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Kvíz

Kvíz: Emlékszel a hírességekre, akik idén távoztak az élők sorából? Idézd fel most 2026 elhunytjait!

Pénzcentrum
2026. november 2. 18:04 2 perc

A mindenszentek napját követő november 2-a, a halottak napja, amikor az elhunytakra emlékezünk. Ebből az alkalomból a mai kvízen felidézzük azokat a hírességeket, akik idén távoztak az élők sorából. Vannak évek, amikor úgy érezzük, sorra hagynak itt bennünket szeretett színészeink, zenészeink és más művészek, vagy éppen jelentős tudósok, közéleti személyiségek. 2026 is sokak számára ilyen év lehet, sok fontos ember hunyt el idén is. Tedd próbára, te mennyire emlékszel az elmúlt év történéseire ilyen szempontból. Emlékezz velünk az elhunyt hírességekre!

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Kvíz: Emlékszel a hírességekre, akik idén távoztak az élők sorából? Idézd fel most 2026 elhunytjait!

1/10 kérdés
Melyik legendás amerikai színész hagyott itt bennünket 2026-ban az alábbiak közül?
Sean Connery
Kirk Douglas
Chuck Norris
Robert Redford
2/10 kérdés
A magyar rock and roll meghatározó alakjai közül, melyiküktől búcsúztunk 2026-ban?
Kóbor János
Fenyő Miklós
Bergendy István
Balázs Fecó
3/10 kérdés
2026-ban hunyt el az amerikai country zene királynője. Az alábbiak közül melyik híres szám szerzője és előadója?
I Will Always Love You
Ring of Fire
Crazy
I Cross My Heart
4/10 kérdés
Idén januárban hunyt el Catherine O’Hara, kanadai-amerikai színésznő is. Az alábbiak közül melyik, a magyar közönség körében is jól ismert filmben szerepelt?
Reszkessetek, betörők!
Nicsak, ki beszél!
Örömapa
Hat nap, hét éjszaka
5/10 kérdés
Melyik magyar együttes énekese, dalszerzője hunyt el 2026-ban az alábbiak közül?
Korál
Apostol
Omega
Bon-Bon
6/10 kérdés
Melyik híres pop-art stílusban alkotó képzőművész hunyt el 2026-ban?
Claes Oldenburg
Derek Boshier
David Hockney
Wayne Thiebaud
7/10 kérdés
2026-ban az egyik legjelentősebb kortárs magyar nyelvész is távozott az élők sorából, aki költő és műfordító is volt. Kitől kellett idén búcsút vennünk az alábbiak közül?
Bíró Ágnes
Fabó Kinga
Grétsy László
Nádasdy Ádám
8/10 kérdés
Melyik híres olasz divatház alapítója hunyt el 2026-ban?
Valentino
Versace
Armani
Prada
9/10 kérdés
Az alábbi magyar színművészek közül melyikük nem idén hunyt el?
Szilágyi Tibor
Scherer Péter
Máthé Erzsi
Voith Ági
10/10 kérdés
2026 októberében hunyt el az Apollo-program fedélzeti szoftverfejlesztésének egyik vezetője. Ki volt a számítógéptudós, rendszermérnök és üzletasszony, akit most gyászol a tudományos világ?
Katherine Johnson
Wernher von Braun
Margaret Hamilton
Abe Silverstein
Címlapkép: Getty Images
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