Young woman relaxing at home, eating popcorn and using phone while watching TV
Kvíz

Kvíz: A filmek nagy szakértője vagy? Lássuk, képben vagy-e a 2026-ban érkező filmpremierekkel!

Pénzcentrum
2026. január 2. 18:02

Az ünnepek alatt mindig sokkal többen látogatnak el a mozikba, vagy töltenek több időt a streaming kínálatot böngészve otthon. Neked is meghozta a kedved ez az időszak a filmezéshez? A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben a 2026-ra várható filmterméssel. Ha idén is izgatottan várod már a premiereket, vagy csak kíváncsi vagy, mit érdemes már most beírni a naptárba, töltsd ki a Pénzcentrum legújabb filmes kvíz kérdéssorát!

Kvíz: Idén is érdemes lesz moziba menni! Lássuk, mennyire vagy képben a 2026-ra várható streaming- és mozifilmekkel!

1/10 kérdés
Enyedi Ildikó új filmje január 29-én érkezik a magyar mozikba. Mi a címe?
Csendes barát
Magyar menyegző
Itt érzem magam otthon
Beléd estem
2/10 kérdés
Mi lesz a 28 évvel később című film folytatásának az alcíme, ami már január közepén látható lesz nagyvásznon?
A vérbarlang
A koponyasziget
A sírkamra
A csonttemplom
3/10 kérdés
Melyik regény adaptációját láthatjuk 2026-ban Emerald Fennell (Saltburn, Ígéretes fiatal nő) rendezésében?
Fényes szelek, fújjatok
Üvöltő szelek
A szél árnyéka
Elfújta a szél
4/10 kérdés
Mi lesz a magyar címe a Pixar új animációs filmjének, amiben egy robothód a főszereplő?
A vad robot
Agyugrász
Hód család
Hódító hódok
5/10 kérdés
Ki lesz a főszereplője a Hail Mary küldetés című sci-fi filmnek?
Ryan Gosling
Matt Damon
Adam Sandler
Leonardo DiCaprio
6/10 kérdés
Május 21-én érkezik a mozikba Jon Favreau új Star Wars-filmje. Melyik, a sorozatokból ismert szereplő tűnik majd fel benne biztosan?
Darth Maul
Palpatine
Andor
Grogu
7/10 kérdés
Melyik ókori klasszikus adaptációját láthatjuk Christopher Nolan rendezésében?
Iphigenia Auliszban
Coriolanus
Oidipusz király
Odüsszeia
8/10 kérdés
Melyik Meryl Streep főszereplésével készült film kap folytatást 20 év után 2026-ban?
Az ördög Pradát visel
Julie & Julia - Két nő, egy recept
Az órák
A Vaslady
9/10 kérdés
Melyik Pixar-animáció kap folytatást 2026-ban?
A hihetetlen család
Toy Story
Coco
Verdák
10/10 kérdés
Melyik monumentális sci-fi filmsorozat záróakkordja érkezik 2026 decemberében?
Dűne
Szárnyas fejvadász
Avatar
Az éhezők viadala
Címlapkép: Getty Images
#mozi #film #szórakozás #filmek #premier #streaming #filmipar #kvíz #2026 #filmes kvíz

2026. január 2. péntek
Ábel
1. hét
Január 2.
Az introvertáltak világnapja
