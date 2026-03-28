Kvíz

Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt az Abigél, olvastad Szabó Magda híres regényét? Lássuk, mire emlékszel a történetből!

Pénzcentrum
2026. március 28. 17:58

A mai kvíz során Szabó Magda Abigél című regényhez kapcsolódó kérdéseket teszünk fel. A regény egyesek számára kötelező olvasmány is lehetett a középiskolában, de ezen túlmenően a 2005-ös A Nagy Könyv szavazás alapján a magyarok egyik legkedveltebb irodalmi műve is. Te olvastad az Abigélt? Teszteld, mire emlékszel még a magával ragadó történetből.

1/10 kérdés
Hogy hívják a regény főszereplőjét?
Jablonczay Lenke
Vitay Georgina
Bogdán Cecília
Encsy Eszter
2/10 kérdés
Melyik fiktív településen játszódik nagyrészt a történet?
Csillagkút
Árkod
Nemesdomb
Balatonidrány
3/10 kérdés
Mi volt a kitalált, református leánynevelő intézet neve Szabó Magda regényében?
Kőszikla
Cőger
Emerenc
Matula
4/10 kérdés
Kicsoda a címszereplő Abigél?
az iskola kertjében álló kőszobor, aki teljesíti a lányok levélben megfogalmazott kívánságait
volt matulás diáklány, aki segít Ginának megszökni
egy Bibliából megismert alak, aki álmában meglátogatja Ginát
Gina nagynénje, aki segíti őt a távolból
5/10 kérdés
Hogy hívják a regényben szereplő magyar-latin szakos tanárt, akit Gina ki nem állhat?
Novák tanár úr
Kőnig tanár úr
Báthori tanár úr
Rácz tanár úr
6/10 kérdés
Kicsoda Gina udvarlója?
Szeredy Pali
Mátis Zoli
Kuncz Feri
Galamb Miska
7/10 kérdés
Melyik magyar történelmi időszakban játszódik a regény?
a Kádár-korszakban
a dualizmus korában
a második világháború alatt
az első világháború alatt
8/10 kérdés
Miért kellett Ginának eljönnie a fővárosból és a Matulában tanulnia tovább, amit kezdetben rideg, szigorú "börtönnek" érez?
mert apja, a tábornok a katonai ellenállás vezetője, és nem akarja, hogy ellenségei a lánya nyomára akadjanak
mert anyja elhunyt és apja egyedül nem tudott volna a lányról gondoskodni, így bentlakásos intézetbe adta
mert zsidó származása miatt veszélyben volt az élete, ezért felvett egy másik személyazonosságot
mert kicsapták a pesti gimnáziumból rossz magaviselete miatt, apja ezért adja a szigoró lánynevelő intézetbe
9/10 kérdés
Hányadik helyet szerezte meg Szabó Magda Abigél című regénye a 2005-ös "A Nagy Könyv" szavazáson?
hetedik
negyvenharmadik
harmadik
huszonkilencedik
10/10 kérdés
A regényéből 1977-ben készült négy részes, színes magyar tévésorozat, amiből később kétrészes mozifilmet is összeállítottak. Ki alakította a filmben Kőnig tanár urat?
Garas Dezső
Mensáros László
Szilágyi Tibor
Sinkovits Imre

