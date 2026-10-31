Kvíz: Szörnyen sokat tudsz a halloweenről? Ezúttal nem biztos, hogy elég lesz a horrorfilmekből szerzett tudásod!

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Azt hiszed, mindent tudsz a vámpírokról, vérfarkasokról és más rémisztő teremtményekről? Lehet, hogy a horrorfilmeket kívülről fújod, de vajon a természetfeletti lényekhez kapcsolódó régi hiedelmek között is eligazodsz? Tedd próbára a tudásodat halloweeni kvízünkben, és derítsd ki, mennyire tudnak még meglepni a szörnyek!

Címlapkép: Getty Images

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