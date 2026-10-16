Új őrület terjed a hazai bankolásban: így csinálnak pénzt a mindennapi vásárlásokból a magyarok

A kezdő megtakarítóktól a tapasztalt befektetőkig három különböző ügyféligényre kínál megoldást a K&H Bank. A pénzintézet október 16-i sajtótájékoztatójá, amelyen a Pénzcentrum is részt vett, bemutatta a bank a BlueSphere ETF-eket, a mesterséges intelligenciával támogatott befektetési alapkezelést és a mindennapi bankkártyás vásárlásokhoz kapcsolódó automatikus megtakarítási szolgáltatását. A bank szerint egyre többen érdeklődnek a befektetések iránt, de az ügyfelek eltérő tapasztalata és pénzügyi felkészültsége miatt különböző megoldásokra van szükség.

A K&H adatai szerint a banknál az alapokban kezelt vagyon 2680 milliárd forintot tett ki. A befektető ügyfelek aránya 21 százalék, a rendszeres befektetések aránya a nettó értékesítésen belül 19 százalék, míg a felelős befektetések részesedése elérte az 57 százalékot. Ráadásul, a piaci részesedés a vagyonkezelésben pedig elérte a 11 százalékot.

„A befektetések aránya növekszik, amely az európai tendencikákkal is megegyezik. Ha visszatekintünk 10 évvel ezelőttre, akkor azt láthatjuk, hogy kizárólag a privát ügyfelekre volt jellemző, ehhez képest a piac gyökeresen megváltozott" - jegyezte meg Peter Roebben a K&H Bank vezérigazgatója, hozzátéve: az ETF-befeketések igazi slágerbefektetéssé váltak a piacon.

Roebben szerint az ügyfelek egyre változatosabb elvárásokkal érkeznek.

Vannak, akik önállóan szeretnének dönteni a pénzükről,

mások szakértői támogatást igényelnek,

miközben sokan csak most teszik meg az első lépéseket a befektetések világában.

Mint elmondta, a bank célja, hogy mindhárom csoport számára könnyen elérhető, megbízható megoldásokat kínáljon. A pénzintézet ezért három eltérő konstrukciót mutatott be, amelyek különböző tudásszinthez és megtakarítási szokásokhoz igazodnak.

ETF-ekkel nyílhat meg a nemzetközi piac

Király Andrea, a lakossági bank üzletági vezetője szerint az önállóan befektető ügyfelek számára a BlueSphere ETF-ek jelenthetnek új lehetőséget. Ezekkel a befektetési alapokkal a magyar ügyfelek forintban érhetik el a nemzetközi részvénypiacokat, köztük

az észak-amerikai részvénypiacot,

az észak-amerikai technológiai piacot,

az európai

és a globális fejlett részvénypiacot.

Az ETF-ek célja, hogy egy-egy meghatározott részvénypiac vagy index teljesítményét kövessék, így a befektetők egyetlen terméken keresztül több vállalat teljesítményéből részesedhetnek. A K&H közlése szerint a konstrukciók kialakításánál a devizaárfolyamok változásából eredő kockázat mérséklésére is figyelmet fordítanak.

Király Andrea, a K&H lakossági banki üzletágának vezetője szerint a megoldás azoknak segíthet, akik szeretnének rendszeresen megtakarítani, de nehezen teszik meg az első lépést, vagy nehezen tartanak ki az elhatározásuk mellett. A konstrukció nem igényel nagyobb kezdőösszeget, hanem a mindennapi vásárlásokból épít fel megtakarítást.

Király Andrea elmondta, hogy 29% százalékkal nőtt az úgyfelek száma az ETF-piacon, ez is azt mutatja, hogy komoly érdeklődés övezi.

A bank tervei között szerepel a BlueSphere ETF-ek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetése is ebben az évben, ami tovább könnyítheti a hazai befektetők hozzáférését. A termékek mellett nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ) keresztül is lehetőség nyílhat a hosszú távú befektetésre.

A mesterséges intelligencia is belép a befektetési döntésekbe

A szakértői támogatást kereső ügyfelek számára a K&H a KBC Asset Management mesterséges intelligenciával támogatott befektetési megoldásait mutatta be. A technológia célja, hogy nagy mennyiségű piaci információ feldolgozásával segítse a befektetési döntések előkészítését.

Johan Lema, a KBC Asset Management vezérigazgatója arról beszélt, hogy a geopolitikai átrendeződések, az energetikai átállás és a technológiai változások miatt egyre fontosabb a nagyobb piaci trendek felismerése. Az adatvezérelt modellek olyan összefüggéseket is feltárhatnak, amelyek segíthetik a szakértőket a befektetési lehetőségek értékelésében.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Számunkra két nagy kihívás létezik. Az első, hogy az adatokhoz hozzájussunk, minél hamarabb és elemezni is tudjuk. A második pedig az, hogy a pénzügyi döntéseket, egyre inkább tendenciák vezérlik. Elképesztő mennyiségű adatot érdemes kezelni, amely bárki számára komoly feladatot állít

- hangsúlyozta Johan Lema.

A KBC Asset Management egyik mesterségesintelligencia-alapú rendszere több mint 1200 piaci indikátort, húszéves idősorokat és 180 számítási modellt használ, miközben naponta futtat elemzéseket. A rendszer által előállított várható hozamokat ezt követően konkrét befektetési döntésekké alakítják.

Egy másik, részvényalapú befektetési döntéseket támogató rendszer fundamentális elemzést végez, és a részvényárfolyamokra ténylegesen ható paramétereket vizsgálja. Emellett több mint 40 ezer globális forrásból, 13 nyelven gyűjt híreket és elemzéseket, mindezen felül az elmúlt 20 évet is vizsgálva, amelyek a részvények vételére vagy eladására vonatkozó javaslatok előkészítését segítik.

A banki közlés alapján a mesterséges intelligencia nem a szakértők helyettesítését, hanem a munkájuk támogatását szolgálja. A technológia emellett lehetőséget teremt arra is, hogy a bank a jövőben kifejezetten mesterségesintelligencia-alapú befektetési alapokkal bővítse kínálatát.

Néhány száz forintból is elindulhat a megtakarítás

A harmadik megoldás azoknak szól, akik még csak most kezdenének félretenni, vagy nem rendelkeznek nagyobb befektethető összeggel. A Király Andrea arról beszélt, hogy a K&H úgynevezett gyűjtögető befektetése a mindennapi bankkártyás vásárlásokat kapcsolja össze az automatikus megtakarítással a mobilbankban.

A rendszer a vásárlások összegét 200-zal osztható értékre kerekíti, a különbözetet pedig félreteszi. Amikor az így összegyűlt összeg eléri a 3000 forintot, automatikusan befekteti azt. A szolgáltatás turbófunkciójával a félretett összeg kétszeresére, háromszorosára vagy ötszörösére is növelhető.

A bank tájékoztatása szerint szeptemberi indulása óta már több mint 4000 ügyfél használja a szolgáltatást. Tízből hat ügyfél a negyedik, vagyis négyszeres turbófokozatot választotta, minden negyedik ügyfél pedig a legmagasabb, ötszörös szorzó mellett döntött.

A félretett pénz a KBC Renta K&H lendület felelős befektetés – gyűjtögető sorozatba kerül. A konstrukció célja a hosszabb távú, infláció feletti hozam elérése, de a befektetés értéke a piaci változások miatt csökkenhet is. A szolgáltatás díjmentes, bármikor felfüggeszthető és újraaktiválható, a megtakarítás alakulása pedig folyamatosan nyomon követhető.