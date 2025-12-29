2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
Riadt fiatalok popcornnal néznek thrillert a moziban. Horrorfilm.
Kvíz

Kvíz: Nagy filmrajongó vagy, minden fontos filmet láttál 2025-ben? Lássuk, hány pontot érsz a 2025-ös filmes kvízünkön!

Pénzcentrum
2025. december 29. 18:02

Jó filmekből 2025-ben sem volt hiány, akár a mozis, akár a streaminges kínálatot nézzük. Az év vége felé közeledve egyre több filmes toplista bukkan fel az év legjobb filmjeivel, ilyenkor összegzik a filmrajongók az idei év termését. A mai kvíz segíthet feltérképezni, minden fontos filmet láttál-e 2025-ben és mennyire emlékszel azokra. Lássuk, kifog-e rajtad a Pénzcentrum 2025-ös filmes kvíz!

1/10 kérdés
Kinek melyik klasszikus regényéből készített filmet 2025-ben Guillermo del Toro?
George Orwell: Államfarm
Mary Shelley: Frankenstein
Bram Stoker: Dracula
Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe
2/10 kérdés
Melyik Jorgosz Lantimosz legújabb filmje, amit 2025-ben mutattak be?
Szegény párák
Bugonia
A kegyelem fajtái
A kedvenc
3/10 kérdés
Mi lett a csapatneve az Marvel-antihősökből összeverbuvált bandának, akiket új Bosszúállókként jelentettek be a filmben?
Bosszúvágyók
Fantasztikus 4-es
Mennydörgők*
Védelmezők
4/10 kérdés
Melyik Stephen King-történetből készült új adaptáció 2025-ben az alábbiak közül?
Carrie
Álomdoktor
A menekülő ember
Állattemető
5/10 kérdés
Az alábbi Leonardo DiCaprio szereplésével készült filmek közül melyiket mutatták be 2025-ben ?
Megfojtott virágok
Volt egyszer egy… Hollywood
Egyik csata a másik után
Ne nézz fel!
6/10 kérdés
Melyik klasszikus vígjáték kapott 2025-ben 22 év után folytatást?
Igazából szerelem
Minden6ó
Nem férek a bőrödbe
Mi a manó
7/10 kérdés
Mi a címe a Jurassic World-filmek 2025-ben bemutatott új részének Jurassic World: …?
Újrakezdés
Újratöltve
Új kezdet
Újjászületés
8/10 kérdés
Milyen szám szerepel a 2025-ös, Keira Knightley főszereplésével készült Netflix-thriller címében?
A nő a tízes kabinból
A nő a kettes kabinból
A nő a negyvenes kabinból
A nő a huszonhármas kabinból
9/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik 2025-ös filmben szerepeltek vámpírok?
Fegyverek
Együtt
Bűnösök
28 évvel később
10/10 kérdés
Kik alakítják a főszereplő párost a 2025-ös Csupasz pisztolyban?
Liam Neeson és Pamela Anderson
Ralph Fiennes és Pamela Anderson
Ralph Fiennes és Nicole Kidman
Liam Neeson és Nicole Kidman
Portfolio Sustainable World 2025
