Kvíz: A 80-as években voltál fiatal, vagy csak odavagy a retró dolgokért? Lássuk, mennyit tudsz erről a korszakról!

Pénzcentrum
2026. március 24. 18:05

Akik a 80-es években voltak fiatalok, vagy gyerekek, azok még jó eséllyel emlékeznek ennek a korszaknak a slágereire, a legnépszerűbb üdítőkre, édességekre, játékokra, filmekre. A hétköznapok kellékein kívül pedig mélyen beléjük vésődhettek azok a magyar és világtörténelmi események, amelyeket ma már a lexikonokban is megtalálunk. A te emlékeidben még élénken él a 80-as évek korszaka, vagy talán még meg sem születtél akkor? A mai kvíz során tesztelheted, mennyit tudsz erről az ikonikus évtizedről! 

1/10 kérdés
Melyik évszakban történt a a csernobili atomerőmű baleset 1986-ban?
tavasz
nyár
tél
ősz
2/10 kérdés
Melyik ikonikus filmtrilógia első része jelent meg és (egyúttal játszódik is részben) 1985-ben?
Indiana Jones
Vissza a jövőbe
Keresztapa
Die Hard
3/10 kérdés
1988-ban megnyitott az első magyarországi McDonald's étterem. Mennyibe került akkor egy sajtburger?
26 Ft
60 Ft
43 Ft
77 Ft
4/10 kérdés
Az MTV (Music Television) 1981. augusztus 1-jei indulásakor sugárzott legelső videoklip a Video Killed the Radio Star című dal volt. Melyik előadó száma?
Tears for fears
The Boomtown Rats
The Buggles
Lipps Inc.
5/10 kérdés
Melyik 80-as évekbeli esemény történt az alábbiak közül legkorábban?
Nagy Imre és társainak újratemetése
Live Aid koncert az afrikai éhezőkért
kilépett a világűrbe az első magyar kozmonauta, Farkas Bertalan
a berlini fal leomlása
6/10 kérdés
Melyik vállalat olajszállító tankhajójából folyt ki 42 millió liter nyersolaj az alaszkai Prince William-szorosnál 1989-ben?
Shell
Exxon
BP
Chevron
7/10 kérdés
1982-ben jelent meg minden idők legtöbbet eladott albuma. Ki az előadója?
Billy Joel
Whitney Houston
Michael Jackson
Madonna
8/10 kérdés
Fájdalmas emlék maradt a magyar válogatottnak és a szurkolóknak az 1986-os mexikói világbajnokság a szovjetektől elszenvedett 6:0-s vereség miatt. Ki nyerte abban az évben a döntőt?
NSZK
Belgium
Argentína
Franciaország
9/10 kérdés
1986-ban 70 ezer ember előtt adott koncertet a Népstadionban a világ egyik legnépszerűbb rockzenekara, a Queen. Melyik magyar népdalt énekelte el Freddie Mercury a fellépésen?
Elmegyek, elmegyek
Tavaszi szél
Csínom Palkó
Érik a szőlő, hajlik a vessző
10/10 kérdés
Melyik, Magyarországon különösen az 1980-as évek elején népszerű játékról énekelt dalt Ullmann Mónika?
tiki-taki
gombfoci
Babylon
Moncsicsi
Címlapkép: Getty Images
#történelem #retro #kvíz #általános műveltségi kvíz #történelmi kvíz #retro kvíz

