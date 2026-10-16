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Vadiúj trükkel fosztják ki a csalók a magyarok bankszámláit: nem csak a hiszékeny idősek, ma már bárki lehet áldozat

Pénzcentrum
2026. október 16. 11:20

Ma már nem kell hiszékenynek vagy tájékozatlannak lenni ahhoz, hogy valaki online csalás áldozatává váljon: a kiberbűnözők személyre szabott történetekkel, pszichológiai manipulációval és a mesterséges intelligencia segítségével igyekeznek rávenni kiszemeltjeiket, hogy akár milliókat utaljanak nekik. Az MNB adatai szerint a kártyán kívüli online csalások közel háromnegyedében maguk az áldozatok indítják el az átutalást. Az OTP Bank egy sajtóesemény keretében mutatta be, hogyan változntak a csalók módszerei, mik jelenleg a legelterjedtebb trükkök és miért lehet már bárki potenciális célpont.

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Milyen módszerekkel dolgoznak most a csalók, kiket céloznak, és mit tesz ellenük a bank? - ez volt a témája az OTP Bank sajtóeseméyének, amelyen szakértők vitatták meg a kiberbűnözők aktuális módszereit. Az eseményen bemutatjuk a Kiberbűnök krónikája című kisfilmsorozatot, amely hétköznapi helyzeteken mutatja be a csalók trükkjeit.

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Az MNB legfrissebb adatai szerint a kártyán kívüli online csalások közel háromnegyedében a csalók magát az ügyfelet veszik rá az utalásra, és egy ilyen eset átlagosan 1,4 millió forint kárt okoz (egy évvel korábban még kevesebb mint egymilliót) - hívták fel a sajtóeseményen. Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági igazgatóságának vezető tanácsadója elmondta, hogy a fizetési rendszerek biztonsága érdekében folyamatosan reagálniuk kell az aktuális kiberbűnözési trendekre. 

"A leggyengébb láncszem a humánfaktor" - mondta el a bank biztonsági szakembere. A jelenleg elterjedt módszerek között nem az a leggyakoribb, hogy az ellopott adatok alapján a csalók "leürítik" az áldozatok bankszámláját. Sonjic László azt mondta, emelkedő trend, hogy a csalók az online térben keresik az áldozatokat és pszichológiai manipulációval veszik rá őket, hogy ők maguk küldjenek pénzt az elkövetőknek. 

A beszélgetés során többször hangsúlyozták, hogy ma már hamis illúzió, hogy az áldozattá váláshoz hiszékenynek, tudatlannak kell lenni. Vujity Tvrtko kiemelte, hogy a mai világban már bárki lehet áldozat, hiszen a mesterséges intelligencia már olyan fejlett, hogy szinte képtelenség megállapítani a csalásról, hogy csalás. Az elkövetők ráadásul célzott támadásokat indítanak: olyan mesterséges élethelyzetet teremtenek, amelyre a leendő áldozat fogékony és olyan információkat építenek be ezekbe, amelyek teljesen hitelessé teszik azt.

Az is jellemző, hogy éppen az áldozatok jóérzésére építik az átverést: a krízishelyzetek mellett éppen a jogkövető magatartásra, segítségnyújtási hajlandóságra építenek. A pszichológiai manupuláció eszközeinek széles skáláját használják ezekben a helyzetekben, hirtelen döntési helyzetet teremtenek, nyomásgyakorlással veszik rá a rossz döntésre az áldozatokat.  

Külön kitértek a mesterséges intelligencia szerepére a csalások során. Sonjic László elmondta, hogy a korábbi években számítottak rá, hogy az AI fejlődése és terjedése jelentős problémává válhat. Az idei évre gyakorlatilag a mesterséges intelligencia alkalmazásával már teljesen valósághű kép-, nyelv- és hangzásvilág teremtésére van lehetőség. Az elkövetők így már hatékonyabban meg tudják téveszteni az áldozatokat.

Sonjic László elmondta, hogy sokat számít, hogy a csalók már az kiszemeltek digitális lábnomait használják arra, hogy célzottan támadják az áldozatot vagy a környezetét. Az a rengeteg kutatható információ, ami már a csalók rendelkezésére áll, segíti az elkövetőket a minél hihetőbb csalási helyzetek teremtésében. 

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Az OTP filmes szakemberekkel is együtt dolgozik azért, hogy ezzel is felhívják a figyelmet az online csalásokra, és arra, hogy bárki lehet áldozat. Ehhez minden létező kommunikációs csatornát igyekeznek kihaszálni, hogy tájékoztassák az ügyfeleket. Kulcskérdés, hogy időben fel tudják ismerni, hogy csalókkal állnak szemben. 

A beszélgetésen jelen volt Deák Kristóf, az Oscar-díjas Mindenki és Az unoka rendezője, Tasnádi István az Aranyélet írója, akinek első mozifilmje, Az örökség október 22-én kerül a mozikba. Az unoka és Az örökség című film középpontjában is egy társadalmi probléma áll, melyet egy konkrét eseten és egy család szemszögén keresztül mutatnak be. Az ilyen filmek is képesek a felhívni a figyelmet arra, hogy milyen komplex problémákkal szembesül, akinek családtagja csalók áldozatává válik. 

A beszélgetésen részt vett Nyitrai Marci a Kiberbűnök krónikája című kisfilmek rendezője is. Ezek közül az egyik már nyilvánosan is megtekinthető:

A beszélgetés során többször felmerült a szégyenérzet kérdése, mely visszatartja az áldozatokat attól, hogy segítséget kérjenek, nyíltan beszéljenek saját esetükről. A szégyen olyan teher lehet, hogy az áldozat mentális egészségét is próbára teheti, károsíthatja. Ezért is olyan fontos, minél többet beszélni arról, milyen gyakoriak ezek a csalások, hogy bárki lehet áldozat, és hogy ne habozzunk segítséget kérni, beszélni a saját érintettségünkről. 
Címlapkép: Getty Images
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