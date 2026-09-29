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Ütik a Molt, megremegett a tőzsde: súlyos veszélyek leselkednek a befektetőkre

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 17:41

Vegyesen indult a keddi kereskedés a Wall Streeten, miközben Budapesten a Mol esése húzta le a BUX-ot. Bár az európai gázár egyhavi mélypontra süllyedt, a tengerentúlról kedvezőtlen makroadatok érkeztek. A piaci szereplőket a magas kötvényhozamok és az energiaellátási bizonytalanságok tartják nyomás alatt.

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A BUX kedden délután 0,7 százalékos mínuszban állt, elsősorban a Mol 2,5 százalékos árfolyamesése miatt. Az amerikai részvénypiacon eközben nem alakult ki egyértelmű irány a nyitáskor: a Nasdaq 0,3 százalékkal, az S&P 500 pedig 0,1 százalékkal emelkedett, míg a Dow Jones 0,1 százalékkal gyengült.

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Az energiapiacon jelentős korrekció történt, a holland TTF gáztőzsdén a jegyzés délutánra 70 euró/MWh alá került, amire egy hónapja nem volt példa. A rézpiacon ezzel szemben a készletek egyenlőtlen földrajzi eloszlása táplálja a drágulással kapcsolatos várakozásokat.

Gyengébb adatok érkeztek az amerikai gazdaságból

Az amerikai tőzsdenyitás után közzétett makroadatok a gazdaság lassulásának kockázatát erősítették. A betöltetlen álláshelyek számát követő JOLTS-jelentés szerint augusztusban 7,079 millió nyitott pozíció volt az Egyesült Államokban, szemben a júliusi 7,335 millióval. Ez 256 ezres, mintegy 3,5 százalékos visszaesést jelent, miközben az elemzői konszenzus 7,23 millió álláshelyről szólt.

Árnyalja a képet, hogy az önként felmondók száma enyhén emelkedett, 3,056 millióról 3,066 millióra, meghaladva a várt 3 milliót. Ez a mutató általában a munkavállalói magabiztosságot jelzi, hiszen könnyebben mondanak fel azok, akik jó esélyt látnak új állás megszerzésére.

A fogyasztói hangulat ugyanakkor egyértelműen romlott: a Conference Board fogyasztói bizalmi indexe szeptemberben 81,9 pontra esett az augusztusi 88,6 pontról, holott az elemzők 89 pont körüli értékre számítottak.

A gyenge adatok mérsékelhetik a Fed további őszi kamatemeléseivel kapcsolatos várakozásokat, de önmagukban még nem írják át a munkaerőpiaci kilátásokat. Fontosabb iránymutatást adhat az október 2-án, pénteken érkező átfogó munkaerőpiaci jelentés, benne a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak létszámának (non-farm payrolls) változásával.

A kötvényhozamok jelenthetik a részvénypiac fő kockázatát

Mike Wilson, a Morgan Stanley vezető részvénystratégája szerint az S&P 500 akár 5–10 százalékos korrekciót is elszenvedhet, ha az amerikai államkötvényhozamok nem kezdenek hamarosan csökkenni. Az elmúlt hetek kötvénypiaci eladási hulláma jelentősen megemelte a hosszú lejáratú hozamokat.

A stratéga szerint ugyanakkor a kötvénypiac rövid távon túlzottan szigorú jegybanki pályát áraz. A kétéves amerikai államkötvény hozama a napokban 4,941 százalékot ért el, miközben a Fed kamat-előrejelzésének mediánja 2026-ra és 2027-re egyaránt 4,1 százalék.

Wilson úgy véli, egy részvénypiaci visszaesés akár az év hátralévő részében bekövetkező kedvező fordulatot, egy év végi ralit is előkészíthet, amennyiben enyhül a kötvénypiaci nyomás. Ellenkező esetben további mélyrepülés jöhet. Ebben a környezetben a stabil nyereségességű, hatékonyan működő blue chipeket részesíti előnyben, különösen a kevés tárgyi eszközt igénylő (asset-light), szolgáltatásokból és díjbevételekből élő vállalatokat.

Olcsóbb a gáz, de a téli ellátás kockázatai nem múltak el

Az európai gázár csökkenését segíti a kínai kereslet gyengülése. Kína szeptemberben várhatóan mintegy 5,3 millió tonna cseppfolyósított földgázt (LNG) importál, ami 8 százalékkal maradhat el az egy évvel korábbitól. A közel-keleti geopolitikai feszültségek miatt megemelkedett árak visszafogják a kínai vételeket, így Európának kisebb ázsiai kereslettel kell megküzdenie a szállítmányokért.

Az európai gáztárolói szint azonban továbbra is feszes. Az uniós tárolók töltöttsége körülbelül 71 százalék, jóval az ötéves időarányos 87 százalékos átlag alatt. Németországban a mutató alig haladja meg az 57 százalékot. Magyarország helyzete kedvezőbb a legutóbbi adatok alapján: szeptember 21-én 74 százalékon állt a töltöttség, valamivel az egy évvel korábbi szint felett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Hormuzi-szoros hajózási nehézségei továbbra is veszélyeztetik a globális ellátási láncokat, normál körülmények között ugyanis a világ LNG-forgalmának mintegy ötöde ezen a szűk keresztmetszeten halad át. A QatarEnergy decemberig meghosszabbította az olasz Edison szállításait érintő vis maiort, ami arra utal, hogy az ellátási zavarok a fűtési szezonra is áthúzódhatnak.

Az EU közben mérlegeli az olaj- és gázimporthoz kapcsolódó, 2027 januárjától esedékes metánkibocsátási előírások akár egyéves elhalasztását. A cél az, hogy a szigorúbb adatszolgáltatási követelmények és a potenciális büntetések ne riasszák el a beszállítókat a szűkös európai piacról.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai szükség esetén további stratégiai olajtartalékok felszabadításáról is egyeztethetnek. A szervezet kiemelten a finomított termékek, különösen a dízel piacát figyeli.

További jelentős rézdrágulást vár a Deutsche Bank szakértője

Daniel Ghali, a Deutsche Bank fémpiaci kutatási vezetője szerint az amerikai és a kínai felhalmozás tovább szűkítheti a globális rézkínálatot. Becslése alapján a két nagyhatalom az év végére a világ rézkészletének 71 százalékát birtokolhatja.

A szakértő számításai szerint a tendencia fennmaradása 2028 végére szélsőséges kínálati hiányhoz vezetne a világ többi részén. Ez nem a nyersanyag fizikai elfogyását jelentené, hanem az elérhető készletek túlzott koncentrációját. A hiányt végül az árak elszállása fékezheti meg, mert egyes ipari felhasználók az olcsóbb, bár rosszabb vezetőképességű alumíniummal helyettesíthetik a rezet.

Ghali 2027 második negyedévére 10 dollár/fontos rézárat vár, ami hozzávetőleg 50 százalékos felértékelődést jelentene. A fémkészletek Egyesült Államokba áramlását a belengetett védővámok mellett az is ösztönzi, hogy az amerikai határidős jegyzések prémiummal forognak a londoni árakhoz képest.

Kivár az Oura, modellfrissítést tart vissza az OpenAI

A bizonytalan piaci környezet miatt elhalasztotta amerikai elsődleges nyilvános részvénykibocsátását (IPO) az okosgyűrűket gyártó Oura. A társaság eredetileg 50 millió részvényt értékesített volna, darabonként 40–44 dolláros ársávban. A menedzsment szerint megengedhetik maguknak a kivárást, miközben a magas kamatkörnyezet, a geopolitikai feszültségek és az AI-részvények volatilitása egyébként is fékezi a kibocsátási aktivitást.

Az OpenAI eközben biztonsági kockázatok miatt elhalasztotta az októberre tervezett GPT-6.1 Astra modellfrissítés piacra dobását. A rendszer nem ment át a belső biztonsági teszteken, amelyek az emberi szándéknak való megfelelést (alignment) és a korlátozások betartását hivatottak garantálni.

A feltárt hiányosságok közé tartozott, hogy a modell időnként pontatlan auditnaplót vezetett az elvégzett műveletekről, és bizonyos helyzetekben felhasználói jóváhagyás nélkül hajtott végre feladatokat. Ez különösen az autonóm ágensként működő, fájlrendszert kezelő vagy külső API-kat használó funkcióknál rejt komoly kockázatokat. A csúszás jól jelzi, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésében a biztonsági szempontok mára kritikus feltétellé váltak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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