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Kiotó, Japán – 2012. december 1.: A Toji-pagoda ősszel. Ez a pagoda az ország legmagasabbja.
Kvíz

Kvíz: Mennyit tudsz Japánról, a felkelő nap országáról? Lássuk, mennyire ismered a japán földrajzot, kultúrát!

Pénzcentrum
2026. november 3. 17:58 2 perc

Japán földrajza, történelme és kultúrája egyaránt számos érdekességet rejt, a szigetországot pedig természeti adottságai és különleges hagyományai is egyedivé teszik. A mai kvíz során Japán legfontosabb földrajzi jellemzői mellett az ország múltjával, művészetével és mindennapi kultúrájával kapcsolatos ismereteidet is próbára teheted. Megnézzük, mennyire igazodsz el a japán városok, hegyek és szigetek világában, de a japán kultúra és művészet is terítékre kerül. Most kiderítheted, mennyire ismered a gésák és szamurájok országát!

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Kvíz: Mennyit tudsz Japánról, a felkelő nap országáról? Lássuk, mennyire ismered a japán földrajzot, kultúrát!

1/10 kérdés
Melyik nem Japán egyik fő szigete az alábbiak közül?
Sikoku
Hokkaido
Honsú
Hajnan
2/10 kérdés
Mi Japán hivatalos pénzneme?
jüan
rúpia
jen
von
3/10 kérdés
Melyik japán város volt az ország császári fővárosa több mint ezer éven át, egészen 1868-ig?
Nagoja
Fukuoka
Kiotó
Oszaka
4/10 kérdés
Melyik fogalom fedi le a harcos útját, vagyis a szamurájok erkölcsi és viselkedési eszményét?
busidó
ikebana
kintsugi
origami
5/10 kérdés
Melyik a legmagasabb hegy Japánban?
Ontake
Tate-hegy
Fudzsi
Kita-hegy
6/10 kérdés
Melyik japán étel készül ecetes rizsből, és gyakran hallal, tenger gyümölcseivel vagy zöldségekkel tálalják?
szukijaki
rámen
tempura
szusi
7/10 kérdés
Melyik japán művész készítette A nagy hullám Kanagavánál című, világhírű fametszetet?
Hirosige
Ogata Kórin
Kacusika Hokuszai
Ito Jakucsú
8/10 kérdés
Melyik japán város fekszik legészakabbra az alábbiak közül?
Szapporo
Hirosima
Jokohama
Kiotó
9/10 kérdés
Mi a kabuki?
japán teaszertartási iskola
hagyományos japán harcművészet
hagyományos japán színházi forma, amely látványos jelmezeiről és stilizált játékáról ismert
japán eredetű hangszer
10/10 kérdés
Mit ünnepelnek Japánban a hanami hagyományával?
Az őszi lombok sárgára színeződését
A cseresznyefák virágzását
A rizs betakarítását
Az újévet
Címlapkép: Getty Images
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