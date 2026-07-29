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Kvíz

Kvíz: Megvannak még az ikonikus reklámszövegek? 10 pont csak a profi retrórajongóknak jár!

Pénzcentrum
2026. július 29. 18:01

Gyerekkorunk és fiatalságunk elmaradhatatlan kellékei voltak a sokszor humoros, máskor egyszerűen csak a végtelenségig ismételt, rímbe szedett reklámszövegek. Ezek a szlogenek annyira az emlékezetünkbe égtek, hogy sokan még ma is, álmukból felkeltve is szó szerint tudják idézni őket. De vajon arra is emlékszünk, milyen márkanév tartozik egy-egy halhatatlanná vál reklámszlogenhez? Mai kvízünkben egy kis időutazásra hívunk: teszteld, mennyire emlékszel a hazai reklámtörténelem legismertebb mondataira!

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Kvíz: Megvannak még az ikonikus reklámszövegek? 10 pont csak a profi retrórajongóknak jár!

1/10 kérdés
Mivel korholta férjét a legendás animációs reklám háziasszonya? „Nem megmondtam, hogy _____________________ hozzál?!”
bontott csirkét
igazi tejet
drága margarint
tartós kenyeret
2/10 kérdés
Egészítsd ki a reklámszlogent! „Itt a ___________________, itta már ma?
Márka
Bambi
Traubi
Pepsi
3/10 kérdés
Hová kellett bemenni a híres reklám szerint, hogy jól kijöjjünk? „Ha bemegyek, kijövök. De milyen jól kijövök, ha bemegyek!”
Corvin Áruház
Domus
Skála
Centrum Áruház
4/10 kérdés
Melyik márka reklámja sulykolta belénk kérlelhetetlenül egy kávé két legfontosabb tulajdonságát? „Egy kávé legyen olcsó. Egy kávé legyen finom.”
Pörkölt
Tchibo
Omnia
Eduscho
5/10 kérdés
Melyik márkanév hiányzik a reklámszövegből? „……………… a bőre őre, ezt használja nyakra, főre!”
Nivea
Fabulon
Baba
Caola
6/10 kérdés
Vajon melyik vállalat ígérte a reklámjában az alábbiakat? „Biztonság, luxus, kényelem minden kilométeren.”
Trabant
Volánbusz
Zsiguli
MALÉV
7/10 kérdés
Milyen étel hiányzik a fülbemászó reklámdal szövegéből? „Ez a Jóska, ez a Gyurka, ez meg itt a __________! Itt a kenyér, itt a só, __________-t enni csuda jó!”
tepertő
kolbász
hurka
hagyma
8/10 kérdés
Vajon miről tanultuk meg a reklámból, hogy „Kis mókusok kenyérre is kenhetik, nagy mókusok süteménybe is tehetik”?
Mogyorókrém
Virágméz
Eperdzsem
Margarin
9/10 kérdés
Hová invitálta a járókelőket ez a reklámszöveg? „Útba esik jövet-menet.”
Postabank
Fővárosi Állatkert
Takarékszövetkezet
Skála Metró
10/10 kérdés
Végezetül egy igazán ismerős reklámszlogen: melyik cipőmárka nevével teljes a mondat? „Minden időben, _____________________!”
Pannónia cipőben
Tisza cipőben
Rába cipőben
Alföldi cipőben
Címlapkép: Getty Images
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