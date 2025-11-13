Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A filmtörténelem során időről időre olyan alkotások is születnek, amelyek egy egész generáció számára meghatározó jelentőséggel bírnak, sőt, akár örökre beírhatják címüket a nézők emlékezetébe. Olyan filmszakértőnek tartod magad, akinek egyetlen ikonikus műsor sem maradhat le a palettájáról? Ha otthonosan mozogsz a komoly filmekben és a könnyed, szórakoztató tartalmakban egyaránt, a Pénzcentrum mai filmes kvíze csak rád vár: válaszold meg kérdéseinket, lássuk, hány pontot sikerül szerezned!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: A kultfilmek legnagyobb szakértője vagy? Erre a 10 kérdésre tudnod kell a helyes választ! 1/10 kérdés Ki játszotta a főszerepet a Donnie Darko c. filmben (2001)? Jake Gyllenhall Adam Sandler Heath Ledger Robert Pattinson Következő kérdés 2/10 kérdés Hány év telt el az első és a harmadik Keresztapa film bemutatása között? 18 23 10 4 Következő kérdés 3/10 kérdés Hogy hívják az Amerikai pszicho Christian Bale által alakított főszereplőjét? Paul Allen Luis Carruthers Timothy Bryce Patrick Bateman Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik évben mutatták be az első Szárnyas fejvadász filmet? 1982 1976 1999 2001 Következő kérdés 5/10 kérdés Ki írta a Harcosok klubja című film alapjául szolgáló regényt? Chuck Palahniuk Bret Easton Ellis H. P. Lovecraft Phillip K. Dick Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik színész nem szerepelt a Dűne 2021-es adaptációjában? Jason Momoa Ryan Gosling Zendaya Timothée Chalamet Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik fiktív karakter nem tartozott a "plasztikok" közé a Bajos csajok c. filmben? Regina George Gretchen Wieners Janis Ian Karen Smith Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik háborúban harcolt a Forrest Gump című film főszereplője, Forrest Gump? kubai vietnámi afganisztáni iraki Következő kérdés 9/10 kérdés Ki személyesítette meg Dr. Szöszi karakterét? Reese Witherspoon Natalie Portman Anne Hathaway Julia Roberts Következő kérdés 10/10 kérdés Mikor mutatták be A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége c. filmet? 2001 1996 2005 1992 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

