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Egy gyönyörű vitorlás hajó, amely a mélykék vizeken halad a kaland felé. / Beautiful tall ship sailing deep blue waters toward adventure.
Kvíz

Kvíz: Mennyit tudsz a történelem legendás hajóiról? Bizonyítsd, hogy nem ismeretlen vizeken evezel!

Pénzcentrum
2026. október 21. 18:05

A történelem során számtalan hajó szelte át a világ tengereit és óceánjait, de csak néhányuk neve vált igazán legendássá. Voltak, amelyek nagy földrajzi felfedezésekhez járultak hozzá, mások történelmi események főszereplőivé váltak, megint mások tragikus sorsuk miatt maradtak meg az emlékezetünkben. Mai kvízünkben tíz legendás hajó nyomába eredünk, hogy kiderítsük, mennyire ismered a történetüket.

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Kvíz: Mennyit tudsz a történelem legendás hajóiról? Bizonyítsd, hogy nem ismeretlen vizeken evezel!

1/10 kérdés
Melyik híres óceánjáró ütközött jéghegynek és süllyedt el 1912-ben, rögtön az első útján?
Britannic
Lusitania
Queen Mary
Titanic
2/10 kérdés
A Beagle 1831-ben indult ötéves expedíciójára. Ki volt az a tudós, aki az út során tett megfigyeléseire alapozva később kidolgozta a tudományos gondolkodást alapjaiban megváltoztató elméletét?
Charles Darwin
Alexander Fleming
Isaac Newton
Louis Pasteur
3/10 kérdés
Melyik hajó volt az egyetlen Magellán öt hajója közül, ami visszatért az első Föld körüli expedícióról?
Victoria
Trinidad
San Antonio
Concepción
4/10 kérdés
Melyik magyar tavon indult útjára 1846-ban a Kisfaludy nevű gőzhajó?
Tisza-tó
Velencei-tó
Balaton
Fertő tó
5/10 kérdés
Melyik ország forradalmának egyik jelképe lett az Auróra nevű hadihajó 1917-ben?
Oroszország
Olaszország
Franciaország
Németország
6/10 kérdés
Mi volt a neve annak a legendás tutajnak, amellyel Thor Heyerdahl norvég kutató 1947-ben átkelt a Csendes-óceán egy részén?
Calypso
Ra II
Kon-Tiki
Endurance
7/10 kérdés
Melyik hajó fedélzetén tört ki a történelem egyik leghíresebb matrózlázadása 1789-ben?
Adventure
Bounty
Discovery
Resolution
8/10 kérdés
Melyik amerikai hadihajó fedélzetén írták alá Japán kapitulációját a második világháború végén?
Missouri
Iowa
Enterprise
Arizona
9/10 kérdés
Melyik orosz hadihajón tört ki 1905-ben az a híres matrózlázadás, amelyről később világhírű film is készült?
Patyomkin
Szuvorov
Oszljabja
Borogyino
10/10 kérdés
Mi volt Kolumbusz Kristóf leghíresebb hajójának neve, amellyel 1492-ben átszelte az Atlanti-óceánt?
Mayflower
Santa María
Endeavour
Golden Hind
Címlapkép: Getty Images
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