2025. november 13.
6 °C Budapest
Young couple watching a comedy movie at the cinema and enjoying.
Kvíz

Kvíz: A kultfilmek legnagyobb szakértője vagy? Erre a 10 kérdésre tudnod kell a helyes választ!

Pénzcentrum
2025. november 13. 18:02

A filmtörténelem során időről időre olyan alkotások is születnek, amelyek egy egész generáció számára meghatározó jelentőséggel bírnak, sőt, akár örökre beírhatják címüket a nézők emlékezetébe. Olyan filmszakértőnek tartod magad, akinek egyetlen ikonikus műsor sem maradhat le a palettájáról? Ha otthonosan mozogsz a komoly filmekben és a könnyed, szórakoztató tartalmakban egyaránt, a Pénzcentrum mai filmes kvíze csak rád vár: válaszold meg kérdéseinket, lássuk, hány pontot sikerül szerezned!

1/10 kérdés
Ki játszotta a főszerepet a Donnie Darko c. filmben (2001)?
Jake Gyllenhall
Adam Sandler
Heath Ledger
Robert Pattinson
2/10 kérdés
Hány év telt el az első és a harmadik Keresztapa film bemutatása között?
18
23
10
4
3/10 kérdés
Hogy hívják az Amerikai pszicho Christian Bale által alakított főszereplőjét?
Paul Allen
Luis Carruthers
Timothy Bryce
Patrick Bateman
4/10 kérdés
Melyik évben mutatták be az első Szárnyas fejvadász filmet?
1982
1976
1999
2001
5/10 kérdés
Ki írta a Harcosok klubja című film alapjául szolgáló regényt?
Chuck Palahniuk
Bret Easton Ellis
H. P. Lovecraft
Phillip K. Dick
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik színész nem szerepelt a Dűne 2021-es adaptációjában?
Jason Momoa
Ryan Gosling
Zendaya
Timothée Chalamet
7/10 kérdés
Melyik fiktív karakter nem tartozott a "plasztikok" közé a Bajos csajok c. filmben?
Regina George
Gretchen Wieners
Janis Ian
Karen Smith
8/10 kérdés
Melyik háborúban harcolt a Forrest Gump című film főszereplője, Forrest Gump?
kubai
vietnámi
afganisztáni
iraki
9/10 kérdés
Ki személyesítette meg Dr. Szöszi karakterét?
Reese Witherspoon
Natalie Portman
Anne Hathaway
Julia Roberts
10/10 kérdés
Mikor mutatták be A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége c. filmet?
2001
1996
2005
1992
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #film #kultúra #szórakozás #filmszerep #filmipar #filmezés #kvíz #filmes kvíz

