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Kvíz

Kvíz: Állat vagy növény? Nem is olyan egyszerű megmondani, hogy milyen élőlényt rejt ez a 10 becsapós elnevezés!

Pénzcentrum
2026. október 24. 17:56 2 perc

Az senkinek sem kérdés, hogy a veréb egy madár, a ponty egy hal, a pitypang egy virág. Vannak viszont olyan ritkán hallott elnevezések, amikről nehéz eldönteni, hogy egy állatot vagy növényt takarnak, ha nem ismerjük a szót. Vajon az iszalag egy kúszónövény vagy egy csúszómászó? A füzike egy madár, vagy egy vadvirág? A lednek egy ritka rágcsáló, vagy egy mérgező növény? Ebben a kvízben hasonlóan furcsa állat- és növényneveket gyűjtöttünk össze. Nincs más dolgod, mint eldönteni, melyik név mit takar. Lássuk, hány esetben találod el, hogy állat, vagy növény!

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Kvíz: Állat vagy növény! Meg tudod mondani erről a 10 elnevezésről, hogy egy állatot vagy növényt takar-e?

1/10 kérdés
Állat vagy növény a gólyatöcs?
növény
állat
2/10 kérdés
Állat vagy növény a bodorka?
növény
állat
3/10 kérdés
Állat vagy növény a konkoly?
növény
állat
4/10 kérdés
Állat vagy növény az ingola?
növény
állat
5/10 kérdés
Állat vagy növény a réticsík?
állat
növény
6/10 kérdés
Állat vagy növény az iglice?
állat
növény
7/10 kérdés
Állat vagy növény a csenkesz?
növény
állat
8/10 kérdés
Állat vagy növény a kosbor?
növény
állat
9/10 kérdés
Állat van növény a koncér?
állat
növény
10/10 kérdés
Állat vagy növény a nadálytő?
állat
növény
Címlapkép: Getty Images
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