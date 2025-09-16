2025. szeptember 16. kedd Edit
Eger Észak-Magyarország második legnagyobb városa.
Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!

2025. szeptember 16. 18:06

Gárdonyi Géza regénye a magyar irodalom egyik legismertebb műve, hosszú évtizedek óta kötelező olvasmány az iskolákban. Szintén népszerű az 1968-ban készült film, amit ma is rendszeresen adnak a tévében. Tesztünkben most megnézheted, mire emlékszel a rengényből vagy a filmből.

Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!

1/10 kérdés
Ki alakította az 1968-as filmadaptációban az egri vár kapitányát, Dobó Istvánt?
Bessenyei Ferenc
Bitskey Tibor
Sinkovits Imre
Kovács István
2/10 kérdés
Hol temették el a regény szerzőjét, Gárdonyi Gézát?
Egerben
Budapesten
Agárdpusztán
Szolnokon
3/10 kérdés
Melyik jelentős magyarországi vár esett el napokkal azelőtt, hogy a török Eger alá vonult?
Miskolc
Temesvár
Szolnok
Buda
4/10 kérdés
Ki volt az a magyar király, akinek Buda török kézre kerülésekor Erdélybe kellett menekülnie?
Mátyás
János Zsigmond
Ferdinánd
II. Ulászló
5/10 kérdés
Melyik város katonáinak hadnagya volt az árulás miatt felakasztott Hegedűs István?
Szolnok
Eger
Miskolc
Kassa
6/10 kérdés
Hogyan becézték Cecey Péter lányát, aki később titokban hozzáment Bornemissza Gergelyhez?
Annus
Mártika
Vicuska
Évike
7/10 kérdés
Melyik testrésze hiányzott Jumurdzsáknak, a regény főgonoszának?
A bal füle
A jobb karja
A bal lába
Az egyik szeme
8/10 kérdés
Mire esküdött meg a cigány Sárközi, Gergely puskacsináló mindenese?
Hogy elárulja a várat
Hogy halálig szolgálja Bornemisszát
Hogy nem hagyja el a várat
A haza védelmére
9/10 kérdés
Hogy hívták azt az erődítményt, ahol a török szultán által foglyul ejtett Török Bálint haláláig raboskodott?
Héttorony
Tengerszem
Oroszlánkapu
Tigrisbarlang
10/10 kérdés
Ki volt az Oszmán Birodalom szultánja a regény cselekményének idején?
I. Szulejmán
I. Bajazid
II. Murád
II. Mehmed
