Egy igazán jó könyv már a legelső mondatával képes beszippantani az olvasót, a zárósorok pedig sokszor egy életre velünk maradnak. Április 23., a könyv és a szerzői jogok világnapja alkalmából egy különleges kihívással készültünk: vajon felismered a hazai és a világirodalom legnagyobb klasszikusait egyetlen ikonikus idézet alapján? Legyen szó a Privet Drive furcsa lakóiról, a perzselő pusztai hőségről, vagy épp egy hátborzongató, hideg áprilisi napról – a mai kvíz által kiderül, mekkora könyvmoly vagy valójában. Tíz kérdés, tíz legendás mondat: teszteld a memóriád, és mutasd meg, hányat találsz el!

Kvíz: Felismered a leghíresebb regényeket egyetlen mondatból? Mutasd, hányat találsz ki a 10-ből! 1/10 kérdés „A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg egy leány." Melyik híres magyar regény kezdődik ezzel a mondattal? A kőszívű ember fiai Tüskevár Légy jó mindhalálig Egri csillagok Következő kérdés 2/10 kérdés „A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az." Melyik monumentális orosz regény kezdődik ezzel az örök érvényű gondolattal? A Karamazov testvérek Bűn és bűnhődés Anna Karenina Háború és béke Következő kérdés 3/10 kérdés „A Privet Drive 4. szám alatt lakó Dursley úr és neje büszkén állíthatták, hogy köszönik szépen, ők tökéletesen normálisak." Melyik világsiker indul így? Mary Poppins Harry Potter és a bölcsek köve Percy Jackson és az olimposziak Charlie és a csokoládégyár Következő kérdés 4/10 kérdés „Szólítsatok Ishmaelnek." Melyik terjedelmes tengeri klasszikus indul ezzel az azóta legendássá vált, rövid felszólítással? Gulliver utazásai Moby Dick Kincses sziget Robinson Crusoe Következő kérdés 5/10 kérdés „A nagytiszteletű úr éppen közepén volt a tósztnak..." Melyik magyar kötelező olvasmány indul ezzel a félbeszakított pohárköszöntővel? A kőszívű ember fiai Az arany ember Tüskevár Szent Péter esernyője Következő kérdés 6/10 kérdés „Égetni gyönyörűség volt." Melyik irodalmi disztópia nyitánya ez a rövid, de annál sokkolóbb mondat? Fahrenheit 451 A szolgálólány meséje Gépnarancs Legyek Ura Következő kérdés 7/10 kérdés „Általánosan elismert igazság, hogy a legényembernek, ha vagyonos, okvetlenül kell feleség." Melyik romantikus klasszikus nyitómondata ez? Jane Eyre Értelem és érzelem Üvöltő szelek Büszkeség és balítélet Következő kérdés 8/10 kérdés „Ma nem mentem iskolába. Azaz mentem, de csak, hogy hazakérezkedjem az osztályfőnökömtől. " Melyik Nobel-díjas magyar regényünk első sorai ezek? Iskola a határon Sorstalanság Légy jó mindhalálig Sátántangó Következő kérdés 9/10 kérdés „Derült, hideg áprilisi nap volt, az órák éppen tizenhármat ütöttek." Melyik disztópia kezdődik így? Fahrenheit 451 Az éhezők viadala Szép új világ 1984 Következő kérdés 10/10 kérdés „Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;" Melyik elbeszélő költeményünk indul a nyári hőség ilyen érzékletes leírásával? Toldi A walesi bárdok János vitéz Az ember tragédiája Eredmények

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK