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A történelem során számtalan hajó szelte át a világ tengereit és óceánjait, de csak néhányuk neve vált igazán legendássá. Voltak, amelyek nagy földrajzi felfedezésekhez járultak hozzá, mások történelmi események főszereplőivé váltak, megint mások tragikus sorsuk miatt maradtak meg az emlékezetünkben. Mai kvízünkben tíz legendás hajó nyomába eredünk, hogy kiderítsük, mennyire ismered a történetüket.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyit tudsz a történelem legendás hajóiról? Bizonyítsd, hogy nem ismeretlen vizeken evezel! 1/10 kérdés Melyik híres óceánjáró ütközött jéghegynek és süllyedt el 1912-ben, rögtön az első útján? Britannic Lusitania Queen Mary Titanic Következő kérdés 2/10 kérdés A Beagle 1831-ben indult ötéves expedíciójára. Ki volt az a tudós, aki az út során tett megfigyeléseire alapozva később kidolgozta a tudományos gondolkodást alapjaiban megváltoztató elméletét? Charles Darwin Alexander Fleming Isaac Newton Louis Pasteur Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik hajó volt az egyetlen Magellán öt hajója közül, ami visszatért az első Föld körüli expedícióról? Victoria Trinidad San Antonio Concepción Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik magyar tavon indult útjára 1846-ban a Kisfaludy nevű gőzhajó? Tisza-tó Velencei-tó Balaton Fertő tó Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik ország forradalmának egyik jelképe lett az Auróra nevű hadihajó 1917-ben? Oroszország Olaszország Franciaország Németország Következő kérdés 6/10 kérdés Mi volt a neve annak a legendás tutajnak, amellyel Thor Heyerdahl norvég kutató 1947-ben átkelt a Csendes-óceán egy részén? Calypso Ra II Kon-Tiki Endurance Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik hajó fedélzetén tört ki a történelem egyik leghíresebb matrózlázadása 1789-ben? Adventure Bounty Discovery Resolution Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik amerikai hadihajó fedélzetén írták alá Japán kapitulációját a második világháború végén? Missouri Iowa Enterprise Arizona Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik orosz hadihajón tört ki 1905-ben az a híres matrózlázadás, amelyről később világhírű film is készült? Patyomkin Szuvorov Oszljabja Borogyino Következő kérdés 10/10 kérdés Mi volt Kolumbusz Kristóf leghíresebb hajójának neve, amellyel 1492-ben átszelte az Atlanti-óceánt? Mayflower Santa María Endeavour Golden Hind Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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