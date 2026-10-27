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A magyar nyelv ma egészen másképp csengene a nyelvújítók munkája nélkül. Kazinczy Ferenc, akinek október 27-én ünnepeljük a születésnapját, meghatározó szerepet játszott abban a mozgalomban, amelynek során új szavak ezrei születtek. Csakhogy a nagy nyelvi kísérletezés nem minden eredménye bizonyult időtállónak. Most tíz olyan különös kifejezést gyűjtöttünk össze, amelyek végül nem váltak a mindennapi szóhasználat részévé. Vajon rájössz, mit jelentettek volna?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Tudod, mit jelent a restnök, a monyorú, a popont? A nyelvújítás legfurcsább szavaiból válogattunk 1/10 kérdés Melyik állatot szerették volna tevepárducnak nevezni a nyelvújítók? Okapi Gepárd Zebra Zsiráf Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen foglalkozást takart a pénzcsűrnök? Adószedő Könyvelő Pénzverő Bankár Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen írásjelet neveztek volna popontnak? Idézőjel Pontosvessző Gondolatjel Kettőspont Következő kérdés 4/10 kérdés Minek a leírására szolgált volna a szemintet? Szemforgatás Kacsintás Hunyorgás Pislogás Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen alakra, formára használták volna a monyorú szót? Szögletes Hengeres Ovális Csúcsos Következő kérdés 6/10 kérdés Mit jelentett volna a tapodék? Lábbeli Lábnyom Érintés Ragasztó Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen helyet neveztek volna üdvleldének? Mennyország Kolostor Kórház Zarándokhely Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik állatot nevezték volna restnöknek? Lajhár Kaméleon Borz Sün Következő kérdés 9/10 kérdés Mit jelentett a porzócsík? Tornádó Út Vasút Szántóföld Következő kérdés 10/10 kérdés Mit jelentett a véglakás? Sír vagy temető Kórház Börtön Idősek otthona Eredmények

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