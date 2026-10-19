Fontos infót közölt az MVM az ügyfelekkel: kivezetnek egy fontos funkciót - ezentúl így lehet rendezni a villanyszámlát

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kivezeti a Díjnet rendszerén keresztüli elektronikus számlaküldést és -fizetést, így 2026 végétől az egyetemes szolgáltatásban ellátott és a versenypiaci ügyfelek is az MVM saját digitális felületein intézhetik földgáz- és villamosenergia-számláik elektronikus kezelését. Az ügyfelek számára október 21-étől már nem indítható új regisztráció a Díjneten. A Díjneten korábban bemutatott számlák befizetésére 2026. december 31-éig van lehetőség.

Az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek jelentős része már jelenleg is az MVM-től érkező e-számla-értesítőből, vagy az MVM Next online ügyfélszolgálatán, mobilalkalmazásában intézi az elektronikus számlák fogadását és befizetését, így a mostani változás ezen ügyfélkör mindössze 3 százalékát érinti. Az MVM Next célja, hogy valamennyi ügyfele számára egységes, kényelmes és könnyen elérhető digitális felületeken biztosítsa az elektronikus számlázást és az online ügyintézést.

Az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfeleknek legkésőbb 2026. december 1-jéig kell beállítaniuk az e-számlaküldést az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat oldalon, annak érdekében, hogy továbbra is elektronikusan kaphassák számláikat. Ők ettől a naptól kizárólag az MVM-nek e célra megadott e-mail-címükön, továbbá az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilalkalmazásában kapják meg e-számláikat. Az érintettek részére a már érvényben lévő csoportos beszedési megbízások változatlanul érvényben maradnak, ezekkel kapcsolatban nincs további teendő. Banki átutalás esetén ugyanakkor fontos, hogy a befizetés mindig az aktuális számlán feltüntetett bankszámlaszámra történjen.

A versenypiaci ügyfeleknek legkésőbb 2026. november 6-áig kell kezdeményezniük a Díjnetes számlabemutatás megszüntetését, és elektronikus számlát igényelniük az MVM számukra kialakított felületén (https://www.mvmenergiakereskedo.hu/eszamlanyilatkozat), hogy november 10-étől már közvetlenül az MVM Nexttől érkezzen az e-számlaértesítőjük.

A folyamatos elektronikus számlázás érdekében az MVM Next arra kéri ügyfeleit, hogy időben gondoskodjanak az MVM megfelelő rendszerébe történő átállásról.

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Az új e-számla igénylése akkor lehetséges, ha – az egy-két napos feldolgozási időt figyelembe véve – az MVM-es számlakibocsátói regisztrációt korábban már törölték a Díjneten. Ez különösen lényeges a nem lakossági ügyfeleknek, akiknek jogszabály alapján a szolgáltató nem küldhet papírszámlát – akár egyetemes, akár versenypiaci szerződésük van.

A Díjneten korábban bemutatott számlák a Díjnet általános szerződési feltételeiben meghatározott ideig továbbra is elérhetők maradnak, befizetésükre pedig 2026. december 31-éig van lehetőség. 2027. január 1-jétől a Díjneten indított befizetéseket a rendszer visszautalja, ezért fontos, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak az MVM Nextnél történő elektronikus számlázás beállításáról.