Akik a 80-es években voltak fiatalok, vagy gyerekek, azok még jó eséllyel emlékeznek ennek a korszaknak a slágereire, a legnépszerűbb üdítőkre, édességekre, játékokra, filmekre. A hétköznapok kellékein kívül pedig mélyen beléjük vésődhettek azok a magyar és világtörténelmi események, amelyeket ma már a lexikonokban is megtalálunk. A te emlékeidben még élénken él a 80-as évek korszaka, vagy talán még meg sem születtél akkor? A mai kvíz során tesztelheted, mennyit tudsz erről az ikonikus évtizedről!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: A 80-as években voltál fiatal, vagy csak odavagy a retró dolgokért? Lássuk, mennyit tudsz erről a korszakról! 1/10 kérdés Melyik évszakban történt a a csernobili atomerőmű baleset 1986-ban? tavasz nyár tél ősz Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik ikonikus filmtrilógia első része jelent meg és (egyúttal játszódik is részben) 1985-ben? Indiana Jones Vissza a jövőbe Keresztapa Die Hard Következő kérdés 3/10 kérdés 1988-ban megnyitott az első magyarországi McDonald's étterem. Mennyibe került akkor egy sajtburger? 26 Ft 60 Ft 43 Ft 77 Ft Következő kérdés 4/10 kérdés Az MTV (Music Television) 1981. augusztus 1-jei indulásakor sugárzott legelső videoklip a Video Killed the Radio Star című dal volt. Melyik előadó száma? Tears for fears The Boomtown Rats The Buggles Lipps Inc. Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik 80-as évekbeli esemény történt az alábbiak közül legkorábban? Nagy Imre és társainak újratemetése Live Aid koncert az afrikai éhezőkért kilépett a világűrbe az első magyar kozmonauta, Farkas Bertalan a berlini fal leomlása Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik vállalat olajszállító tankhajójából folyt ki 42 millió liter nyersolaj az alaszkai Prince William-szorosnál 1989-ben? Shell Exxon BP Chevron Következő kérdés 7/10 kérdés 1982-ben jelent meg minden idők legtöbbet eladott albuma. Ki az előadója? Billy Joel Whitney Houston Michael Jackson Madonna Következő kérdés 8/10 kérdés Fájdalmas emlék maradt a magyar válogatottnak és a szurkolóknak az 1986-os mexikói világbajnokság a szovjetektől elszenvedett 6:0-s vereség miatt. Ki nyerte abban az évben a döntőt? NSZK Belgium Argentína Franciaország Következő kérdés 9/10 kérdés 1986-ban 70 ezer ember előtt adott koncertet a Népstadionban a világ egyik legnépszerűbb rockzenekara, a Queen. Melyik magyar népdalt énekelte el Freddie Mercury a fellépésen? Elmegyek, elmegyek Tavaszi szél Csínom Palkó Érik a szőlő, hajlik a vessző Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik, Magyarországon különösen az 1980-as évek elején népszerű játékról énekelt dalt Ullmann Mónika? tiki-taki gombfoci Babylon Moncsicsi Eredmények

