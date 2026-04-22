Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Book page in heart shape with library background
Kvíz

Kvíz: Felismered a leghíresebb regényeket egyetlen mondatból? Mutasd, hányat találsz ki a 10-ből!

Pénzcentrum
2026. április 22. 18:01

Egy igazán jó könyv már a legelső mondatával képes beszippantani az olvasót, a zárósorok pedig sokszor egy életre velünk maradnak. Április 23., a könyv és a szerzői jogok világnapja alkalmából egy különleges kihívással készültünk: vajon felismered a hazai és a világirodalom legnagyobb klasszikusait egyetlen ikonikus idézet alapján? Legyen szó a Privet Drive furcsa lakóiról, a perzselő pusztai hőségről, vagy épp egy hátborzongató, hideg áprilisi napról – a mai kvíz által kiderül, mekkora könyvmoly vagy valójában. Tíz kérdés, tíz legendás mondat: teszteld a memóriád, és mutasd meg, hányat találsz el!

1/10 kérdés
„A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg egy leány.” Melyik híres magyar regény kezdődik ezzel a mondattal?
A kőszívű ember fiai
Tüskevár
Légy jó mindhalálig
Egri csillagok
2/10 kérdés
„A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az.” Melyik monumentális orosz regény kezdődik ezzel az örök érvényű gondolattal?
A Karamazov testvérek
Bűn és bűnhődés
Anna Karenina
Háború és béke
3/10 kérdés
„A Privet Drive 4. szám alatt lakó Dursley úr és neje büszkén állíthatták, hogy köszönik szépen, ők tökéletesen normálisak.” Melyik világsiker indul így?
Mary Poppins
Harry Potter és a bölcsek köve
Percy Jackson és az olimposziak
Charlie és a csokoládégyár
4/10 kérdés
„Szólítsatok Ishmaelnek.” Melyik terjedelmes tengeri klasszikus indul ezzel az azóta legendássá vált, rövid felszólítással?
Gulliver utazásai
Moby Dick
Kincses sziget
Robinson Crusoe
5/10 kérdés
„A nagytiszteletű úr éppen közepén volt a tósztnak...” Melyik magyar kötelező olvasmány indul ezzel a félbeszakított pohárköszöntővel?
A kőszívű ember fiai
Az arany ember
Tüskevár
Szent Péter esernyője
6/10 kérdés
„Égetni gyönyörűség volt.” Melyik irodalmi disztópia nyitánya ez a rövid, de annál sokkolóbb mondat?
Fahrenheit 451
A szolgálólány meséje
Gépnarancs
Legyek Ura
7/10 kérdés
„Általánosan elismert igazság, hogy a legényembernek, ha vagyonos, okvetlenül kell feleség.” Melyik romantikus klasszikus nyitómondata ez?
Jane Eyre
Értelem és érzelem
Üvöltő szelek
Büszkeség és balítélet
8/10 kérdés
„Ma nem mentem iskolába. Azaz mentem, de csak, hogy hazakérezkedjem az osztályfőnökömtől. ” Melyik Nobel-díjas magyar regényünk első sorai ezek?
Iskola a határon
Sorstalanság
Légy jó mindhalálig
Sátántangó
9/10 kérdés
„Derült, hideg áprilisi nap volt, az órák éppen tizenhármat ütöttek.” Melyik disztópia kezdődik így?
Fahrenheit 451
Az éhezők viadala
Szép új világ
1984
10/10 kérdés
„Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;” Melyik elbeszélő költeményünk indul a nyári hőség ilyen érzékletes leírásával?
Toldi
A walesi bárdok
János vitéz
Az ember tragédiája
#kultúra #kvíz #könyvek #irodalom #általános műveltségi kvíz #irodalmi kvíz #könyves kvízek

Deviza átutalás
A számlatulajdonos devizában kíván összeget átutalni a kedvezményezett számlájára. Három eset lehetséges: 1. deviza számlájáról azonos devizában kíván összeget átutalni 2. deviza számlájáról más devizában kíván összeget átutalni, eladási árfolyamon kerül átszámításra, 3. forint számlájáról deviza összeget kíván utalni, a bank ekkor szintén deviza eladási árfolyamon számolja át az összeget.

