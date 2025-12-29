Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Jó filmekből 2025-ben sem volt hiány, akár a mozis, akár a streaminges kínálatot nézzük. Az év vége felé közeledve egyre több filmes toplista bukkan fel az év legjobb filmjeivel, ilyenkor összegzik a filmrajongók az idei év termését. A mai kvíz segíthet feltérképezni, minden fontos filmet láttál-e 2025-ben és mennyire emlékszel azokra. Lássuk, kifog-e rajtad a Pénzcentrum 2025-ös filmes kvíz!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Nagy filmrajongó vagy, minden fontos filmet láttál 2025-ben? Lássuk, hány pontot érsz a 2025-ös filmes kvízünkön! 1/10 kérdés Kinek melyik klasszikus regényéből készített filmet 2025-ben Guillermo del Toro? George Orwell: Államfarm Mary Shelley: Frankenstein Bram Stoker: Dracula Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik Jorgosz Lantimosz legújabb filmje, amit 2025-ben mutattak be? Szegény párák Bugonia A kegyelem fajtái A kedvenc Következő kérdés 3/10 kérdés Mi lett a csapatneve az Marvel-antihősökből összeverbuvált bandának, akiket új Bosszúállókként jelentettek be a filmben? Bosszúvágyók Fantasztikus 4-es Mennydörgők* Védelmezők Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik Stephen King-történetből készült új adaptáció 2025-ben az alábbiak közül? Carrie Álomdoktor A menekülő ember Állattemető Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbi Leonardo DiCaprio szereplésével készült filmek közül melyiket mutatták be 2025-ben ? Megfojtott virágok Volt egyszer egy… Hollywood Egyik csata a másik után Ne nézz fel! Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik klasszikus vígjáték kapott 2025-ben 22 év után folytatást? Igazából szerelem Minden6ó Nem férek a bőrödbe Mi a manó Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a címe a Jurassic World-filmek 2025-ben bemutatott új részének Jurassic World: …? Újrakezdés Újratöltve Új kezdet Újjászületés Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen szám szerepel a 2025-ös, Keira Knightley főszereplésével készült Netflix-thriller címében? A nő a tízes kabinból A nő a kettes kabinból A nő a negyvenes kabinból A nő a huszonhármas kabinból Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül melyik 2025-ös filmben szerepeltek vámpírok? Fegyverek Együtt Bűnösök 28 évvel később Következő kérdés 10/10 kérdés Kik alakítják a főszereplő párost a 2025-ös Csupasz pisztolyban? Liam Neeson és Pamela Anderson Ralph Fiennes és Pamela Anderson Ralph Fiennes és Nicole Kidman Liam Neeson és Nicole Kidman Eredmények

Címlapkép: Getty Images

