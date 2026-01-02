Kvíz: A filmek nagy szakértője vagy? Lássuk, képben vagy-e a 2026-ban érkező filmpremierekkel!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az ünnepek alatt mindig sokkal többen látogatnak el a mozikba, vagy töltenek több időt a streaming kínálatot böngészve otthon. Neked is meghozta a kedved ez az időszak a filmezéshez? A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben a 2026-ra várható filmterméssel. Ha idén is izgatottan várod már a premiereket, vagy csak kíváncsi vagy, mit érdemes már most beírni a naptárba, töltsd ki a Pénzcentrum legújabb filmes kvíz kérdéssorát!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Idén is érdemes lesz moziba menni! Lássuk, mennyire vagy képben a 2026-ra várható streaming- és mozifilmekkel! 1/10 kérdés Enyedi Ildikó új filmje január 29-én érkezik a magyar mozikba. Mi a címe? Csendes barát Magyar menyegző Itt érzem magam otthon Beléd estem Következő kérdés 2/10 kérdés Mi lesz a 28 évvel később című film folytatásának az alcíme, ami már január közepén látható lesz nagyvásznon? A vérbarlang A koponyasziget A sírkamra A csonttemplom Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik regény adaptációját láthatjuk 2026-ban Emerald Fennell (Saltburn, Ígéretes fiatal nő) rendezésében? Fényes szelek, fújjatok Üvöltő szelek A szél árnyéka Elfújta a szél Következő kérdés 4/10 kérdés Mi lesz a magyar címe a Pixar új animációs filmjének, amiben egy robothód a főszereplő? A vad robot Agyugrász Hód család Hódító hódok Következő kérdés 5/10 kérdés Ki lesz a főszereplője a Hail Mary küldetés című sci-fi filmnek? Ryan Gosling Matt Damon Adam Sandler Leonardo DiCaprio Következő kérdés 6/10 kérdés Május 21-én érkezik a mozikba Jon Favreau új Star Wars-filmje. Melyik, a sorozatokból ismert szereplő tűnik majd fel benne biztosan? Darth Maul Palpatine Andor Grogu Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik ókori klasszikus adaptációját láthatjuk Christopher Nolan rendezésében? Iphigenia Auliszban Coriolanus Oidipusz király Odüsszeia Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik Meryl Streep főszereplésével készült film kap folytatást 20 év után 2026-ban? Az ördög Pradát visel Julie & Julia - Két nő, egy recept Az órák A Vaslady Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik Pixar-animáció kap folytatást 2026-ban? A hihetetlen család Toy Story Coco Verdák Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik monumentális sci-fi filmsorozat záróakkordja érkezik 2026 decemberében? Dűne Szárnyas fejvadász Avatar Az éhezők viadala Eredmények

Címlapkép: Getty Images

