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Kvíz

Kvíz: Tudod, mit jelent a restnök, a monyorú, a popont? A nyelvújítás legfurcsább szavaiból válogattunk

Pénzcentrum
2026. október 27. 17:56 2 perc

A magyar nyelv ma egészen másképp csengene a nyelvújítók munkája nélkül. Kazinczy Ferenc, akinek október 27-én ünnepeljük a születésnapját, meghatározó szerepet játszott abban a mozgalomban, amelynek során új szavak ezrei születtek. Csakhogy a nagy nyelvi kísérletezés nem minden eredménye bizonyult időtállónak. Most tíz olyan különös kifejezést gyűjtöttünk össze, amelyek végül nem váltak a mindennapi szóhasználat részévé. Vajon rájössz, mit jelentettek volna?

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Kvíz: Tudod, mit jelent a restnök, a monyorú, a popont? A nyelvújítás legfurcsább szavaiból válogattunk

1/10 kérdés
Melyik állatot szerették volna tevepárducnak nevezni a nyelvújítók?
Okapi
Gepárd
Zebra
Zsiráf
2/10 kérdés
Milyen foglalkozást takart a pénzcsűrnök?
Adószedő
Könyvelő
Pénzverő
Bankár
3/10 kérdés
Milyen írásjelet neveztek volna popontnak?
Idézőjel
Pontosvessző
Gondolatjel
Kettőspont
4/10 kérdés
Minek a leírására szolgált volna a szemintet?
Szemforgatás
Kacsintás
Hunyorgás
Pislogás
5/10 kérdés
Milyen alakra, formára használták volna a monyorú szót?
Szögletes
Hengeres
Ovális
Csúcsos
6/10 kérdés
Mit jelentett volna a tapodék?
Lábbeli
Lábnyom
Érintés
Ragasztó
7/10 kérdés
Milyen helyet neveztek volna üdvleldének?
Mennyország
Kolostor
Kórház
Zarándokhely
8/10 kérdés
Melyik állatot nevezték volna restnöknek?
Lajhár
Kaméleon
Borz
Sün
9/10 kérdés
Mit jelentett a porzócsík?
Tornádó
Út
Vasút
Szántóföld
10/10 kérdés
Mit jelentett a véglakás?
Sír vagy temető
Kórház
Börtön
Idősek otthona
Címlapkép: Getty Images
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