2026. október 28. szerda Simon, Szimonetta
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
rajzfilm-illusztráció animáció gyerek szülő mozi program
Kvíz

Kvíz: Szereted a magyar rajzfilmeket, hazai animációt? Lássuk, mennyit tudsz a témáról valójában!

Pénzcentrum
2026. október 28. 17:58 2 perc

Ma van az animáció világnapja, mely alkalomból az animációs alkotókat, illetve a rajz-, báb-, stop-motion és digitális technikával készült filmeket ünnepeljük világszerte. Magyaországon is nagy hagyománya van az animációs filmek készítésének, az első magyar Oscar-díjas alkotás Rofusz Ferenc A légy című 1980-as animációs rövidfilmje volt, amely 1981. március 31-én. A magyar filmkultúra megkerülhetetlen alkotásai az új generációk előtt sem ismeretlenek, mint az idén 40 éves Macskafogó, a Vuk, vagy a Szaffi. Ugyankkor ma is készülnek világszínvonalú magyar animációs filmek. Te mennyire vagy otthon a témában? A mai kvíz során felidézzük a magyar animáció történetének legfontosabb mérföldköveit, alkotóit. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Szereted a magyar rajzfilmeket, hazai animációt? Lássuk, mennyit tudsz a témáról valójában!

1/10 kérdés
Melyik volt az a 2025-ben bemutatott magyar animációs film, amelyet Dargay Attilla eredeti, "fiókban maradt" figuratervei alapján készítettek el?
Csongor és Tünde
Műanyag égbolt
Kojot négy lelke
Toldi
2/10 kérdés
Mi annak 2024-ben bemutatott magyar animációs dokumentumfilmnek a címe, ami a rendszerváltás környékén kialakult, jegyhamisítási eseményeket mutatja be?
Sárga Fecske
Zöld Papagaj
Fehér Golya
Kék Pelikan
3/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem Jankovics Marcell rendezése?
Az ember tragédiája
Fehérlófia
Háry János
Ének a csodaszarvasról
4/10 kérdés
Az alábbi animációs filmek közül melyikhez nem készült folytatás?
Vuk
Macskafogó
Vacak / A hetedik testvér
Vili, a veréb
5/10 kérdés
Melyik az az 1991-ben bemutatott magyar–brit–japán koprodukciós fantasy rajzfilm, amely George MacDonald regénye alapján készült, rendezője Gémes József (Hugó, a víziló; Daliás idők; Vili, a veréb; Vacak, az erdő hőse)?
Az erdő kapitánya
Az idő urai
Hófehér
A hercegnő és a kobold
6/10 kérdés
Idén 40 éves a Macskafogó, az egyik legismertebb magyar animációs film. Hogy nevezik a filmben az egerek titkosszolgálatát?
Intermouse
CICA
Egérpolice
EGRUT
7/10 kérdés
Hogy hívják a bárókisasszonyt, akinek a Szaffi című animációs filmben Botsinkay Jónás a kezére pályázik?
Antimóna
Tellúria
Arzéna
Szeléna
8/10 kérdés
Hogy hívták a Vuk ikonikus kutyapárosát?
Kapitány és Vacak
Frakk és Marcipán
Vahúr és Fickó
Napóleon és Lafayette
9/10 kérdés
Melyik volt Magyarország első egész estés animációs filmje?
János vitéz
Vuk
Macskafogó
Az erdő kapitánya
10/10 kérdés
Macskássy Gyula Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, akit a "magyar rajzfilm atyjának" is neveznek. Az alábbiak közül melyik rajzfilmet nem ő rendezte?
A kiskakas gyémánt félkrajcárja
Egér és oroszlán
A telhetetlen méhecske
Lúdas Matyi
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #film #magyar #kultúra #szórakozás #világnap #filmek #oscar-díj #kvíz #filmes kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:45
18:32
18:24
17:58
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 28. 17:34 Megtorpant a magyar tőzsde: megütötték a hazai nagyvállalatok árfolyamát
október 28. 13:36 Mélypontra zuhant a forint a sorsdöntő Fed-döntés előtt: közben váratlan tervekkel állt elő a kormány
október 28. 10:34 Nagy bejelentésre vár a világ: kilőtt a Deutsche Bank, miközben rakétatámadás rázta meg az olajpiacot
október 27. 17:34 Hatalmas fordulat az OTP-nél: kilőtt a magyar bankpapír, miközben a tengerentúlon elszabadult a pokol
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 28.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
2026. október 27.
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
2026. október 28.
Közel 170 ezer forintot dob a kukába évente egy négyfős magyar család: ez a három élelmiszer végzi a legtöbbször a szemétben
2026. október 28.
Figyelem! Életveszélyes füstérzékelő bukott meg a teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd
2026. október 28.
Mennyire hiszel a Google-értékeléseknek? Öt csillag öt véleményből vagy 4,6 ötszázból: te melyiket választanád?
NAPTÁR
Tovább
2026. október 28. szerda
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod!
2
4 hete
Kvíz: Mennyire emlékszel a magyar népmesékre? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
3
2 hónapja
Kvíz: Emlékszel még a híres magyar versekre? Lássuk, felismered-e a költőt néhány sorból!
4
4 hete
Kvíz: Te ismered ezeket az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hányat tudsz helyesen!
5
3 hónapja
Kvíz: Mennek még a római számok? Lássuk, hogy boldogulsz ezzel az X kérdéssel!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előszereteti értéken
egyes személyek meghatározott tárgyakhoz kötődő egyedi értékítéletét értjük. Az előszereteti értéknek nincs valóságos értéke, ezért a biztosítók előszereteti értékre biztosítást általában nem vállalnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 19:01
Kész horror, ami itt vár: így néz ki most a magyar szellemfalu, az üdülőfalunak épült Aprajafalva + Videó
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 17:36
Bejelentette Magyar Péter: jön a szigor az elektromos rollerekre, életkori korlátozást is bevezetnek
Agrárszektor  |  2026. október 28. 18:29
Tarolnak ezek a magyar borok: bekerültek az EU elitjébe