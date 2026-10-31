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Kvíz

Kvíz: Szörnyen sokat tudsz a halloweenről? Ezúttal nem biztos, hogy elég lesz a horrorfilmekből szerzett tudásod!

Pénzcentrum
2026. október 31. 18:02 2 perc

Azt hiszed, mindent tudsz a vámpírokról, vérfarkasokról és más rémisztő teremtményekről? Lehet, hogy a horrorfilmeket kívülről fújod, de vajon a természetfeletti lényekhez kapcsolódó régi hiedelmek között is eligazodsz? Tedd próbára a tudásodat halloweeni kvízünkben, és derítsd ki, mennyire tudnak még meglepni a szörnyek!

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Kvíz: Szörnyen sokat tudsz a halloweenről? Itt nem biztos, hogy elég lesz a horrorfilmekből szerzett tudásod!

1/10 kérdés
Melyik növényről tartja úgy a hiedelem (és többnyire a popkultúra is), hogy hatásosan távol tartja a vámpírokat?
Aranyeső
Káposzta
Fokhagyma
Petrezselyem
2/10 kérdés
Milyen égi jelenséghez kötik egy ember farkasemberré alakulását?
Újhold
Üstökös
Telihold
Napfogyatkozás
3/10 kérdés
Állítólag milyen eszközzel közlekednek a boszorkányok az éjszakai égbolton?
Seprű
Varázstök
Denevér
Repülő szőnyeg
4/10 kérdés
Mit jelent pontosan a német eredetű „poltergeist” szó a parajelenségek és a szellemek világában?
Zajongó, kopogó szellem
Rosszindulatú démon
Félholt elme
Emlékező lélek
5/10 kérdés
Melyik karibi szigetország népi vallásából, a vuduból eredeztetik sokan a zombikat?
Haiti
Jamaika
Kuba
Ciprus
6/10 kérdés
Melyik ókori civilizáció fejlesztette a legmagasabb szintre a holttestek tartósítását, a mumifikálást?
Inka
Mezopotámia
Egyiptom
Róma
7/10 kérdés
A hiedelmek szerint mi történik, amikor egy vámpír tükörbe néz?
Megijed
Ragyog
Nincs tükörképe
Elalszik
8/10 kérdés
A modern zombifilmek és popkulturális történetek szerint jellemzően minek az elfogyasztására vágynak az élőhalottak?
disznóvér
emberi szív
ártatlan lélek
emberi agy
9/10 kérdés
Milyen anyagról tartják úgy, hogy képes megsebezni vagy elpusztítani a farkasembert?
szenteltvíz
kősó
ezüst
tölgyfa
10/10 kérdés
Milyen állatról tartja úgy a babona, hogy a boszorkányok hűséges segítője és az úton átfutva balszerencsét hoz?
Egyszemű varjú
Szarvas kecske
Fekete macska
Éjjeli bagoly

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Címlapkép: Getty Images
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