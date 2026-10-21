Élő történelmi jelenetekkel, tematikus túrával, korabeli járművekkel és családi programokkal idézi meg az 1956-os forradalom vidéki eseményeit október 23-án a szentendrei Skanzen.
Kvíz: Mennyit tudsz a történelem legendás hajóiról? Bizonyítsd, hogy nem ismeretlen vizeken evezel!
A történelem során számtalan hajó szelte át a világ tengereit és óceánjait, de csak néhányuk neve vált igazán legendássá. Voltak, amelyek nagy földrajzi felfedezésekhez járultak hozzá, mások történelmi események főszereplőivé váltak, megint mások tragikus sorsuk miatt maradtak meg az emlékezetünkben. Mai kvízünkben tíz legendás hajó nyomába eredünk, hogy kiderítsük, mennyire ismered a történetüket.
Kvíz: Mennyit tudsz a történelem legendás hajóiról? Bizonyítsd, hogy nem ismeretlen vizeken evezel!
Kvíz: Te tudod mit jelentenek a leggyakoribb magyar keresztnevek? Lássuk, képben vagy-e, melyik név mit jelent!
A mai kvíz során próbára teheted a tudásod az aktuálisan legdivatosabb nevek jelentése kapcsán.
Kvíz: Jártas vagy a gyermeknevelésben? Erre a 10 kérdésre sokszor még gyakorló szülők sem tudják a helyes választ!
A mai kvíz a gyermekek fejlődésének fontos állomásait járja körül, az első életév mérföldköveitől a kisgyermekkor sajátosságaiig.
Tíz rövid történetleírás, tíz meghatározó magyar regény. Tedd próbára az irodalmi tudásod a magyar regényírás napja alkalmából!
Kvíz: Te átmennél 2026-ban az őszi érettségin? Tedd próbára magyar, matek és töri tudásod a friss kérdésekkel!
A mai kvíz során ízelítőt kaphatsz a feladatokból, amik idén ősszel a diákok elé kerültek magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tárgyakból.
Te meg tudnád mondani, melyik megyeszékhelyen a legnagyobb az ott élő nők aránya, hány nő dolgozik a mezőgazdaság területén, vagy
Kvíz: Szeretsz kirándulni, jól ismered a Zemplént? Lássuk, mennyit tudsz a hegységről és látnivalóiról!
Teszteld magad 10 kérdéssel, és nézd meg, mennyire mozogsz otthonosan a Zemplén hegyei, várai és látnivalói között.
Ritkábban használt, idegen eredetű és régies szavak következnek. Vajon hány jelentését találod el segítség nélkül?
Tedd próbára a történelmi tudásod 10 októberi kérdéssel, és derítsd ki, mennyire emlékszel még az évszámokra és híres eseményekre!
A mai kvíz során képek alapján kell azonosítanod a hazánkban is ismert vándormadarakat, és kiderítened, mennyire vagy jártas a madárvilágban.
Kvíz: Mennyit tudsz a halálbüntetésről? 10 kérdés a kivégzések történetéről, módjairól és eltörléséről
Tudod, hol törölték el először a halálbüntetést, vagy mit jelent a moratórium? Tedd próbára magad 10 történelmi kérdéssel.
Kvíz: Kitalálod, melyik őszi versből való az idézet? Lássuk jól emlékszel-e a versek címére, költők nevére!
A mai kvíz során klasszikus és kortárs magyar költők műveiből idézünk, és arra keressük a választ, mennyire ismered fel a jellegzetes költői hangokat, verssorokat.
A mai kvíz során a postai szolgáltatások múltjától és a kézbesítés egykori különlegességeitől egészen a modern postáig kalandozunk.
A mai kvíz során New York történelmével, nevezetességeivel és kulturális életével kapcsolatos ismereteidet teheted próbára.
Ebben a kvízben tesztelheted, mennyire ismered a híres magyarok emlékezetes megszólalásait.
Kvíz: Felismered a világhírű épületeket, ha csak az alaprajzukat látod? A 10/10-hez szinte építésznek kell lenned
Ikonikus épületek egészen más nézőpontból. Tedd próbára magad, és derítsd ki, hány alaprajzot ismersz fel közülük!
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A mai kvíz során állatokkal kapcsolatos mondások kell kiegészíteni, felidézni. Neked vajon lesz 10 pontod?
A TOP10 szeptemberi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi és történelmi kvízek kerültek, de akadt köztük műemlékekről, népmesékről szóló kvíz és trükkös vaktérkép is.
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Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
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Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.