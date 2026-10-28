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Ma van az animáció világnapja, mely alkalomból az animációs alkotókat, illetve a rajz-, báb-, stop-motion és digitális technikával készült filmeket ünnepeljük világszerte. Magyaországon is nagy hagyománya van az animációs filmek készítésének, az első magyar Oscar-díjas alkotás Rofusz Ferenc A légy című 1980-as animációs rövidfilmje volt, amely 1981. március 31-én. A magyar filmkultúra megkerülhetetlen alkotásai az új generációk előtt sem ismeretlenek, mint az idén 40 éves Macskafogó, a Vuk, vagy a Szaffi. Ugyankkor ma is készülnek világszínvonalú magyar animációs filmek. Te mennyire vagy otthon a témában? A mai kvíz során felidézzük a magyar animáció történetének legfontosabb mérföldköveit, alkotóit.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Szereted a magyar rajzfilmeket, hazai animációt? Lássuk, mennyit tudsz a témáról valójában! 1/10 kérdés Melyik volt az a 2025-ben bemutatott magyar animációs film, amelyet Dargay Attilla eredeti, "fiókban maradt" figuratervei alapján készítettek el? Csongor és Tünde Műanyag égbolt Kojot négy lelke Toldi Következő kérdés 2/10 kérdés Mi annak 2024-ben bemutatott magyar animációs dokumentumfilmnek a címe, ami a rendszerváltás környékén kialakult, jegyhamisítási eseményeket mutatja be? Sárga Fecske Zöld Papagaj Fehér Golya Kék Pelikan Következő kérdés 3/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem Jankovics Marcell rendezése? Az ember tragédiája Fehérlófia Háry János Ének a csodaszarvasról Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbi animációs filmek közül melyikhez nem készült folytatás? Vuk Macskafogó Vacak / A hetedik testvér Vili, a veréb Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik az az 1991-ben bemutatott magyar–brit–japán koprodukciós fantasy rajzfilm, amely George MacDonald regénye alapján készült, rendezője Gémes József (Hugó, a víziló; Daliás idők; Vili, a veréb; Vacak, az erdő hőse)? Az erdő kapitánya Az idő urai Hófehér A hercegnő és a kobold Következő kérdés 6/10 kérdés Idén 40 éves a Macskafogó, az egyik legismertebb magyar animációs film. Hogy nevezik a filmben az egerek titkosszolgálatát? Intermouse CICA Egérpolice EGRUT Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy hívják a bárókisasszonyt, akinek a Szaffi című animációs filmben Botsinkay Jónás a kezére pályázik? Antimóna Tellúria Arzéna Szeléna Következő kérdés 8/10 kérdés Hogy hívták a Vuk ikonikus kutyapárosát? Kapitány és Vacak Frakk és Marcipán Vahúr és Fickó Napóleon és Lafayette Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik volt Magyarország első egész estés animációs filmje? János vitéz Vuk Macskafogó Az erdő kapitánya Következő kérdés 10/10 kérdés Macskássy Gyula Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, akit a "magyar rajzfilm atyjának" is neveznek. Az alábbiak közül melyik rajzfilmet nem ő rendezte? A kiskakas gyémánt félkrajcárja Egér és oroszlán A telhetetlen méhecske Lúdas Matyi Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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