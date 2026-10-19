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Brüsszelnek üzent Magyar Péter és Robert Fico: változást akarnak az orosz energia ügyében

Pénzcentrum
2026. október 19. 21:17

Magyarország és Szlovákia nagyobb rugalmasságot és pénzügyi támogatást kér az Európai Uniótól az orosz energiahordozók jövő évi kivezetéséhez. A két tengerparttal nem rendelkező ország arra hivatkozik, hogy földrajzi fekvése és meglévő hálózatai miatt az energiaforrások diverzifikálása jelentős többletköltséggel jár, amelyet uniós forrásokból kompenzáltatnának - számolt be az Euronews

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Az uniós tervek alapján jövőre, 2027-ben teljesen megszűnik az orosz kőolaj- és földgázszállítás Közép-Európába. Pozsony és Budapest szerint azonban a leválás aránytalanul nehéz helyzetbe hozza őket, mivel az új szállítási útvonalak végpontjaivá válnak. Denisa Saková szlovák miniszterelnök-helyettes a Dan Jørgensen energiaügyi biztossal folytatott egyeztetésen kiemelte, hogy szeretnék elérni, hogy az Európai Bizottság a következő uniós költségvetési időszakban forrásokat biztosítson a visegrádi régió kőolaj- és gázinfrastruktúrájának fejlesztésére.

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A közép-európai országok – Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország – már az október közepén tartott uniós csúcson is határozottan felléptek az érdekeikért. Azt követelték Brüsszeltől, hogy tegyen lépéseket a régiós villamosenergia-árak csökkentésére, mutasson nagyobb rugalmasságot a szén-dioxid-kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) átalakításánál, a rendszer második szakaszának (ETS2) bevezetését pedig halasszák 2030-ra.

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A térség iparvállalatai számára az elektrifikációt, vagyis a villamos energiára való átállást jelenleg szinte ellehetetlenítik a magas energiaárak, amelyeket a közel-keleti fegyveres konfliktusok is tovább hajtanak. Az Ember energetikai elemzőműhely adatai is jól mutatják a közép-európai fogyasztókra nehezedő nyomást, hiszen a nagykereskedelmi villamosenergia-árak határidős jegyzései már 60 százalékkal meghaladják a válság előtti szintet.

Dan Jørgensen energiaügyi biztos elismerte a lakosságra és a gazdaságra nehezedő súlyos terheket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a megoldást jelentő célzott és átmeneti intézkedések nem veszélyeztethetik az EU zöldátállási céljait. A biztos rámutatott arra is, hogy a korábbi orosz függőséget mára a világpiaci kitettség váltotta fel. Bár a visegrádi országok számára elérhetők Oroszországot elkerülő alternatív útvonalak, ezek hálózati integrációja egyelőre hiányos, a rajtuk érkező energia pedig lényegesen drágább.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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