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Összefogtak a helyiek: elképesztő ünnepi fényparádéval készül a gyönyörű Balaton-parti falu
HelloVidék

Összefogtak a helyiek: elképesztő ünnepi fényparádéval készül a gyönyörű Balaton-parti falu

HelloVidék
2026. november 11. 18:45 2 perc

Nem csak nyáron érdemes a Balaton-part felé venni az irányt: december elején ismét ünnepi fényekbe öltözik Balatongyörök. December 5-én rendezik meg az Adventi Fényforgatagot, amelynek egyik leglátványosabb eseménye a III. Balatongyöröki Fénysétány megnyitója lesz. A látogatókat zenével, gyerekprogramokkal, Mikulással, forralt borral és adventi finomságokkal is várják, ráadásul a fények között ingyenesen sétálhatnak majd.

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A téli Balaton egészen más arcát mutatja, mint a nyári szezonban, de az ünnepi időszakban ilyenkor is akadnak olyan programok, amelyekért érdemes útra kelni. Balatongyörökön például december 5-én, 15 és 22 óra között rendezik meg az Adventi Fényforgatagot, amelynek kiemelt eseménye a harmadik alkalommal megnyíló Balatongyöröki Fénysétány lesz.

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A rendezvényen nemcsak a helyieket, hanem a környékre érkező vendégeket is várják. A délután és az este során kulturális és gyermekműsorok, zene, Mikulás és ünnepi meglepetések gondoskodnak a hangulatról. A látogatók a Fényteraszt és az ünnepi fényattrakciókat is felfedezhetik, miközben forralt borral, adventi finomságokkal és a Tourinform titkos recept alapján készülő téli teájával melegedhetnek át.

Az idei esemény egyik fontos pillanata lesz Vonyarcvashegy, Gyenesdiás, Vállus és Balatongyörök közös adventi gyertyagyújtása is. A négy település hagyományos közös ünnepi alkalma ezúttal Balatongyörökön kap helyet.

Közösségi összefogásból született a balatoni fényösvény

A Balatongyöröki Fénysétány 2024-ben, helyi összefogással indult útjára, és azóta a település egyik sajátos adventi hagyományává vált. A kezdeményezés különlegessége, hogy a látványosságot nem egyetlen szervező vagy vállalkozás hozza létre: helyi cégek, magánszemélyek és segítők, az úgynevezett Fényhozók közösen tesznek azért, hogy évről évre újabb fénydekorációkkal gazdagodjon a sétány.

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Az elmúlt két évben sok látogatót vonzott a fényárba öltöztetett balatoni partszakasz, amely idén is díjmentesen lesz látogatható. A szervezők szerint a közösségi összefogásnak köszönhetően a Fénysétány évről évre tovább fejlődhet.

Az adventi programon a 2027-es balatongyöröki falinaptárat is bemutatják, amelyet a helyszínen elsőként vásárolhatnak meg az érdeklődők. A rendezvény december 5-én 15 órakor kezdődik, és 22 óráig tart. A részletes programot és az egyes fellépések pontos időpontját a szervezők később teszik közzé.
Címlapkép: Getty Images
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