2026. március 15. vasárnap Kristóf
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up image
Kvíz

Kvíz: Te is nagy filmrajongó vagy? Teszteld, mennyit tudsz az Oscar-díjas filmekről a friss kérdéssorunkkal!

Pénzcentrum
Magyar idő szerint március 16-án éjjel és hajnalban adják át a 98. Oscar-gála keretében az idei év rangos filmes díjait. Ilyenkor még azok is, akik nem követik egész évben a filmes felhozatalt, figyelemmel kísérik, ki kapja a nagy elismerést jelentő szobrocskákat. Te mennyire követted, mely filmeket, alkotókat díjaztak a korábbi években? Emlékszel még a díjnyertes filmek címeire, rendezők, színészek neveire? Teszteld a tudásodat a díjnyertes filmekről a friss kérdéssorunkkal!

Kvíz: Te is nagy filmrajongó vagy? Teszteld, mennyit tudsz az Oscar-díjas filmekről a friss kérdéssorunkkal!

1/10 kérdés
2026-ban a Bűnösök című film 16 jelölést kapott, ezzel megdöntötte a korábbi évek 14 jelöléses rekordját. Melyik filmet jelölték többek közt 14 díjra korábban?
A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége
Kaliforniai álom (La La Land)
Nem félünk a farkastól
Forrest Gump
2/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik filmben nyújtott alakításáért nem jelölték Oscarra Emma Stone-t?
A kedvenc
A segítség
Szegény párák
Birdman avagy (A mellőzés meglepő ereje)
3/10 kérdés
Hányszor jelölték már 2026-ig Leonardo DiCapriót színész kategóriában Oscarra?
4
7
10
2
4/10 kérdés
Timothée Chalamet is többször kapott már Oscar-jelölést, 2025-ben egy életrajzi filmben nyújtott szerepért. Kit alakított ebben a filmben?
Jim Morisson
Edgar Allen Poe
Bob Dylan
Gene Wilder
5/10 kérdés
Melyik ország delegált filmjei nyertek a legtöbbször szobrot eddig a legjobb nemzetközi film kategóriában?
Svédország
Japán
Spanyolország
Olaszország
6/10 kérdés
Az alábbi egész estés animációs filmek közül melyik nem nyert végül Oscart?
A vad robot
Pókember - Irány a Pókverzum
Zootopia
Agymanók
7/10 kérdés
Melyik Oscar-jelölt és -díjazott filmben nem szerepelt Brad Pitt az alábbiak közül?
Benjamin Button különös élete
Az aszfalt királyai
Babylon
Volt egyszer egy... Hollywood
8/10 kérdés
Melyik film nyert a legtöbb kategóriában díjat 2025-ben?
Rokonszenvedés
Anora
A brutalista
Dűne: Második rész
9/10 kérdés
Milyen kategóriában nem nyert eddig magyar film Oscar-díjat?
Legjobb idegen nyelvű film
Legjobb rövidfilm
Legjobb dokumentumfilm
Legjobb animációs rövidfilm
10/10 kérdés
Melyik 2026-os Oscar-jelölt filmben tűnik fel Röhrig Géza, aki az Oscar-díjas Saul fia főszerepét alakította?
Marty Supreme
Bugonia
Hamnet
Egyik csata a másik után

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#mozi #díj #film #kultúra #szórakozás #filmek #oscar-díj #kvíz #2026 #filmes kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
18:02
17:01
16:30
16:15
16:09
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 15. vasárnap
Kristóf
11. hét
Március 15.
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Március 15.
A magyar sajtó napja
Március 15.
Fogyasztóvédelmi világnap
Március 15.
Nemzetközi fókavadászat-ellenes nap
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerizált értékpapír
Elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
