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Nem semmi mázli a régiségvásáron: kiderült, hogy a 10 ezer forintért vásárolt festmény valójában több száz milliót ér
Mindössze 30 dollárért vásárolt meg egy festményt egy michigani hagyatéki vásáron egy szerencsés műtárgyvadász, a mű pedig később 1,3 millió dollárért kelt el a Freeman's aukciósház árverésén, amivel új világrekord született Gertrude Abercrombie alkotásai esetében.
A New York-i árverésen október 1-jén leütött, mindössze 20×28 centiméteres olajfestmény, az Alderman Merriam's Shells (1951) messze túlszárnyalta a 200 ezer dolláros felső becsértéket. A leütési ár 33 százalékkal haladta meg Abercrombie korábbi, egymillió dolláros aukciós rekordját, amelyet tavaly novemberben a Sotheby's árverésén ért el a Message for Mercy című munkájával. A művésznő másodpiaci rekordja 2025 elején még egymillió dollár alatt, 864 ezer dolláron állt. Éppen ezért egészen elképesztő, hogy a képért egy szerencsés műtárgyvadász egy hagyatéki vásáron potom 30 dollárért, azaz mai árfomyalon mintegy 9800 forintért jutott hozzá.
Gertrude Abercrombie (1909–1977) a chicagói Hyde Park negyedben élt, ahol a helyi művészek és zenészek élénk közösségének meghatározó alakja volt; közvetlen baráti köréhez tartozott például Dizzy Gillespie és Charlie Parker is. Bár soha nem volt állandó galériás képviselete – egyes munkáit áruházakban, mint a Marshall Fieldsnél állították ki és árusították –, a kísérteties hátterek előtt lebegő, bizarr elemeket, magányos alakokat és tárgyakat ábrázoló festményei mégis hűséges, noha nagyrészt regionális követőtábort vonzottak.
Az Alderman Merriam's Shells című festményt Abercrombie eredetileg egy John Reynolds nevű kalamazoói orvosnak adta orvosi ellátásért cserébe. Reynolds volt a mű egyetlen igazolt tulajdonosa, amit Susan Weininger szakértő az 1980-as évek elejéig visszamenőleg megerősített. A kép korábban több fontos múzeumi kiállításon is szerepelt kölcsönzött tárgyként, végül azonban nyoma veszett Reynolds hagyatékában, egészen addig, amíg idén nyáron egy szerencsés vásárló rá nem bukkant egy bolhapiacon.
Zack Wirsum, a Freeman's háború utáni és kortárs művészeti részlegének vezetője elmondta, hogy július 4-e hétvégéjén, egy családi kirándulásra készülve kapott e-mailt az újonnan előkerült Abercrombie-festményről. "Sok ilyen megkeresést kapok, ezért nem fűztem hozzá nagy reményeket" – idézte fel. "Amint rákattintottam a képre, kiszaladt egy káromkodás a számon, hiszen azonnal tudtam, hogy egy hihetetlen darabról van szó, olyasmiről, amit még sosem láttam."
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Abercrombie művei iránti érdeklődés egyébként az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt, a fordulatot a Dan Nadel kurátor által szervezett 2018-as New York-i kiállítás hozta el a Karma galériában, amit az Elmhurst Art Museum elismert tárlata követett. Nadel szerint Abercrombie művészete szinte berobbant a köztudatba, a festőnő pedig a második világháború utáni évek középnyugati kultúrájának egyfajta pop-mágikus pillanatát testesítette meg.
(via theartnewspaper)
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