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A mindenszentek napját követő november 2-a, a halottak napja, amikor az elhunytakra emlékezünk. Ebből az alkalomból a mai kvízen felidézzük azokat a hírességeket, akik idén távoztak az élők sorából. Vannak évek, amikor úgy érezzük, sorra hagynak itt bennünket szeretett színészeink, zenészeink és más művészek, vagy éppen jelentős tudósok, közéleti személyiségek. 2026 is sokak számára ilyen év lehet, sok fontos ember hunyt el idén is. Tedd próbára, te mennyire emlékszel az elmúlt év történéseire ilyen szempontból. Emlékezz velünk az elhunyt hírességekre!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Emlékszel a hírességekre, akik idén távoztak az élők sorából? Idézd fel most 2026 elhunytjait! 1/10 kérdés Melyik legendás amerikai színész hagyott itt bennünket 2026-ban az alábbiak közül? Sean Connery Kirk Douglas Chuck Norris Robert Redford Következő kérdés 2/10 kérdés A magyar rock and roll meghatározó alakjai közül, melyiküktől búcsúztunk 2026-ban? Kóbor János Fenyő Miklós Bergendy István Balázs Fecó Következő kérdés 3/10 kérdés 2026-ban hunyt el az amerikai country zene királynője. Az alábbiak közül melyik híres szám szerzője és előadója? I Will Always Love You Ring of Fire Crazy I Cross My Heart Következő kérdés 4/10 kérdés Idén januárban hunyt el Catherine O’Hara, kanadai-amerikai színésznő is. Az alábbiak közül melyik, a magyar közönség körében is jól ismert filmben szerepelt? Reszkessetek, betörők! Nicsak, ki beszél! Örömapa Hat nap, hét éjszaka Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik magyar együttes énekese, dalszerzője hunyt el 2026-ban az alábbiak közül? Korál Apostol Omega Bon-Bon Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik híres pop-art stílusban alkotó képzőművész hunyt el 2026-ban? Claes Oldenburg Derek Boshier David Hockney Wayne Thiebaud Következő kérdés 7/10 kérdés 2026-ban az egyik legjelentősebb kortárs magyar nyelvész is távozott az élők sorából, aki költő és műfordító is volt. Kitől kellett idén búcsút vennünk az alábbiak közül? Bíró Ágnes Fabó Kinga Grétsy László Nádasdy Ádám Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik híres olasz divatház alapítója hunyt el 2026-ban? Valentino Versace Armani Prada Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbi magyar színművészek közül melyikük nem idén hunyt el? Szilágyi Tibor Scherer Péter Máthé Erzsi Voith Ági Következő kérdés 10/10 kérdés 2026 októberében hunyt el az Apollo-program fedélzeti szoftverfejlesztésének egyik vezetője. Ki volt a számítógéptudós, rendszermérnök és üzletasszony, akit most gyászol a tudományos világ? Katherine Johnson Wernher von Braun Margaret Hamilton Abe Silverstein Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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