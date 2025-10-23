Kvíz: Rég olvastad A kőszívű ember fiait, vagy most küzdesz vele? Teszteld, mire emlékszel!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A 2025-ös év nemcsak Jane Austen-, hanem Jókai-emlékév is, méghozzá Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából. A mai kvíz során a jubilemumát ünneplő író egyik nagy klasszikusa, A kőszívű ember fiai című regény kerül a fókuszba. Egy ilyen irodalmi kvíz rámutathat, mennyit őrzött meg a hosszútávú emlékezet egy régen olvasott regényből, de azoknak is hasznos lehet, akik most olvassák a művet mint kötelező olvasmányt. Elevenítsd fel a Pénzcentrum kvízével a magyar történelem eseményeit, az ismerős irodalmi alakokat, a cselekmény részleteit!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Rég olvastad A kőszívű ember fiait, vagy éppen most küzdesz vele? Teszteld, mire emléksz! 1/10 kérdés Mikor játszódik A kőszívű ember fiai? 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején 1952 és 2000 között egy elképzelt jövőben a reformkorban a kiegyezés kora előtti években Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy hívták a címben szereplő "kőszívű embert", a nagybirtokos főispánt? Baradlay László Baradlay Ottó Baradlay Kazimir Baradlay János Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen nevű fia nem volt a kőszívű embernek? Baradlay Endre Baradlay Ödön Baradlay Richárd Baradlay Jenő Következő kérdés 4/10 kérdés Mi a neve a kitalált helyszínnek a regényben, ahol a Baradlay-birtok is fekszik? Nemesdomb Tanusvár Bondavár Botsinka Következő kérdés 5/10 kérdés Melyikük nem A kőszívű ember fiai szereplője? Rideghváry Bence Tallérossy Zebulon Lánghy Bertalan Krisztyán Tódor Következő kérdés 6/10 kérdés Anyja levélben értesítette Ödön fiát apja haláláról és hazahívja. Mi történik Ödönnel a hazaúton? kocsijának kereke kitörtik beszakad alatta a befagyott tó jege a vihar felborítja a hajóját medve kergeti meg Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy hívják Richárd szerelmét a regényben? Lánghy Aranka Plankenhorst Alfonsine Liedenwall Edit Csorbaffy Timéa Következő kérdés 8/10 kérdés Hogyan menekült el Jenő anyjával a körülzárt Bécsből? a sűrű ködben lóháton, a lovak lábát pokróccal takarva, hogy ne üssenek zajt a kolostorból nyíló titkos alagúton át az épülő vasútvonalon kézi hajtánnyal az éj leple alatt csónakkal a Dunán Következő kérdés 9/10 kérdés Mivé alakult át a szabadságharc alatt a Baradlay-kastély? fegyvergyárrá kórházzá börtönné forradalmi kincstárrá Következő kérdés 10/10 kérdés Kinek a helyét veszi át Jenő a bíróság és kivégzőosztag előtt? Leonin Richárd Zebulon Ödön Eredmények

Címlapkép: Getty Images

