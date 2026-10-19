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Közelkép egy ingatlanügynökről, aki átadja egy fiatal nőnek új otthonának kulcsait. A lakástulajdon fogalma
Otthon

Átalakul az állami lakástámogatási rendszer: milliókkal kisebb kölcsönre számíthatnak sokan

Pénzcentrum
2026. október 19. 20:11

Jelentősen megváltozhat a fiatalok lakásvásárlásának finanszírozása 2027-től, ha a tervek szerint az Otthon Start helyét a Wekerle+ hitel veszi át. A Bankmonitor számításai szerint a használt lakást vásárlók számára 3-ról 5 százalékra emelkedhet a kamat, ami egy 50 millió forintos kölcsönnél havonta több mint 55 ezer forintos többletterhet jelenthet. Ráadásul az alacsonyabb jövedelműek akár 9,4 millió forinttal kisebb hitelösszegre is számíthatnak.

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Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés ismertetésekor jelentette be, hogy az Otthon Start helyett Wekerle+ néven új lakásvásárlási és -építési hitel indulhat. A konstrukció az eddigi támogatás több elemét megtartaná, de szigorúbb feltételeket szabna az igénylőknek.

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Az új lakások vásárlására és építésére továbbra is 3 százalékos, fix kamat vonatkozna, a használt ingatlanok esetében azonban 5 százalékra emelkedne a kamat. A hitelt a tervek szerint kizárólag a 18 és 41 év közötti első lakásvásárlók és -építők vehetnék igénybe, az ingatlanban pedig legalább öt évig életvitelszerűen kellene lakniuk.

Az Otthon Starttal szemben a házastárs ingatlantulajdonát is vizsgálnák. A feltételek szerint sem az igénylő, sem a házastársa nem rendelkezhetne legalább 50 százalékos tulajdonrésszel másik ingatlanban. A már megkötött Otthon Start-szerződések változatlanul érvényben maradnának.

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A Bankmonitor elemzése szerint a változások különösen a használt lakást kereső fiataloknak jelenthetnek komoly pénzügyi kihívást, hiszen az Otthon Start első száz napjában megvásárolt ingatlanok mintegy 90 százaléka használt lakás volt.

Több mint 55 ezer forinttal nőhet a havi törlesztő

A Bankmonitor egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelen keresztül mutatta be, mekkora különbséget jelenthet a kamatemelés. A számításban a piaci lakáshiteleknél 6,5 százalékos kamattal számoltak, és az Otthon Startnál érvényes maximális hitelösszeget, valamint futamidőt vették alapul, mivel a Wekerle+ pontos hitelkerete és futamideje még nem ismert.

A 3 százalékos kamat a teljes futamidő alatt mintegy 30,1 millió forint megtakarítást jelenthet a piaci hitelhez képest. Az 5 százalékos kamattal elérhető előny viszont már csak 13,6 millió forint körül alakulna.

A különbség a havi törlesztőrészletben is jelentős. A Bankmonitor számításai szerint egy 50 millió forintos, 25 éves hitel esetében a Wekerle+ konstrukció havi 55 189 forinttal magasabb törlesztőt eredményezhet az Otthon Starthoz képest. A teljes futamidő alatt ez mintegy 16,6 millió forintos többletvisszafizetést jelentene.

A számítások még előzetesek, hiszen a program részletes szabályait nem ismertették teljes körűen. A tényleges hitelösszeget és törlesztőt a végleges feltételek mellett a banki bírálat, az igazolt jövedelem és az egyéb tartozások is befolyásolják.

Közel 10 millió forinttal kisebb hitelre lehet elég ugyanaz a fizetés

A kamatemelés nemcsak a havi kiadásokat növelheti, hanem azt is meghatározhatja, hogy a bank mekkora kölcsönt hajlandó folyósítani. A jövedelemarányos törlesztési mutató, vagyis a JTM szabályai korlátozzák, hogy a nettó fizetés mekkora részét lehet hiteltörlesztésre fordítani.

A Bankmonitor példájában egy egyedülálló, nettó 474 211 forintot kereső hiteligénylő az Otthon Starttal még megkaphatta volna a maximális, 50 millió forintos hitelt. Ha ugyanezt a kölcsönt használt lakásra 5 százalékos kamattal igényelné, már csak körülbelül 40,6 millió forintra lenne jogosult.

Ez 9,4 millió forintos különbség, amelyet kizárólag a magasabb kamat okoz a számításban. A bank ugyanis ugyanakkora jövedelem mellett nem engedhet meg magasabb törlesztőrészletet, ezért drágább hitelnél kisebb kölcsönösszeg fér bele a szabályozási korlátokba.

A mediánbérrel rendelkező, egyedül igénylő ügyfél esetében a Bankmonitor 45,3 millió forintos Otthon Start-hitelkeretet számolt. Használt lakásra, az új program 5 százalékos kamatával ez 36,8 millió forintra csökkenhetne. A különbség különösen azoknál jelenthet akadályt, akiknek nincs jelentős megtakarításuk vagy családi segítségük. Számukra a hitelösszeg csökkenése azt jelentheti, hogy olcsóbb ingatlant kell keresniük, nagyobb önerőt kell előteremteniük, vagy adóstársat kell bevonniuk.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A 41 év felettiek kiszorulhatnak a kedvezményes hitelből

A Wekerle+ egyik legfontosabb változása a korhatár bevezetése. Míg az Otthon Startnál nem volt felső korhatár, az új konstrukciót a tervek szerint csak a 18 és 41 év közöttiek vehetnék igénybe.

A Bankmonitor becslése szerint a 41 év felettiek a mediánbér mellett 13,5 millió forinttal kisebb hitelösszegre lehetnek jogosultak, mint az Otthon Starttal, ha a támogatott konstrukció helyett piaci lakáshitelt kell felvenniük. Az Otthon Start első száz napjában az igénylők mintegy 20 százaléka 40 év feletti volt, így a korhatár érdemi ügyfélkört érinthet.

Az új feltételek a befektetési célú vásárlásokat is visszaszoríthatják. Az ötéves bentlakási kötelezettség miatt a támogatott hitellel lényegesen nehezebb lesz olyan ingatlant vásárolni, amelyet a tulajdonos rögtön bérbe adna.

- összegzett a Bankmonitor. 

A magasabb jövedelműek helyzete ugyanakkor eltérő lehet. A Bankmonitor számításai szerint aki egyedül legalább nettó 584 590 forintot keres, az 5 százalékos kamat mellett is megkaphatja a teljes, 50 millió forintos hitelt, ha a többi feltételnek megfelel. Náluk tehát a hitelösszeg csökkenése helyett elsősorban a magasabb törlesztőrészlet jelenthet problémát.

Az önerő összegyűjtésében új támogatás segíthet

A Wekerle+ nem kizárólag a hitelfeltételek módosításáról szól. A tervek szerint államilag támogatott lakástakarék is indulna, amely a saját megtakarítás növelésével segíthetné a lakásvásárláshoz szükséges önerő előteremtését.

  • A Bankmonitor által ismertetett elképzelés alapján az állam az első öt évben a befizetések 10 százalékával,
  • a hatodik évtől pedig 20 százalékával egészítené ki a megtakarítást, a banki kamaton felül.

Ez különösen azoknak jelenthet segítséget, akiknek nem a havi törlesztés vállalása, hanem az induláshoz szükséges saját pénz előteremtése okozza a legnagyobb gondot.

A támogatott megtakarítás azonban nem feltétlenül ellensúlyozza a magasabb kamatból és a szűkebb hitelkeretből eredő hátrányokat. A program tényleges hatása ezért attól függ, milyen feltételekkel lehet majd igénybe venni a támogatást, mekkora lesz a hitel maximális összege, és milyen további korlátozásokat tartalmaz a végleges szabályozás.

A Wekerle+ részleteinek megjelenéséig a mostani számítások iránymutatást adnak, de nem tekinthetők végleges hitelajánlatnak. A legnagyobb kérdés az, hogy az új rendszer az önerő támogatásával valóban több fiatalnak segít-e lakáshoz jutni, miközben a magasabb kamat és a szigorúbb jogosultsági feltételek másokat távolabb sodorhatnak a saját otthontól.

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Címlapkép: Getty Images
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