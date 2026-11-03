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Japán földrajza, történelme és kultúrája egyaránt számos érdekességet rejt, a szigetországot pedig természeti adottságai és különleges hagyományai is egyedivé teszik. A mai kvíz során Japán legfontosabb földrajzi jellemzői mellett az ország múltjával, művészetével és mindennapi kultúrájával kapcsolatos ismereteidet is próbára teheted. Megnézzük, mennyire igazodsz el a japán városok, hegyek és szigetek világában, de a japán kultúra és művészet is terítékre kerül. Most kiderítheted, mennyire ismered a gésák és szamurájok országát!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyit tudsz Japánról, a felkelő nap országáról? Lássuk, mennyire ismered a japán földrajzot, kultúrát! 1/10 kérdés Melyik nem Japán egyik fő szigete az alábbiak közül? Sikoku Hokkaido Honsú Hajnan Következő kérdés 2/10 kérdés Mi Japán hivatalos pénzneme? jüan rúpia jen von Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik japán város volt az ország császári fővárosa több mint ezer éven át, egészen 1868-ig? Nagoja Fukuoka Kiotó Oszaka Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik fogalom fedi le a harcos útját, vagyis a szamurájok erkölcsi és viselkedési eszményét? busidó ikebana kintsugi origami Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik a legmagasabb hegy Japánban? Ontake Tate-hegy Fudzsi Kita-hegy Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik japán étel készül ecetes rizsből, és gyakran hallal, tenger gyümölcseivel vagy zöldségekkel tálalják? szukijaki rámen tempura szusi Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik japán művész készítette A nagy hullám Kanagavánál című, világhírű fametszetet? Hirosige Ogata Kórin Kacusika Hokuszai Ito Jakucsú Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik japán város fekszik legészakabbra az alábbiak közül? Szapporo Hirosima Jokohama Kiotó Következő kérdés 9/10 kérdés Mi a kabuki? japán teaszertartási iskola hagyományos japán harcművészet hagyományos japán színházi forma, amely látványos jelmezeiről és stilizált játékáról ismert japán eredetű hangszer Következő kérdés 10/10 kérdés Mit ünnepelnek Japánban a hanami hagyományával? Az őszi lombok sárgára színeződését A cseresznyefák virágzását A rizs betakarítását Az újévet Eredmények

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