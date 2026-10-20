Magyar Péter azzal kezdte a 2027-es költségvetés ismertetését, hogy a kormánynak rendkívül nehéz gazdasági környezetben kellett elkészítenie a büdzsét.
Elszabadultak az energiaárak a közel-keleti konfliktus miatt: a benzinkutakon is megérezhetjük az árát
Az iráni konfliktus okozta ellátási bizonytalanság továbbra is magasan tartja az olajárakat, miközben a feszült geopolitikai helyzet a globális részvénypiacokra is rányomja a bélyegét. Az ázsiai tőzsdéken a technológiai szektor mutatói estek vissza jelentősen, Európában pedig a franciaországi tiltakozások rontották a befektetői hangulatot - számolt be az euronews.
A Brent típusú nyersolaj jegyzése kedden reggel 110 dollár körül mozgott hordónként, azaz ötéves csúcsa közelében járt, míg az amerikai WTI ára a 104 dollárt is meghaladta. Az ING nyersanyagpiaci stratégái szerint a magas árak a bőséges kitermelés ellenére arra utalnak, hogy a piac jelentős kockázati prémiumot áraz be a Hormuzi-szoros körüli iráni fenyegetések miatt. A drágulást a rekordszintre emelkedő tartályhajó-fuvardíjak is fűtik.
Az Egyesült Államok fontolgatja a szankciókkal sújtott tankerek értékesítésének engedélyezését a szállítási kapacitások bővítése érdekében, ám egyelőre nem világos, hogy ez mekkora enyhülést hozna. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter közlése szerint a Perzsa-öbölből származó kőolaj-export a háború előtti szint nagyjából 80 százalékára állt helyre, a finomított termékek ellátása ugyanakkor továbbra is akadozik.
Az energiapiac más szegmenseiben is feszültség tapasztalható: az ázsiai cseppfolyósított földgáz (LNG) azonnali ára hétfőn 30,4 dollárra emelkedett millió brit hőegységenként (MMBtu), ami 2022 decembere óta a legmagasabb érték. A Jemen partjainál egy LNG-szállító hajót ért támadás tovább fokozta az energiaszállítmányok biztonságával kapcsolatos aggodalmakat. Az európai gázárak szintén évek óta nem látott magasságba emelkedtek, a holland TTF tőzsdén a határidős jegyzés megawattóránként 88 euró közelébe ugrott.
Magyar Péter miniszterelnök szerint a társadalom egésze nyertese lesz a 2027-es költségvetésnek
Spoiler alert: a nettó havi munkajövedelem Budapesten volt a legmagasabb.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Költségvetés 2027: Magyar Péter 30 legfontosabb bejelentése egy helyen – adó, nyugdíj, családtámogatás pontokba szedve
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Magyar Péter bejelentette, hogy a jövő évi költségvetés egyik legjelentősebb intézkedéseként tizenkilenc év után, egy lépésben megduplázzák a családi pótlékot.
Hiába hozta haza a Tisza az uniós pénzeket, akadoznak az önkormányzati beruházások: hova lett a pénz?
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Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Mutatjuk, melyek voltak a hét legolvasottabb és legérdekesebb hírei a Pénzcentrumon 2026. 42. hetében.
Hétfőn 13 órától ismerteti Magyarország 2027-es költségvetésének alapjait Magyar Péter.
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Meredeken emelkedett a nyersolaj ára pénteken, miután a Hormuzi-szorosban sorra hajtottak végre akciókat az irániak.
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A probléma az, hogy a növekedési tartalékaink kimerültek az előző pár évben. Ahhoz, hogy ebből kijussunk, ahhoz nem elégséges, és nem is szükséges az euro-csatlakozás.
Éles vitát váltott ki az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján a szén-dioxid-kibocsátás árazásának kiterjesztése.
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