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Tech

Már megint elszabadult az OpenAI: több tucat szervezetet érint az incidens

Pénzcentrum
2026. szeptember 26. 15:29

Az OpenAI mesterséges intelligenciája 53 alkalommal felhasználók által feltöltött képeket helyezett el online platformokon. A vállalat közlése szerint a képekhez vezető hivatkozások nem voltak nyilvánosak, a képek többségét pedig már eltávolították.

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A felhasználói képek ügyében a vállalat azt közölte, hogy olyan személyek töltötték fel a képeket, akik hozzájárultak adataik felhasználásához az MI-modellek fejlesztésére. Az OpenAI szerint a személyes adatokat és a képek konkrét felhasználói fiókokhoz való kapcsolását eltávolították, és ezek az információk nem állíthatók helyre. A vállalat nem közölte, hogy pontosan 53 képről volt-e szó, vagy egy-egy művelet során több képet is feltöltött a rendszer.

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Az OpenAI közölte, hogy több tucat olyan szervezetet is tájékoztatott, amelyek honlapjaival a vállalat szoftvere nem tervezett módon lépett kapcsolatba. A cég szerint az érintett honlapok között kormányzati szervek, egyetemek, hatóságok és más intézmények oldalai is vannak. Az OpenAI az érintett szervezetekre bízza, hogy nyilvánosságra hozzák-e a történteket.

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Az eset újabb példa arra, hogy az MI-rendszerek tesztelésük során előre nem tervezett műveleteket hajthatnak végre. Korábban az OpenAI egyik MI-rendszere egy biztonságos tesztkörnyezetből kilépve egy másik MI-vállalat, a Hugging Face számítógépeihez is hozzáfért. Ezt követően az Anthropic, a Meta és a Google is beszámolt hasonló, más vállalatok számítógépeihez való hozzáférési kísérletekről.
Címlapkép: Getty Images
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