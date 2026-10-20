Elszabadultak az energiaárak a közel-keleti konfliktus miatt: a benzinkutakon is megérezhetjük az árát

Az iráni konfliktus okozta ellátási bizonytalanság továbbra is magasan tartja az olajárakat, miközben a feszült geopolitikai helyzet a globális részvénypiacokra is rányomja a bélyegét. Az ázsiai tőzsdéken a technológiai szektor mutatói estek vissza jelentősen, Európában pedig a franciaországi tiltakozások rontották a befektetői hangulatot - számolt be az euronews.

A Brent típusú nyersolaj jegyzése kedden reggel 110 dollár körül mozgott hordónként, azaz ötéves csúcsa közelében járt, míg az amerikai WTI ára a 104 dollárt is meghaladta. Az ING nyersanyagpiaci stratégái szerint a magas árak a bőséges kitermelés ellenére arra utalnak, hogy a piac jelentős kockázati prémiumot áraz be a Hormuzi-szoros körüli iráni fenyegetések miatt. A drágulást a rekordszintre emelkedő tartályhajó-fuvardíjak is fűtik.

Az Egyesült Államok fontolgatja a szankciókkal sújtott tankerek értékesítésének engedélyezését a szállítási kapacitások bővítése érdekében, ám egyelőre nem világos, hogy ez mekkora enyhülést hozna. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter közlése szerint a Perzsa-öbölből származó kőolaj-export a háború előtti szint nagyjából 80 százalékára állt helyre, a finomított termékek ellátása ugyanakkor továbbra is akadozik.

Az energiapiac más szegmenseiben is feszültség tapasztalható: az ázsiai cseppfolyósított földgáz (LNG) azonnali ára hétfőn 30,4 dollárra emelkedett millió brit hőegységenként (MMBtu), ami 2022 decembere óta a legmagasabb érték. A Jemen partjainál egy LNG-szállító hajót ért támadás tovább fokozta az energiaszállítmányok biztonságával kapcsolatos aggodalmakat. Az európai gázárak szintén évek óta nem látott magasságba emelkedtek, a holland TTF tőzsdén a határidős jegyzés megawattóránként 88 euró közelébe ugrott.