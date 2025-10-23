2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
Budapest, Hungary july 1 2024: Statue of Mor Jokai, Famous Hungarian writer, Andrassy Avenue, Budapest, Hungary.
Kvíz

Kvíz: Rég olvastad A kőszívű ember fiait, vagy most küzdesz vele? Teszteld, mire emlékszel!

Pénzcentrum
2025. október 23. 17:57

A 2025-ös év nemcsak Jane Austen-, hanem Jókai-emlékév is, méghozzá Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából. A mai kvíz során a jubilemumát ünneplő író egyik nagy klasszikusa, A kőszívű ember fiai című regény kerül a fókuszba. Egy ilyen irodalmi kvíz rámutathat, mennyit őrzött meg a hosszútávú emlékezet egy régen olvasott regényből, de azoknak is hasznos lehet, akik most olvassák a művet mint kötelező olvasmányt. Elevenítsd fel a Pénzcentrum kvízével a magyar történelem eseményeit, az ismerős irodalmi alakokat, a cselekmény részleteit!

Kvíz: Rég olvastad A kőszívű ember fiait, vagy éppen most küzdesz vele? Teszteld, mire emlékszel!

1/10 kérdés
Mikor játszódik A kőszívű ember fiai?
1848–49-es forradalom és szabadságharc idején
1952 és 2000 között egy elképzelt jövőben
a reformkorban
a kiegyezés kora előtti években
2/10 kérdés
Hogy hívták a címben szereplő "kőszívű embert", a nagybirtokos főispánt?
Baradlay László
Baradlay Ottó
Baradlay Kazimir
Baradlay János
3/10 kérdés
Milyen nevű fia nem volt a kőszívű embernek?
Baradlay Endre
Baradlay Ödön
Baradlay Richárd
Baradlay Jenő
4/10 kérdés
Mi a neve a kitalált helyszínnek a regényben, ahol a Baradlay-birtok is fekszik?
Nemesdomb
Tanusvár
Bondavár
Botsinka
5/10 kérdés
Melyikük nem A kőszívű ember fiai szereplője?
Rideghváry Bence
Tallérossy Zebulon
Lánghy Bertalan
Krisztyán Tódor
6/10 kérdés
Anyja levélben értesítette Ödön fiát apja haláláról és hazahívja. Mi történik Ödönnel a hazaúton?
kocsijának kereke kitörtik
beszakad alatta a befagyott tó jege
a vihar felborítja a hajóját
medve kergeti meg
7/10 kérdés
Hogy hívják Richárd szerelmét a regényben?
Lánghy Aranka
Plankenhorst Alfonsine
Liedenwall Edit
Csorbaffy Timéa
8/10 kérdés
Hogyan menekült el Jenő anyjával a körülzárt Bécsből?
a sűrű ködben lóháton, a lovak lábát pokróccal takarva, hogy ne üssenek zajt
a kolostorból nyíló titkos alagúton át
az épülő vasútvonalon kézi hajtánnyal
az éj leple alatt csónakkal a Dunán
9/10 kérdés
Mivé alakult át a szabadságharc alatt a Baradlay-kastély?
fegyvergyárrá
kórházzá
börtönné
forradalmi kincstárrá
10/10 kérdés
Kinek a helyét veszi át Jenő a bíróság és kivégzőosztag előtt?
Leonin
Richárd
Zebulon
Ödön
Címlapkép: Getty Images
