartós edény bevezetése az egyenkénti, háztól történő begyűjtéssel szemben.

Ahhoz, hogy a dobozok folyamatosan visszakerüljenek a körforgásba, sűrű hálózatra, könnyen elérhető visszavételi pontokra, profi ipari mosásra és nyomon követésre van szükség. Nem érdemes kizárólag a fogyasztók lelkiismeretére építeni, hiszen a rendszernek ugyanolyan kényelmesnek és versenyképes árúnak kell lennie, mint az egyszer használatos műanyagoknak, és észrevétlenül be kell épülnie a meglévő ételrendelési folyamatokba.

Az átállás ráadásul hamarosan már nem csupán elhatározás kérdése lesz. Az EU csomagolási és csomagolási hulladékról szóló rendelete (PPWR) értelmében az elviteles vendéglátásban 2027-től lehetővé kell tenni a vásárlók saját edényeinek használatát, 2028-tól pedig az érintett vállalkozásoknak kötelezően újrahasználható csomagolási alternatívát is kínálniuk kell. A palackok útját már sikerült megszervezni, az ételdobozok visszaváltása azonban csak akkor válhat hasonló rutinná, ha a hálózat sűrű, a működés megbízható, és a visszaadás nem jelent külön terhet a megrendelő számára.