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Megtakarítás

A 14 éves gyerekek felének már van bankszámlája: ennyi pénzt tesznek be rá a szülők havonta - szerinted sok vagy kevés?

Pénzcentrum
2026. október 19. 16:27

A pénzügyi önállósodás egyre korábban kezdődik a fiataloknál: míg 12 éves korban még csak minden negyedik gyermek rendelkezik bankszámlával, 14 évesen már a gyerekek több mint fele. A K&H megbízásából készült kutatás szerint a bankszámlával rendelkező gyerekek aktív pénzügyi felhasználóknak számítanak és havonta átlagosan 14 bankkártyás vásárlást hajtanak végre. A számlájukra érkező havi jóváírások medián összege 33 ezer forint, ami jól mutatja, hogy a mindennapi pénzügyek egyre nagyobb része digitális csatornákon keresztül zajlik már a tizenévesek körében is.

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A K&H megbízásából, a Scale Research által készített, a gyermekek bankhasználati szokásait vizsgáló 2026. első félévi felmérés alapján 12 és 14 éves kor között következik be jelentős ugrás a bankszámla-birtoklásban: az érintettek aránya 28 százalékról 55 százalékra emelkedik. A K&H saját ügyféladatai szerint eközben a 6–17 éves ügyfélkör létszáma 2023 óta folyamatosan növekszik.

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Bankkártyával költenek

A könnyű és gyors bankolási megoldásokkal a digitális fizetés is egyre inkább a mindennapok részévé válik. A gyermekek bankkártyás vásárlásainak havi összértéke átlagosan közel 46 ezer forint, egy tranzakció átlagos értéke pedig hozzávetőleg 3200 forint. Készpénzt átlagosan mindössze havi 1,2 alkalommal vesznek fel.

„A gyerekek pénzügyi önállósodása fokozatos folyamat: a bankszámla megjelenésével nemcsak a saját pénz kezelése válik egyre kézzelfoghatóbbá, hanem a digitális fizetés és a megtakarítás is a mindennapok részévé válhat. A szülőknek ebben fontos szerepük van, hiszen a számla és a bankkártya lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek biztonságos keretek között szerezzenek saját tapasztalatot a pénzügyi döntésekről.” – mondta Rammacher Zoltán, a K&H lakossági marketingvezetője.

A megtakarítás már 14 éves kor előtt megjelenik

A gyermekek számlájára érkező havi jóváírások medián összege 33 ezer forint, a beérkező tranzakciók medián száma pedig havi kettő. A megtakarítás már a fiatalabb korosztályban is megjelenik. A 14 év alatti ügyfelek 36 százaléka rendelkezik megtakarítási számlával, míg a 14–18 éves korosztályban ez az arány 9 százalék.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Utóbbiaknál ezzel párhuzamosan a bankkártya- és mobilbankhasználat már meghaladja a 78–80 százalékot. Az adatok arra utalhatnak, hogy az életkor előrehaladtával a napi, tranzakciós pénzhasználat egyre hangsúlyosabbá válik.
Címlapkép: Getty Images
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