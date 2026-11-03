Vajon meg lehet-e még élni ma a kalapkészítésből, és mennyibe kerül egy kézzel készített fejfedő?
Kvíz: Mennyit tudsz Japánról, a felkelő nap országáról? Lássuk, mennyire ismered a japán földrajzot, kultúrát!
Japán földrajza, történelme és kultúrája egyaránt számos érdekességet rejt, a szigetországot pedig természeti adottságai és különleges hagyományai is egyedivé teszik. A mai kvíz során Japán legfontosabb földrajzi jellemzői mellett az ország múltjával, művészetével és mindennapi kultúrájával kapcsolatos ismereteidet is próbára teheted. Megnézzük, mennyire igazodsz el a japán városok, hegyek és szigetek világában, de a japán kultúra és művészet is terítékre kerül. Most kiderítheted, mennyire ismered a gésák és szamurájok országát!
Kvíz: Mennyit tudsz Japánról, a felkelő nap országáról? Lássuk, mennyire ismered a japán földrajzot, kultúrát!
Kvíz: Ismered a régi temetési szokásainkat? Kiderül, mennyire vagy jártas a halál körüli babonákban!
Hogyan búcsúztatták régen a halottakat Magyarországon? Teszteld a tudásod a különös temetési szokásokról és a hozzájuk kapcsolódó babonákról!
Kvíz: Szörnyen sokat tudsz a halloweenről? Ezúttal nem biztos, hogy elég lesz a horrorfilmekből szerzett tudásod!
A vámpírokról és vérfarkasokról nem csak a horrorfilmek mesélnek! Teszteld, mennyire ismered a hátborzongató legendákat és a régi babonákat!
Holnap lesz a reformáció emléknapja, ugyanis Luther Márton 1517. október 31-én tűzte ki 95 pontból álló téziseit a wittenbergi vártemplom ajtajára.
A mai kvíz összeállításakor olyan közmondásokat, szólásokat, kifejezéseket gyűjtöttünk, melyek papokhoz kapcsolódnak.
A mai kvíz során felidézzük a magyar animáció történetének legfontosabb mérföldköveit, alkotóit.
Kvíz: Tudod, mit jelent a restnök, a monyorú, a popont? A nyelvújítás legfurcsább szavaiból válogattunk
Milyen lenne a magyar nyelv, ha a nyelvújítók minden ötlete bevált volna? Kvízünkben tíz különös szóval teheted próbára a tudásodat és a nyelvérzékedet!
Azt hiszed, jól ismered a szomszédos Ausztriát? Tíz változatos kérdéssel tesszük próbára a tudásodat, hogy kiderüljön, mennyire vagy képben!
Kvíz: Mennyire ismered az őshonos magyar borszőlőket és a magyar bor történetét? Lássuk, mennyit tudsz a témáról!
A mai kvíz során a magyar borászat múltjának fontos állomásait, a hagyományos szőlőfajtákat és az ország legjelentősebb borvidékeit ismerheted meg közelebbről.
Kvíz: Állat vagy növény? Nem is olyan egyszerű megmondani, hogy milyen élőlényt rejt ez a 10 becsapós elnevezés!
A természetben számos olyan fajjal találkozhatunk, amelyek neve könnyen félrevezethet, és még a természetkedvelőket is elbizonytalaníthatja.
Október 23-án azokra emlékezünk, akik kiálltak Magyarország szabadságáért. Tíz kérdésünk segítségével még közelebbről megismerheted az 1956-os hősöket.
Kvíz: Emlékszel még mi vezetett az 1956-os forradalomhoz? Lássuk, mennyire kopott meg a töri tudásod!
Tedd próbára a tudásodat, és nézd meg, mennyire ismered a forradalom közvetlen előzményeit!
Felfedezők, legendás hajók, híres utazások és történelmi események. Vajon mennyit tudsz a hajózás történetéről? Teszteld magad kvízünkkel!
Kvíz: Ismered a márkát, de vajon felismered a logóját? Most kiderül, mennyire figyelsz vásárlás közben!
Eltüntettük a jól ismert márkák logóiról az árulkodó feliratokat. Vajon a megmaradt színek és formák alapján is rájössz, melyik melyikhez tartozik?
Kvíz: Te tudod mit jelentenek a leggyakoribb magyar keresztnevek? Lássuk, képben vagy-e, melyik név mit jelent!
A mai kvíz során próbára teheted a tudásod az aktuálisan legdivatosabb nevek jelentése kapcsán.
Kvíz: Jártas vagy a gyermeknevelésben? Erre a 10 kérdésre sokszor még gyakorló szülők sem tudják a helyes választ!
A mai kvíz a gyermekek fejlődésének fontos állomásait járja körül, az első életév mérföldköveitől a kisgyermekkor sajátosságaiig.
Tíz rövid történetleírás, tíz meghatározó magyar regény. Tedd próbára az irodalmi tudásod a magyar regényírás napja alkalmából!
Kvíz: Te átmennél 2026-ban az őszi érettségin? Tedd próbára magyar, matek és töri tudásod a friss kérdésekkel!
A mai kvíz során ízelítőt kaphatsz a feladatokból, amik idén ősszel a diákok elé kerültek magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tárgyakból.
Te meg tudnád mondani, melyik megyeszékhelyen a legnagyobb az ott élő nők aránya, hány nő dolgozik a mezőgazdaság területén, vagy