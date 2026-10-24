Kvíz: Állat vagy növény? Nem is olyan egyszerű megmondani, hogy milyen élőlényt rejt ez a 10 becsapós elnevezés!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az senkinek sem kérdés, hogy a veréb egy madár, a ponty egy hal, a pitypang egy virág. Vannak viszont olyan ritkán hallott elnevezések, amikről nehéz eldönteni, hogy egy állatot vagy növényt takarnak, ha nem ismerjük a szót. Vajon az iszalag egy kúszónövény vagy egy csúszómászó? A füzike egy madár, vagy egy vadvirág? A lednek egy ritka rágcsáló, vagy egy mérgező növény? Ebben a kvízben hasonlóan furcsa állat- és növényneveket gyűjtöttünk össze. Nincs más dolgod, mint eldönteni, melyik név mit takar. Lássuk, hány esetben találod el, hogy állat, vagy növény!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Állat vagy növény! Meg tudod mondani erről a 10 elnevezésről, hogy egy állatot vagy növényt takar-e? 1/10 kérdés Állat vagy növény a gólyatöcs? növény állat Következő kérdés 2/10 kérdés Állat vagy növény a bodorka? növény állat Következő kérdés 3/10 kérdés Állat vagy növény a konkoly? növény állat Következő kérdés 4/10 kérdés Állat vagy növény az ingola? növény állat Következő kérdés 5/10 kérdés Állat vagy növény a réticsík? állat növény Következő kérdés 6/10 kérdés Állat vagy növény az iglice? állat növény Következő kérdés 7/10 kérdés Állat vagy növény a csenkesz? növény állat Következő kérdés 8/10 kérdés Állat vagy növény a kosbor? növény állat Következő kérdés 9/10 kérdés Állat van növény a koncér? állat növény Következő kérdés 10/10 kérdés Állat vagy növény a nadálytő? állat növény Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK