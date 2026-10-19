2026. október 19. hétfő Nándor
15 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
kWh-t mutató villanyóra
Otthon

Fontos infót közölt az MVM az ügyfelekkel: kivezetnek egy fontos funkciót - ezentúl így lehet rendezni a villanyszámlát

Pénzcentrum
2026. október 19. 11:31

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kivezeti a Díjnet rendszerén keresztüli elektronikus számlaküldést és -fizetést, így 2026 végétől az egyetemes szolgáltatásban ellátott és a versenypiaci ügyfelek is az MVM saját digitális felületein intézhetik földgáz- és villamosenergia-számláik elektronikus kezelését. Az ügyfelek számára október 21-étől már nem indítható új regisztráció a Díjneten. A Díjneten korábban bemutatott számlák befizetésére 2026. december 31-éig van lehetőség.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek jelentős része már jelenleg is az MVM-től érkező e-számla-értesítőből, vagy az MVM Next online ügyfélszolgálatán, mobilalkalmazásában intézi az elektronikus számlák fogadását és befizetését, így a mostani változás ezen ügyfélkör mindössze 3 százalékát érinti. Az MVM Next célja, hogy valamennyi ügyfele számára egységes, kényelmes és könnyen elérhető digitális felületeken biztosítsa az elektronikus számlázást és az online ügyintézést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfeleknek legkésőbb 2026. december 1-jéig kell beállítaniuk az e-számlaküldést az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat oldalon, annak érdekében, hogy továbbra is elektronikusan kaphassák számláikat. Ők ettől a naptól kizárólag az MVM-nek e célra megadott e-mail-címükön, továbbá az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilalkalmazásában kapják meg e-számláikat. Az érintettek részére a már érvényben lévő csoportos beszedési megbízások változatlanul érvényben maradnak, ezekkel kapcsolatban nincs további teendő. Banki átutalás esetén ugyanakkor fontos, hogy a befizetés mindig az aktuális számlán feltüntetett bankszámlaszámra történjen.

A versenypiaci ügyfeleknek legkésőbb 2026. november 6-áig kell kezdeményezniük a Díjnetes számlabemutatás megszüntetését, és elektronikus számlát igényelniük az MVM számukra kialakított felületén (https://www.mvmenergiakereskedo.hu/eszamlanyilatkozat), hogy november 10-étől már közvetlenül az MVM Nexttől érkezzen az e-számlaértesítőjük.

A folyamatos elektronikus számlázás érdekében az MVM Next arra kéri ügyfeleit, hogy időben gondoskodjanak az MVM megfelelő rendszerébe történő átállásról.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az új e-számla igénylése akkor lehetséges, ha – az egy-két napos feldolgozási időt figyelembe véve – az MVM-es számlakibocsátói regisztrációt korábban már törölték a Díjneten. Ez különösen lényeges a nem lakossági ügyfeleknek, akiknek jogszabály alapján a szolgáltató nem küldhet papírszámlát – akár egyetemes, akár versenypiaci szerződésük van.

A Díjneten korábban bemutatott számlák a Díjnet általános szerződési feltételeiben meghatározott ideig továbbra is elérhetők maradnak, befizetésükre pedig 2026. december 31-éig van lehetőség. 2027. január 1-jétől a Díjneten indított befizetéseket a rendszer visszautalja, ezért fontos, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak az MVM Nextnél történő elektronikus számlázás beállításáról.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #gáz #számla #energia #rezsi #áram #mobilalkalmazás #ügyintézés #mvm #ügyfelek #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:04
11:44
11:31
11:06
11:02
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 19. 10:45 Pánik a tőzsdéken: zuhan Európa és Ázsia, de mi történik a forinttal és a BUX-szal?
október 16. 17:33 Valósággal tépik az autórészvényeket a tőzsdéken – Kilőtt a Tesla és a német prémiumgyártók
október 16. 13:36 Kilőtt a forint: fontos szintek törtek le, meglepő hír érkezett
október 16. 10:36 Kilőttek az európai tőzsdék, de a magyar piacon még keresik az irányt – Mi mozgatja a szálakat?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 19.
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
2026. október 18.
Egymillió forintot érhet ebből a gyűjtögetős kártyából egyetlen példány is: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy
2026. október 19.
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: mindenki jogosult, akinek elromlik a mosogépe, kazánja, telefonja?
2026. október 18.
Könnyes búcsút inthetünk a forintnak: megvan a dátum, innentől jöhet az euró Magyarországon
2026. október 18.
Haladékot kaptak a magyar autósok: elmarad a teljes kitiltás, de nem mindenhol úszható meg a bírság
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 19. hétfő
Nándor
43. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
1 hete
Itt a brüsszeli javaslat: keményen lecsaphatnak a balatoni és budapesti ingatlantulajokra, nem lesz kibúvó
3
4 hete
Ledobta az akcióbombát a Lidl, indul a roham az idei fűtési szezon sztártermékéért: hamar kifogyhat a boltokból
4
3 hete
1,2 milliárd forintért árulhatja szentendrei luxusvilláját Schobert Norbert és Rubint Réka
5
4 hete
Tömegek menekülnek Budapestről: ide költöznek most az élelmes magyarok a méregdrága árak elől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatmarzs
A hitelkamatok és betéti kamatok a különbsége.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 19. 11:44
Mi történik Franciaországban? Macron visszadobta a miniszter lemondását: nem csitul a tüntetés hullám
Pénzcentrum  |  2026. október 19. 10:30
Kiszivárgott egy dokumentum Orbánék egyik utolsó intézkedéséről: óriási szívességet tettek egy kínai akkugyárnak - több százmilliárd adóforint bánja
Agrárszektor  |  2026. október 19. 11:27
Megelőzni, felismerni, bejelenteni: így védekezhetünk az afrikai sertéspestis ellen