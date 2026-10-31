avaly 93 tűzeset történt a temetőkben és azok környékén, idén azonban már 103 esetet regisztráltak.
Kvíz: Szörnyen sokat tudsz a halloweenről? Ezúttal nem biztos, hogy elég lesz a horrorfilmekből szerzett tudásod!
Azt hiszed, mindent tudsz a vámpírokról, vérfarkasokról és más rémisztő teremtményekről? Lehet, hogy a horrorfilmeket kívülről fújod, de vajon a természetfeletti lényekhez kapcsolódó régi hiedelmek között is eligazodsz? Tedd próbára a tudásodat halloweeni kvízünkben, és derítsd ki, mennyire tudnak még meglepni a szörnyek!
Kvíz: Szörnyen sokat tudsz a halloweenről? Itt nem biztos, hogy elég lesz a horrorfilmekből szerzett tudásod!
Rém jól szórakozol? Folytasd ezekkel a kvízekkel!
Holnap lesz a reformáció emléknapja, ugyanis Luther Márton 1517. október 31-én tűzte ki 95 pontból álló téziseit a wittenbergi vártemplom ajtajára.
A mai kvíz összeállításakor olyan közmondásokat, szólásokat, kifejezéseket gyűjtöttünk, melyek papokhoz kapcsolódnak.
A mai kvíz során felidézzük a magyar animáció történetének legfontosabb mérföldköveit, alkotóit.
Kvíz: Tudod, mit jelent a restnök, a monyorú, a popont? A nyelvújítás legfurcsább szavaiból válogattunk
Milyen lenne a magyar nyelv, ha a nyelvújítók minden ötlete bevált volna? Kvízünkben tíz különös szóval teheted próbára a tudásodat és a nyelvérzékedet!
Azt hiszed, jól ismered a szomszédos Ausztriát? Tíz változatos kérdéssel tesszük próbára a tudásodat, hogy kiderüljön, mennyire vagy képben!
Kvíz: Mennyire ismered az őshonos magyar borszőlőket és a magyar bor történetét? Lássuk, mennyit tudsz a témáról!
A mai kvíz során a magyar borászat múltjának fontos állomásait, a hagyományos szőlőfajtákat és az ország legjelentősebb borvidékeit ismerheted meg közelebbről.
Kvíz: Állat vagy növény? Nem is olyan egyszerű megmondani, hogy milyen élőlényt rejt ez a 10 becsapós elnevezés!
A természetben számos olyan fajjal találkozhatunk, amelyek neve könnyen félrevezethet, és még a természetkedvelőket is elbizonytalaníthatja.
Október 23-án azokra emlékezünk, akik kiálltak Magyarország szabadságáért. Tíz kérdésünk segítségével még közelebbről megismerheted az 1956-os hősöket.
Kvíz: Emlékszel még mi vezetett az 1956-os forradalomhoz? Lássuk, mennyire kopott meg a töri tudásod!
Tedd próbára a tudásodat, és nézd meg, mennyire ismered a forradalom közvetlen előzményeit!
Felfedezők, legendás hajók, híres utazások és történelmi események. Vajon mennyit tudsz a hajózás történetéről? Teszteld magad kvízünkkel!
Kvíz: Ismered a márkát, de vajon felismered a logóját? Most kiderül, mennyire figyelsz vásárlás közben!
Eltüntettük a jól ismert márkák logóiról az árulkodó feliratokat. Vajon a megmaradt színek és formák alapján is rájössz, melyik melyikhez tartozik?
Kvíz: Te tudod mit jelentenek a leggyakoribb magyar keresztnevek? Lássuk, képben vagy-e, melyik név mit jelent!
A mai kvíz során próbára teheted a tudásod az aktuálisan legdivatosabb nevek jelentése kapcsán.
Kvíz: Jártas vagy a gyermeknevelésben? Erre a 10 kérdésre sokszor még gyakorló szülők sem tudják a helyes választ!
A mai kvíz a gyermekek fejlődésének fontos állomásait járja körül, az első életév mérföldköveitől a kisgyermekkor sajátosságaiig.
Tíz rövid történetleírás, tíz meghatározó magyar regény. Tedd próbára az irodalmi tudásod a magyar regényírás napja alkalmából!
Kvíz: Te átmennél 2026-ban az őszi érettségin? Tedd próbára magyar, matek és töri tudásod a friss kérdésekkel!
A mai kvíz során ízelítőt kaphatsz a feladatokból, amik idén ősszel a diákok elé kerültek magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tárgyakból.
Te meg tudnád mondani, melyik megyeszékhelyen a legnagyobb az ott élő nők aránya, hány nő dolgozik a mezőgazdaság területén, vagy
Kvíz: Szeretsz kirándulni, jól ismered a Zemplént? Lássuk, mennyit tudsz a hegységről és látnivalóiról!
Teszteld magad 10 kérdéssel, és nézd meg, mennyire mozogsz otthonosan a Zemplén hegyei, várai és látnivalói között.
Ritkábban használt, idegen eredetű és régies szavak következnek. Vajon hány jelentését találod el segítség nélkül?
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A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
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Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
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Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
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