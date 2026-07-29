25 éves a Savaria Történelmi Karnevál: augusztus 13. és 16. között új óriásbábokkal, Isis-fényfestéssel és izgalmas programokkal népesül be Szombathely belvárosa.
Kvíz: Megvannak még az ikonikus reklámszövegek? 10 pont csak a profi retrórajongóknak jár!
Gyerekkorunk és fiatalságunk elmaradhatatlan kellékei voltak a sokszor humoros, máskor egyszerűen csak a végtelenségig ismételt, rímbe szedett reklámszövegek. Ezek a szlogenek annyira az emlékezetünkbe égtek, hogy sokan még ma is, álmukból felkeltve is szó szerint tudják idézni őket. De vajon arra is emlékszünk, milyen márkanév tartozik egy-egy halhatatlanná vál reklámszlogenhez? Mai kvízünkben egy kis időutazásra hívunk: teszteld, mennyire emlékszel a hazai reklámtörténelem legismertebb mondataira!
Kvíz: Megvannak még az ikonikus reklámszövegek? 10 pont csak a profi retrórajongóknak jár!
Tíz kép tíz lenyűgöző európai fővárosról. De vajon mennyit ismersz fel ebben a képes kvízben, ha ezúttal nem a legismertebb nevezetességeket látod?
Kvíz: Te vagy az, aki mindenkinek a névnapjára emlékszik? Lássuk, ismered-e a nevezetes névnapok helyét a naptárban!
Egyeseknek olyan jó a névnap-memóriájuk, hogy könnyedén meg tudják mondani kevésbé nevezetes dátumokról is, milyen névnap kötődiik hozzájuk.
Kvíz: Sokat jársz fürdőbe, már bejártad az egész országot? Lássuk, mennyit tudsz a hazai gyógyfürdőkről!
Te mennyire ismered Magyarország legnagyobb fürdőkomplexumait, történelmi gyógyfürdőit? Tudod, mely városaink híresek fürdőikről?
Kvíz: Nagy horgász vagy, jól ismered a balatoni halakat? Teszteld, átmennél-e most a horgászvizsgán!
A balatoni halak napját számos településen gasztronómiai programokkal, halászléfőző versenyekkel és horgászversenyekkel ünneplik.
A mai kvíz során magyar költők nyári költeményeit kell majd felismerned, vagy épp folytatnod az idézetet.
Ebben a kirándulós kvízben a gyakorlott túrázóknak sem lesz könnyű dolga. Derítsd ki, mennyire ismered a Mátra természeti és kulturális érdekességeit!
Kvíz: Mennyit tudsz a hazai egyetemekről? Itt a 10 ponthoz másfajta egyetemi tudásra lesz szükséged!
Nemcsak a felvételizőknek lehet izgalmas a magyar felsőoktatás világa. Teszteld, mit tudsz a hazai egyetemek történetéről és érdekességeiről!
Az iskolában még magabiztosan mentek az évszámok, de vajon most is felismered július legfontosabb történelmi fordulatait?
Az utóbbi években rengeteget hallani az éghajlatváltozásról, de vajon mennyit tudunk az éghajlatokról.
Magyarország vaktérképén bárki kiszúrja a Balatont, de sokan a tó körüli településekkel már bajban lennének. Hogy érzed, neked menne a balatoni vaktérkép? Lássuk!
Ki szerezte a leggyorsabb gólt, ki játszotta a legtöbb vesztes finálét? Vigyázat, némelyik kérdéshez igazi profinak kell lenni!
23 évnyi emlékezetes fordulatot, és szinte családtagnak számító karaktereket köszönhettünk a Barátok közt sorozatnak. De vajon mennyire emlékszünk öt évvel a zárás után?
Imádod Nolan csavaros történeteit, és alig várod már hogy legújabb filmjét, az Odüsszeiát is láthasd? Addig is hangolódj ezzel a filmes kvízzel a mozizásra!
Kvíz: Otthon vagy művészetek világában? Lássuk, mit tudsz az irodalom, zene, filmek, képzőművészet kapcsolatairól!
A mai kvíz során 10 izgalmas kérdés segítségével fedezheted fel a művészetek közötti különleges összefonódásokat.
Kvíz: Jártál már Franciaországban? Ez a 10 kérdés gyorsan lebuktat, ha csak a párizsi glamourt ismered!
Tíz kérdés a franciák ikonikus helyeiről, kultúrájáról és történelméről. Vajon sikerül a max pontszám, vagy kiderül, hogy csak felületesen ismered Franciaországot?
Mennyire ismered a nyári kertek, parkok és mezők színpompás virágait? Ehhez a képes kvízhez nem elég szeretni a virágokat, ismerni is kell őket!
Kvíz: Sokat vonatozol, téged sem tud már meglepni a MÁV? Teszteld, mennyit tudsz valójában a Magyar Államvasutakról!
Az évszázados múlttal rendelkező MÁV ma is a hazai közösségi közlekedés egyik legfontosabb pillére, sokan mégis alig tudnak róla valamit.
Kvíz: Te tudod mit jelentenek ezek az időjárási fogalmak? Nap mint nap hallod ezeket a fura szavakat!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben a meteorológiai kifejezések pontos jelentésével.