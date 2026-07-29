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Gyerekkorunk és fiatalságunk elmaradhatatlan kellékei voltak a sokszor humoros, máskor egyszerűen csak a végtelenségig ismételt, rímbe szedett reklámszövegek. Ezek a szlogenek annyira az emlékezetünkbe égtek, hogy sokan még ma is, álmukból felkeltve is szó szerint tudják idézni őket. De vajon arra is emlékszünk, milyen márkanév tartozik egy-egy halhatatlanná vál reklámszlogenhez? Mai kvízünkben egy kis időutazásra hívunk: teszteld, mennyire emlékszel a hazai reklámtörténelem legismertebb mondataira!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Megvannak még az ikonikus reklámszövegek? 10 pont csak a profi retrórajongóknak jár! 1/10 kérdés Mivel korholta férjét a legendás animációs reklám háziasszonya? „Nem megmondtam, hogy _____________________ hozzál?!” bontott csirkét igazi tejet drága margarint tartós kenyeret Következő kérdés 2/10 kérdés Egészítsd ki a reklámszlogent! „Itt a ___________________, itta már ma? Márka Bambi Traubi Pepsi Következő kérdés 3/10 kérdés Hová kellett bemenni a híres reklám szerint, hogy jól kijöjjünk? „Ha bemegyek, kijövök. De milyen jól kijövök, ha bemegyek!” Corvin Áruház Domus Skála Centrum Áruház Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik márka reklámja sulykolta belénk kérlelhetetlenül egy kávé két legfontosabb tulajdonságát? „Egy kávé legyen olcsó. Egy kávé legyen finom.” Pörkölt Tchibo Omnia Eduscho Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik márkanév hiányzik a reklámszövegből? „……………… a bőre őre, ezt használja nyakra, főre!” Nivea Fabulon Baba Caola Következő kérdés 6/10 kérdés Vajon melyik vállalat ígérte a reklámjában az alábbiakat? „Biztonság, luxus, kényelem minden kilométeren.” Trabant Volánbusz Zsiguli MALÉV Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen étel hiányzik a fülbemászó reklámdal szövegéből? „Ez a Jóska, ez a Gyurka, ez meg itt a __________! Itt a kenyér, itt a só, __________-t enni csuda jó!” tepertő kolbász hurka hagyma Következő kérdés 8/10 kérdés Vajon miről tanultuk meg a reklámból, hogy „Kis mókusok kenyérre is kenhetik, nagy mókusok süteménybe is tehetik”? Mogyorókrém Virágméz Eperdzsem Margarin Következő kérdés 9/10 kérdés Hová invitálta a járókelőket ez a reklámszöveg? „Útba esik jövet-menet.” Postabank Fővárosi Állatkert Takarékszövetkezet Skála Metró Következő kérdés 10/10 kérdés Végezetül egy igazán ismerős reklámszlogen: melyik cipőmárka nevével teljes a mondat? „Minden időben, _____________________!” Pannónia cipőben Tisza cipőben Rába cipőben Alföldi cipőben Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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