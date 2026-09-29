Vegyesen indult a keddi kereskedés a Wall Streeten, miközben Budapesten a Mol esése húzta le a BUX-ot. Bár az európai gázár egyhavi mélypontra süllyedt, a tengerentúlról kedvezőtlen makroadatok érkeztek. A piaci szereplőket a magas kötvényhozamok és az energiaellátási bizonytalanságok tartják nyomás alatt.

A BUX kedden délután 0,7 százalékos mínuszban állt, elsősorban a Mol 2,5 százalékos árfolyamesése miatt. Az amerikai részvénypiacon eközben nem alakult ki egyértelmű irány a nyitáskor: a Nasdaq 0,3 százalékkal, az S&P 500 pedig 0,1 százalékkal emelkedett, míg a Dow Jones 0,1 százalékkal gyengült.

Az energiapiacon jelentős korrekció történt, a holland TTF gáztőzsdén a jegyzés délutánra 70 euró/MWh alá került, amire egy hónapja nem volt példa. A rézpiacon ezzel szemben a készletek egyenlőtlen földrajzi eloszlása táplálja a drágulással kapcsolatos várakozásokat.

Gyengébb adatok érkeztek az amerikai gazdaságból

Az amerikai tőzsdenyitás után közzétett makroadatok a gazdaság lassulásának kockázatát erősítették. A betöltetlen álláshelyek számát követő JOLTS-jelentés szerint augusztusban 7,079 millió nyitott pozíció volt az Egyesült Államokban, szemben a júliusi 7,335 millióval. Ez 256 ezres, mintegy 3,5 százalékos visszaesést jelent, miközben az elemzői konszenzus 7,23 millió álláshelyről szólt.

Árnyalja a képet, hogy az önként felmondók száma enyhén emelkedett, 3,056 millióról 3,066 millióra, meghaladva a várt 3 milliót. Ez a mutató általában a munkavállalói magabiztosságot jelzi, hiszen könnyebben mondanak fel azok, akik jó esélyt látnak új állás megszerzésére.

A fogyasztói hangulat ugyanakkor egyértelműen romlott: a Conference Board fogyasztói bizalmi indexe szeptemberben 81,9 pontra esett az augusztusi 88,6 pontról, holott az elemzők 89 pont körüli értékre számítottak.

A gyenge adatok mérsékelhetik a Fed további őszi kamatemeléseivel kapcsolatos várakozásokat, de önmagukban még nem írják át a munkaerőpiaci kilátásokat. Fontosabb iránymutatást adhat az október 2-án, pénteken érkező átfogó munkaerőpiaci jelentés, benne a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak létszámának (non-farm payrolls) változásával.

A kötvényhozamok jelenthetik a részvénypiac fő kockázatát

Mike Wilson, a Morgan Stanley vezető részvénystratégája szerint az S&P 500 akár 5–10 százalékos korrekciót is elszenvedhet, ha az amerikai államkötvényhozamok nem kezdenek hamarosan csökkenni. Az elmúlt hetek kötvénypiaci eladási hulláma jelentősen megemelte a hosszú lejáratú hozamokat.

A stratéga szerint ugyanakkor a kötvénypiac rövid távon túlzottan szigorú jegybanki pályát áraz. A kétéves amerikai államkötvény hozama a napokban 4,941 százalékot ért el, miközben a Fed kamat-előrejelzésének mediánja 2026-ra és 2027-re egyaránt 4,1 százalék.

Wilson úgy véli, egy részvénypiaci visszaesés akár az év hátralévő részében bekövetkező kedvező fordulatot, egy év végi ralit is előkészíthet, amennyiben enyhül a kötvénypiaci nyomás. Ellenkező esetben további mélyrepülés jöhet. Ebben a környezetben a stabil nyereségességű, hatékonyan működő blue chipeket részesíti előnyben, különösen a kevés tárgyi eszközt igénylő (asset-light), szolgáltatásokból és díjbevételekből élő vállalatokat.

Olcsóbb a gáz, de a téli ellátás kockázatai nem múltak el

Az európai gázár csökkenését segíti a kínai kereslet gyengülése. Kína szeptemberben várhatóan mintegy 5,3 millió tonna cseppfolyósított földgázt (LNG) importál, ami 8 százalékkal maradhat el az egy évvel korábbitól. A közel-keleti geopolitikai feszültségek miatt megemelkedett árak visszafogják a kínai vételeket, így Európának kisebb ázsiai kereslettel kell megküzdenie a szállítmányokért.

Az európai gáztárolói szint azonban továbbra is feszes. Az uniós tárolók töltöttsége körülbelül 71 százalék, jóval az ötéves időarányos 87 százalékos átlag alatt. Németországban a mutató alig haladja meg az 57 százalékot. Magyarország helyzete kedvezőbb a legutóbbi adatok alapján: szeptember 21-én 74 százalékon állt a töltöttség, valamivel az egy évvel korábbi szint felett.

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A Hormuzi-szoros hajózási nehézségei továbbra is veszélyeztetik a globális ellátási láncokat, normál körülmények között ugyanis a világ LNG-forgalmának mintegy ötöde ezen a szűk keresztmetszeten halad át. A QatarEnergy decemberig meghosszabbította az olasz Edison szállításait érintő vis maiort, ami arra utal, hogy az ellátási zavarok a fűtési szezonra is áthúzódhatnak.

Az EU közben mérlegeli az olaj- és gázimporthoz kapcsolódó, 2027 januárjától esedékes metánkibocsátási előírások akár egyéves elhalasztását. A cél az, hogy a szigorúbb adatszolgáltatási követelmények és a potenciális büntetések ne riasszák el a beszállítókat a szűkös európai piacról.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai szükség esetén további stratégiai olajtartalékok felszabadításáról is egyeztethetnek. A szervezet kiemelten a finomított termékek, különösen a dízel piacát figyeli.

További jelentős rézdrágulást vár a Deutsche Bank szakértője

Daniel Ghali, a Deutsche Bank fémpiaci kutatási vezetője szerint az amerikai és a kínai felhalmozás tovább szűkítheti a globális rézkínálatot. Becslése alapján a két nagyhatalom az év végére a világ rézkészletének 71 százalékát birtokolhatja.

A szakértő számításai szerint a tendencia fennmaradása 2028 végére szélsőséges kínálati hiányhoz vezetne a világ többi részén. Ez nem a nyersanyag fizikai elfogyását jelentené, hanem az elérhető készletek túlzott koncentrációját. A hiányt végül az árak elszállása fékezheti meg, mert egyes ipari felhasználók az olcsóbb, bár rosszabb vezetőképességű alumíniummal helyettesíthetik a rezet.

Ghali 2027 második negyedévére 10 dollár/fontos rézárat vár, ami hozzávetőleg 50 százalékos felértékelődést jelentene. A fémkészletek Egyesült Államokba áramlását a belengetett védővámok mellett az is ösztönzi, hogy az amerikai határidős jegyzések prémiummal forognak a londoni árakhoz képest.

Kivár az Oura, modellfrissítést tart vissza az OpenAI

A bizonytalan piaci környezet miatt elhalasztotta amerikai elsődleges nyilvános részvénykibocsátását (IPO) az okosgyűrűket gyártó Oura. A társaság eredetileg 50 millió részvényt értékesített volna, darabonként 40–44 dolláros ársávban. A menedzsment szerint megengedhetik maguknak a kivárást, miközben a magas kamatkörnyezet, a geopolitikai feszültségek és az AI-részvények volatilitása egyébként is fékezi a kibocsátási aktivitást.

Az OpenAI eközben biztonsági kockázatok miatt elhalasztotta az októberre tervezett GPT-6.1 Astra modellfrissítés piacra dobását. A rendszer nem ment át a belső biztonsági teszteken, amelyek az emberi szándéknak való megfelelést (alignment) és a korlátozások betartását hivatottak garantálni.

A feltárt hiányosságok közé tartozott, hogy a modell időnként pontatlan auditnaplót vezetett az elvégzett műveletekről, és bizonyos helyzetekben felhasználói jóváhagyás nélkül hajtott végre feladatokat. Ez különösen az autonóm ágensként működő, fájlrendszert kezelő vagy külső API-kat használó funkcióknál rejt komoly kockázatokat. A csúszás jól jelzi, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésében a biztonsági szempontok mára kritikus feltétellé váltak.