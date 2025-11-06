Mikor van Márton-nap és a libanapok 2025-ben? Mit ünneplünk Márton napján? - A Szent Márton-nap története, legendája, népszokások, hagyományok

Minden év november 11-e Márton-nap, vagyis Tours-i Szent Márton napja, mely egyben a naptár szerinti Márton névnap is. A 4. században élt pannóniai, savariai születésű tours-i püspök a katonák, a koldusok és számos mesterség védőszentje, valamint a frank birodalom, Magyarország, a kismartoni püspökség, több német város és a pannonhalmi főapátság patrónusa. Az ünnephez számos népszokás és hagyomány kapcsolódik, illetve minden évben számos program várja az érdeklődőket. Cikkünkből kiderül többek között, mi a Márton-nap története, honnan ered a Márton-napi lámpás szokása és az is, hogy mikor lesznek a Márton-napi libanapok 2025-ben.

A Márton-napot főként németajkú területeken ünnepelték és ünneplik a mai napig, innen terjedt el Európa több vidékére, köztük Magyarországra is. Szent Mártont a hagyomány szerint már a honfoglalás előtti időkben is tisztelték hazánkban, aki a legendák szerint álmában sietett Szent István segítségére. A pannonhalmi bencés apátság is Márton tiszteletére épült, mert egy hagyomány szerint a szent itt született. A legújabb kutatások szerint azonban Szent Mártonnak Szombathely volt a szülővárosa.

Szent Márton-nap története

Ahogy a legtöbb keresztény ünnep, a Márton-nap hagyományai is rendelkeznek pogány gyökerekkel. Az évnek ebben a szakában értek véget a földmunkák, lakomákat, bálakat tartottak, megkóstolták az újbort. Megkezdték továbbá az éléskamrák feltöltését a téli időszakra készülve. Ennek a napnak a környékén tehát mindig is volt egy éves fordulópont a mezőgazdasági munkák, a téli készülődés és időjárásváltozás tekintetében.

A keresztény naptár szerint is fontos nap a Márton-nap: az utolsó ünnep az advent beköszönte előtt, amikor már böjtöléssel készültek a karácsonyra. A keresztény hagyomány Tours-i Szent Mártonnak szenteli ezt a napot, akinek a nevéhez számos legenda kötődik, melyből több egykori és még ma is maradt szokásunk ered, mint pl. a libahús fogyasztása vagy a gyerekek által előadott történetek, koldusnak öltözés. A két hagyomány találkozásából születettek meg a Márton-napi szokások.

Ki volt Tours-i Szent Márton? A Márton-nap legendája

Tours-i Szent Márton Tours harmadik püspöke volt a Wikipédia vonatkozó szócikke szerint. Franciaország egyik legismertebb keresztény szentjévé vált, a Harmadik Francia Köztársaság védőszentjének hirdették, továbbá számos közösség és szervezet védőszentje lett Európában szerte. Tours-i szentélye a spanyolországi Santiago de Compostela - a köznyelvben elterjedt nevén El Camino - felé vezető úton a zarándokok híres megállója lett.

Szent Márton a Római Birodalom területén, Savariában (ma Szombathely) született a Kr. u. 316-os vagy 317-es évben. A hagyomány úgy tartja, hogy a szülőháza felett áll a mai Szent Márton-templom. 12 évesen úgy döntött, felveszi a kereszténységet, szülei ezt nem nézték jó szemmel. 15 évesen apja akaratára belépett a hadseregbe, fiatal kora miatt 4 évig egy kiképző egységnél szolgált, majd 19 évesen lett legionárius.

Számos történet tanúskodik jóságáról, segítőkészségéről. Az egyik legenda szerint egy téli este éppen kilépett Ambianensium (ma Amiens) kapuján, amikor nélkülöző koldussal találkozott, akit rablók fosztottak ki és vertek meg. Saját köpenyét kardjával kettévágta, egyik felét a koldus vállára borította. Álmában Jézus jelent meg a koldusnak adott köpenydarabban. 339-ben, 22 évesen megkeresztelkedett.

Miután 341-ben kilépett a hadseregből Poitiers-ba ment, majd 355-ben Julianus császárral Galliába. Ezután visszatért szülőföldjére. Azonban a 4. században megerősödött az eretnek ariánus mozgalom, így Mártont elűzték Savariából. Ismét Itáliába ment, viszont az ariánusok innen is elűzték. Amikor 360-ban megszűnt a veszély, visszatért Galliába és a falvak lakóinak térítésével foglalkozott. 361-ben Ligugében megalapította az egyik első európai szerzetes kolostort.

371-ben Mártont Tours püspökévé választották meg, ő azonban tiltakozott megválasztása ellen. A legenda szerint egy libaólban próbált elrejtőzni, de a ludak elárulták gágogásukkal. Fontos hittérítő munkát végzett, a pogány falvak nagy részét megtérítette, az életéről szóló történekben sok csoda fordul elő. Márton hivatását haláláig gyakorolta, 397. november 8-án hunyt el. Három nap múlva, november 11-én Tours-ban temették el, sírja felett kápolnát emeltek.

Mikor van Márton-nap?

Márton-nap november 11-ére, Tours-i Szent Márton halálának napjára esik. Erre a napra esik a Márton névnap is. A szentet sok országban tisztelik, többek között az Árpád-ház és Magyarország patrónusa is. A 2016-os évet Szent Márton-emlékévnek nyilvánította a magyar kormány születésének 1700 éves évfordulója alkalmából.

Márton-napi lámpás, Márton-napi liba és más szokások

Akárcsak más ünnepek esetében, a Márton-napi szokások is tájanként, országonként eltérhetnek. Míg a németalföldi területeken egy Mikuláshoz hasonló szakállas, lovon érkező férfi hoz ajándékot (dióféléket, almát) a gyerekeknek ezen a napon, addig Németország egyes vidékein a krampuszhoz hasonló alak ijesztgeti a gyermekeket, majd ad apró ajándékot. Máltán pedig jellegzetes kis zsákocskában kapták az ajándékot a gyerekek, mint ma sok helyen Mikuláskor.

Több országban megtalálható a házról-házra járás szokása is - mely nagyon hasonló a mai mindenszentek és halloween-hez kapcsolódó hagyományhoz - mely feltehetően abból alakult ki, hogy a Márton-nap határnap volt: ez volt a tisztújítás, a fizetés, a jobbágytartozás lerovásának napja. A Márton-napi járandóság szerepelt a papok, a tanítók és a pásztorok javadalmai között. A korábbi kötelezettségeket később elfelejtették, vagy ajándékozássá alakultak át - írja a Wikipédia. Továbbá Márton-napon fizette meg a gazda a pásztoroknak az ún. bélesadót vagy rétespénzt, míg a pásztorok többágú vesszőt (Szent Márton vesszejét) ajándékoztak a gazdáknak.

Még a Dunántúlon is szokás volt, hogy Szent Márton napjának estéjén a pásztorok végigjárták a házakat, köszöntőt mondtak és dús lombú nyírfavesszőt tartottak a kezükben, melyből a gazdának is adtak.

A beöltözés szokása szintén hagyomány volt Márton-napon: Szent Márton és a koldus történetét idézve főként gyerekek öltöztek koldusoknak ezen a napon. A gyerekek továbbá elő is adták a szent történeteket, valamint fáklyás vagy lámpásos felvonulást tartottak. Az óvodákban ma is gyakran telik a Márton-nap lámpás készítéssel, majd felvonulással, bár Magyarországon ez főként a német nemzetiségűek lakta vidékeken jellemző. A Márton-nap éppen Mindenszentek és Miklós-nap (Mikulás) közé esett, a hozzá kapcsolódó népszokások és hagyományok ezért mindkét ünnepre hasonlítanak.

Hazánkban a leginkább élő hagyomány talán a Márton-napi libasült. A Márton-nap liba köré épülő szokásai valószínűleg Szent Márton legendája miatt terjedt el, amikor a libák elárulták a bújkáló püspököt. Ahogy a mondás is tartja, "Aki Márton-napján libát nem eszik, egész évben éhezik". Erre a régi hagyományra sok vendéglátóhely épít ma is. Az újbor megkóstolása szintén jellemző még ezen a napon, de a bor nagyobb szerephez jut más országokban is a bortermelő vidékeken. Viszont például a portugáloknál nyoma sincs a hagyományok között libának, a bor mellé ott a sült gesztenye a hagyományos étel ezen a napon.

Ma már felvehetjük a hagyományok sorába, hogy Márton-nap környékén a vendéglátóhelyek jellemzően kacsa- és libahúsból készülő ételekkel, menükkel csábítják be a vendégeket. A Márton-napi libanapok 2025-ben sem marad el: cikkünk végén az aktuális programokra is kitérünk; ha kifejezetten ez érdekel, görgess lejjebb.

Márton-napi babonák, a Márton-nap jelentése

Akárcsak a legtöbb jeles naphoz, Márton napjához is több időjárással kapcsolatos néphit kapcsolódik. Az egyik, "ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható", a másik pedig, hogy "Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál". Nagyjából ugyanazt jelenti a két mondás, ha november 11-én hideg, havas idő van, karácsonykor enyhe lesz az időjárás. Egy másik népi megfigyelés szerint a Márton-napi idő a márciusi időt mutatja. A néphagyomány úgy tartja, a Márton-napi eső utána rendszerint fagy, majd szárazság következik.

Sőt, a libacsontból is meg lehetett jósolni, milyen idő lesz karácsonykor: ha a mellből kiszedett csont hosszú és fehér volt, hosszú, havas, hideg tél jön, ha pedig rövid és barna, akkor enyhe telünk lesz.

A másik fontos babona, hogy ezen a napon nem volt szabad házimunkát végezni, mert az pusztulást hozhat a jószágok és termények között. Így az asszonyok, szolgálók nyugodtan részt vehettek a lakomákon, bálakon, vásárokon, a munka megvárta őket.

Azt pedig már említettük, hogy úgy tartották, aki Márton-napon nem eszik libát, éhezik a következő évben. Ez a hit valószínűleg abból fakad, hogy lezárult a betakarítások időszaka, eddig a napig kellett gondoskodni az éléskamrák feltöltéséről. Aki ezt elmulasztotta, vagy akinek ez nem sikerült, az szűkös tél elé néz.

Márton-nap vers

Jellemzően a Márton-nap óvodai ünneppé vált, melynek nemcsak a lámpásos felvonulás, koldusnak öltözés a része, hanem a jeles naphoz kapcsolódó mondókák, versek szavalása is hozzá tartozik. Ezek közül sok csak annyiban kapcsolódik a Szent Márton-naphoz, hogy libák szerepelnek benne. Nézzünk néhány példát!

Orgoványi Anikó: Márton püspök kalandjai

Tudjátok-e ki volt Márton?

Püspök lett egy katonából.

Vajon ez hogy történhetett?

Mindjárt elmesélem nektek.

Hűvös szél fújt, eső esett,

Márton lóháton ügetett,

bíborvörös palástjában

nem bánta ő a hideget.

Amint éppen így vágtázott,

egy koldus épp elé esett.

Szegény ember ázott, fázott,

így szíve rajta megesett.

Vacogott a koldus: - Fázom!

- Fogjad, itt a fél palástom! -

azzal köpönyegét fogta,

kardjával széthasította.

A koldusra terítette,

köszönetet se várt érte,

ellovagolt héthatáron,

túl a hegyen, pusztaságon.

Vajon hová tűnt el Márton?

Keresik őt réten, gáton.

Talán elrepült a széllel?

A föld tán csak nem nyelte el!

Csitt, füleljünk csak egy kicsit!

Honnan jön ez a hangzavar?

Ezer libatorok gágog!

Hatalmas itt a zűrzavar!

Nocsak, ki lapul az ólban?

A szomszéd Morzsa kutya tán?

Vagy egy balga bárány talán?

Sem ez, sem az, ki lehet hát?

Nem más bizony ez, mint Márton,

ő bujdosik az ól mélyén!

Nem akar ő híres lenni,

csak egy szerény szegénylegény.

Gyere csak ki Márton onnan!

Küldöttségben érted jöttünk.

Ne bujdokolj libaólban,

legyél inkább a püspökünk!

Gazdag Erzsi: Jóbarátaink

Libám lábán sárga csizma,

gúnár-varga rámán varrta.

Abban megy a liba bálba,

Harminchárom liba várja.

Liba-bálban, vízi bálban,

csupa-csupa vízi tánc van.

Ott forognak, ott sürögnek,

ha megunják, megfürödnek.

Verseghy Erzsébet: Libanátha

Lúdanyónak könnye pereg,

kislibája nagyon beteg.

Megfázott a csupasz lába,

mezítláb ment óvodába.

Jó mamája borogatja,

forró teával itatja,

meg is gyógyul harmadnapra,

holnapután vasárnapra.

Hétfőn reggel korán költik,

tó vízében megfürösztik,

csizmát húznak lúdtalpára,

úgy küldik az óvodába.

Weöres Sándor: Liba pék

Haragos a liba pék,

A kenyere odaég.

Liba pék, te liba pék, gyere, liba pék!

Ha kisasszony volnál,

Nem morognál,

Lágy meleg cipóért

Kicsi fehér fejkendőben

Kényesen hajolnál!

Ma dühös a liba pék:

Csuda-sok a potyadék,

A perece nem elég,

Kenyere meg odaég.

Liba pék! Szegény liba pék!

Ha menyecske volnál,

Nem búsulnál,

Három derék péklegényed

Fűtené a kemencédet,

Királyasszony volnál!

Liba pék!

A te bajod is elég!

Liba pék!

A kenyered odaég!

Márton-napi libanapok 2025-ben

A Márton-napi libanapok - amit 2025-ben akár libahetekre, vagy libahónapra is át lehetne keresztelni - jellemzően Márton-nap környékén tartott tematikus gasztronómiai programokat takarnak, ahol a libahús kerül a főszerepbe. Gyakran már november elejétől, egyes helyeken akár november végéig is eltarthatnak a tematikus napok. Mivel több száz ilyen ajánlat, program bukkan fel novemberben, képtelenség lenne összegyűjteni mindet. Viszont itt van néhány lista a teljesség igénye nélkül:

A budapesti éttermek "Márton-napok" ajánlatai:

36 Bisztró, Budapest: november 10-16.

Ahely, Budapest: november 11-16.

Andrássy Garden, Budapest: november 8-12.

Apacuka, Budapest: november 10-15.

Araz, Budapest: november 11-17.

Bártfai Vendéglő, Budapest: november 10-16.

Buda Gourmet, Budapest: november 8-17.

Divin Porcello, Budapest: november 8-16.

DNB Budapest (Mariott Hotel), Budapest: november 6.

Hősök Bistro, Budapest: november 11-16.

Hungarian Gastrocellar, Budapest: november 6-13.

Il Pastaio, Budapest: november 7-13.

Jardinette, Budapest: november 7-23.

Karak Budapest Étterem: november 10-16.

Láng étterem (Hilton Budapest): november 10-16.

Meat Heaven, Budapest: november 11-16.

Milennium, Budapest: november 15.

Mischenko, Budapest: november 8-12.

Paletta Budapest: november 11.

Remma's, Budapest: november 11-15.

Riso Ristorante, Budapest: november 7-17.

Rokfort, Budapest: november 11-16.

Ropogós bistro&garden, Budapest: október 29-től november 30-ig

Simaliba, Budapest: november 8-16.

Sophie Budapest étterem: november 6-16.

Szaletly, Budapest: október 23-tól november 16-ig

The Station (Mercure Budapest Castle Hill): november 7-12.

Time Out Market (Libalicious): november 11.

Vadrózsa, Budapest: november 11-16.

Vakvarjú Varjúvár, Budapest: november 6-20.

Városliget café & restaurant, Budapest: november 4-30.

Vasmacska terasz étterem, Budapest: november 11-16.

Veranda Grill&Wine, Budapest: november 10-15.

Vidéki éttermek Márton-napi ajánlatai

Apátsági Rege cukrászda, Tihany: november 8-16.

Aranylakat, Szolnok: november 12-16.

Barka Galéria Hotel és Étterem, Tállya: november 7-9.

Belga étterem & bár, Göd: november 3-30.

Bistorant, Szeged: november 15.

Bivstro - Bivaly Bistro, Veszprém: november 10-14.

Bock Óbor étterem, Villány: november 8.

Brix Bistro, Hévíz: november 10-16.

Csurgó étterem, Dunakeszi: november 6-16.

Epres72 Bistro, Vecsés: november 12.

Erhardt étterem, Sopron: november 16-ig

Fiastyúk Udvarház, Csór: november 6-16.

Flyby Steakhouse, Budaörs: november 8-14.

Góré, Kisharsány: november 13-15.

Kakukk Vendéglő, Bánd: november 8-16.

Kapcza X Rézhárs, Szeged: november 11-15.

Kozárdi Kamra, Kozárd: november 10-16.

La Pergola, Kaposvár: november 7-23.

Liget Royal, Hévíz: november 8-12.

Lignum, Miskolc: november 11-16.

Malom Sörház, Veszprém: november 7-16.

Malomkert Panzió, Étterem és Rendezvényközpont Nagybörzsöny: november 8.

Mamától tanultam, Szombathely: november 7-11.

Naboo Fine bistro & bar, Gyenesdiás: november 7-16.

Öreg tanyacsárda, Lajosmizse: november 8., 9., 11., 15., 16.

Pántlika, Csopak: november 7.

Pomo Korzó, Tatabánya: november 7-11.

Port étterem&panzió, Balatonmáriafürdő: november 14-16.

Rosinante étterem, Szigetmonostor: november 7-9.

Schieber Pincészet, Szekszárd: november 8.

Scruton Bistro: november 11.

Sopronbánfalvi kolostor hotel: november 15., 16., 22., 23.

Sóvirág, Csesznek: november 8-9.

Szél fiai fogadó és cellárium, Nyúl: november 7-től

Szertár Étterem Kávézó, Budaörs: november 7.

The Great Hall (Mystery Hotel): november 10-16.

Tóth Pince-Borterasz, Révfülöp: november 6-20.

Veranda, Tata: november 7-9.

Zenit Balaton étterem & bár, Vonyarcvashegy: október 31-től november 16-ig

Márton-nap budapesti programok

Márton napi vigadalom a római-parti piacon: november 8.

CSALÁDI MÁRTON-NAP FÉNY ÜNNEP és LIBABÁL, XII. ker., Tündérkert: november 15.

Libapihés kaland – Márton-nap a kicsikkel és Zseni kutyával, XXII. ker: november 12.

Márton napi lámpás felvonulás, Marczibányi Téri Művelődési Központ: november 8.

Márton-napi éjszakai túra, Gellért-hegy: november 15.

Vidéki programok Márton-nap környékén